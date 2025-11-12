Sevdiğinde Hangi Yüzün Ortaya Çıkıyor?

Sen sevdiğinde en çok sadakatin ve güveninle ön plana çıkıyorsun. Partnerin yanında her zaman huzur buluyor çünkü sen onun sığınabileceği güvenli bir limansın. İlişkide sağlamlık ve süreklilik senin için her şeyden daha önemli. Kimi zaman fazla ciddi görünsen de aslında kararlılığın karşındakine eşsiz bir rahatlık veriyor. Senin yüzün, aşkı en saf ve en güvenilir haliyle temsil ediyor.