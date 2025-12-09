onedio
Serpme Kahvaltıda Artan Malzemeyi Paketletip Eve Götürmek Görgüsüzlük mü?

Serpme Kahvaltıda Artan Malzemeyi Paketletip Eve Götürmek Görgüsüzlük mü?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.12.2025 - 17:50

Serpme kahvaltı son yılların trendi. Pek çok çeşitin masalarda servis edildiği bu kahvaltı türü her ne kadar popüler olsa da tartışmaların da odağı halinde. Kimileri serpme kahvaltıyı çeşitlilik nedeniyle tercih etse de artan malzemelerin fazla olması ve çöpe gitmesi bunun gıda israfı olduğu tartışmalarını da beraberinde getiriyor. Bir vatandaş ise serpme kahvaltıda kalan malzemeleri paketletip evine götürdü. O video çokça konuşuldu.

Video şöyle;

Tepkiler ise şöyle;

Görgüsüzlük diyenler için de iki çift lafı olanlar oldu.

Öneri getirenler de var.

Farklı düşünenler de var.

Serpme kahvaltı konsepti de masaya yatırıldı.

Siz ne düşünüyorsunuz?

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
