Sevdiğinde Hangi Yüzün Ortaya Çıkıyor?
Aşk çoğu zaman insanın en gizli taraflarını ortaya çıkarır. Yer yer tamamen şefkatli ve korumacı olurken, yer yer de daha tutkulu ve sahiplenici bir yüze bürünür. Peki sen sevdiğinde hangi yönünle parlıyorsun?
Hadi gel, sorulara samimi cevaplar ver ve aşkındaki gerçek yüzünü ortaya çıkaralım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenelim!
2. Bir randevuda ilk olarak partnerine hangi sürprizi yapmayı düşünürsün?
3. Aşkı tek kelimeyle tarif et desek, hangisini seçersin?
4. Bu aşk filmlerinden birini seç!
5. Sevgilinin arkadaş grubuyla tanıştığında nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Partnerinin sosyal medyada sana sevgisini göstermesi hakkında ne düşünürsün?
7. İlişkinin simgesi bir hayvan olsa hangisini olurdu?
8. Son olarak, partnerin seni hangi jestle kalbinden vurur?
Güven veren yüzün!
Eğlenceli yüzün!
Derin ve romantik yüzün!
Tutkulu ve gizemli yüzün!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın