Seren Ay Çetin Kimdir, Kaç Yaşında? Survivor 2026 Kadrosundaki Milli Boksör Seren Ay Çetin'in Spor Hayatı

Seren Ay Çetin Kimdir, Kaç Yaşında? Survivor 2026 Kadrosundaki Milli Boksör Seren Ay Çetin'in Spor Hayatı

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 15:04

WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanının sahibi genç sporcu Seren Ay Çetin, bu kez ekranlardaki yerini alıyor. Genç ve başarılı sporcumuz Çetin, TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'ın 2026 sezonunda All Star-Ünlüler yarışına katılıyor. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan haberin ardından Seren Ay Çetin'in sporcu kimliği ve başarıları ise merak konusu oldu. Peki, Seren Ay Çetin kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? 

İşte, detaylar...

Seren Ay Çetin Kimdir?

Seren Ay Çetin Kimdir?

Seren Ay Çetin, 1997 yılında dünyaya geldi. Henüz çocuk yaşında spor konusundaki merakı ve yetenekleri ile dikkat çeken Çetin, 13 yaşında Kadıköy Boks kulübünde spor hayatına adım attı. Kısa bir süre sonra profesyonel anlamda boks kariyerine başladı. 

Seren Ay Çetin Kaç Yaşında? 

13 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelen Seren Ay Çetin, 2025 yılı itibarıyla 28 yaşındadır. 

Seren Ay Çetin Aslen Nereli? 

Seren Ay Çetin, İstanbul'da dünyaya geldi. Ancak ailesinin kökeni ve memleketi hakkında detaylı bilgi bulunmamaktadır.

Seren Ay Çetin'in Spor Kariyeri

Seren Ay Çetin'in Spor Kariyeri

Seren Ay Çetin, 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde Serdar Avcı'nın sporcuları arasında yerini aldı. Daha sonra 2018 yılında antrenörünün desteği ile profesyonel boks kariyerine başladı. 

Ülkemizi gururla temsile eden Seren Ay Çetin, aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir. 

Seren Ay Çetin'in Başarıları: 

1,69 boyuncaki Milli Boksörümüz Seren Ay Çetin, horoz sıklettir. Çetin, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanına sahiptir. Kemeri ise iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'in elinden nakavt ile almıştır.

Ayrıca, Fethiye’de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında 5 kez dünya şampiyonu olan Fabiana Bytqi ile 10 rauntluk mücadelenin ardından altın kemeri de ülkemize kazandırmıştır.

Milli Boksör Seren Ay Çetin Survivor'a mı Katılıyor?

Milli Boksör Seren Ay Çetin Survivor'a mı Katılıyor?

Acun Ilıcalı'nın “Milli boksörümüz Seren Ay Çetin Survivor 2026 Ünlüler & Gönüllüler kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum..” ifadeleriyle yaptığı duyuru ile genç sporcumuzun 2026 Survivor mücadelesinde yerini alacağı ortaya çıktı.

Seren Ay Çetin'in Instagram Hesabı:

Seren Ay Çetin'in Instagram Hesabı:

Milli boksör Seren Ay Çetin, 90 binden fazla takipçili hesabı ile Instagram'da yer alıyor. Çetin'in Instagram hesabının kullanıcı adı ise @serenaycetin1

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
