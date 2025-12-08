Bir Esnafın Çilek Kabına Çilek Kokulu Peçete Yerleştirmesi İfşa Oldu
Gıdada sahtecilik veya hijyen ihlali haberleri neredeyse her gün önümüze düşüyor, gıda zehirlenmelerinden her ay yüzlerce vatandaş olumsuz etkileniyor. Ancak bazı satıcıların 'pazarlama taktiği' adı altında yaptığı hilelere her geçen gün bir yeni ekleniyor. Bir X kullanıcısı ise pazardan aldığı çileğin kabında bir detay fark etti. Çileğin kokmasını böylece kokunun müşteriyi cezbetmesini amaçlayan bir satıcının çiçek parfümlü mendil kullandığı ortaya çıktı. Olayın etik kısmının yanında bu peçetelerin içeriği veya sağlığa olası zararları ise bilinmiyor.
Paylaşım şöyleydi;
Tabii tepkiler de gecikmedi.
Fazla iyi niyetli olduğunu düşünenler de var.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
