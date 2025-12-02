onedio
SGK'dan Emeklilik İncelemesi: Yüzlerce Kişinin Emekliliği İptal Oldu! Ödenen Maaşlar Geri Alınacak

SGK Emekli Zammı emeklilik yaşı
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.12.2025 - 14:09

‘Joker Çetesi'nin çökertilmesinin ardından SGK, 2020-2023 arasında erken emeklilik alan yaklaşık bin 500 kişiyi yeniden incelemeye aldı. Sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkı iptal edildi.

Sahte raporla erken emekli olanlar SGK'nın radarında.

Sahte raporla erken emekli olanlar SGK'nın radarında.

Aydın'da 2020-2023 yılları arasında engelli raporuyla erken emeklilik aldığı belirlenen yaklaşık bin 500 kişi, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yeniden incelemeye alındı. SGK, sahte raporlarla emekli edildiği değerlendirilen kişileri, farklı hastanelerde tekrar muayeneye sevk etti.

Yapılan incelemelerde, yüzde 40'ın altında engellilik oranına sahip olduğu ve sahte evrakla emekli edildiği ortaya çıkan yaklaşık 800 kişi için emeklilik hakkının iptal edildiği ve bugüne kadar alınan maaşların geri tahsili için süreç başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemelerin kapsamının da genişletildiği bilgisine ulaşıldı.

Aydın merkezli 2 ilde sağlıklı kişilerin yerlerine 'joker' adı verilenleri sokarak çeşitli hastanelerden usulsüz heyet raporu alıp emekli olmasını sağlayan çete, 2023 yılında yapılan operasyonla çökertilmişti. 

Aydın ve Afyonkarahisar'da yapılan eş zamanlı operasyonlar kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
6
3
2
1
1
0
0
withlove_

Bunun yanında mültecilerin 4+ bit gibi çoğalmasından ev sahibi olmalarıni gerceklestiren iktidara selam olsun

Nret

Bin500?

Kedi Topu

😡😡😡