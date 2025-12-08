onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bir Esnafın Çilek Kabına Çilek Kokulu Peçete Yerleştirmesi İfşa Oldu

Bir Esnafın Çilek Kabına Çilek Kokulu Peçete Yerleştirmesi İfşa Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.12.2025 - 13:25

Gıdada sahtecilik veya hijyen ihlali haberleri neredeyse her gün önümüze düşüyor, gıda zehirlenmelerinden her ay yüzlerce vatandaş olumsuz etkileniyor. Ancak bazı satıcıların 'pazarlama taktiği' adı altında yaptığı hilelere her geçen gün bir yeni ekleniyor. Bir X kullanıcısı ise pazardan aldığı çileğin kabında bir detay fark etti. Çileğin kokmasını böylece kokunun müşteriyi cezbetmesini amaçlayan bir satıcının çiçek parfümlü mendil kullandığı ortaya çıktı. Olayın etik kısmının yanında bu peçetelerin içeriği veya sağlığa olası zararları ise bilinmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şöyleydi;

Paylaşım şöyleydi;
twitter.com

Pazardan az bir şey çilek aldım çocuklar isteyip durduğu için, mis gibi kokuyordu. 

Meğer kutunun altına çilek kokulu peçete koymuşlar. Yeni bir kazık yeme tecrübesine daha erişmiş oldum.😅

Her yerde, her an, her şeyi kitleyebiliyorlar.

Tabii tepkiler de gecikmedi.

Tabii tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

Fazla iyi niyetli olduğunu düşünenler de var.

Fazla iyi niyetli olduğunu düşünenler de var.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın