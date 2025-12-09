Serpme Kahvaltıda Artan Malzemeyi Paketletip Eve Götürmek Görgüsüzlük mü?

Serpme kahvaltı son yılların trendi. Pek çok çeşitin masalarda servis edildiği bu kahvaltı türü her ne kadar popüler olsa da tartışmaların da odağı halinde. Kimileri serpme kahvaltıyı çeşitlilik nedeniyle tercih etse de artan malzemelerin fazla olması ve çöpe gitmesi bunun gıda israfı olduğu tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bir vatandaş ise serpme kahvaltıda kalan malzemeleri paketletip evine götürdü. O video çokça konuşuldu.