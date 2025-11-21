Seren Ay Çetin Kimdir, Kaç Yaşında? Survivor 2026 Kadrosundaki Milli Boksör Seren Ay Çetin'in Spor Hayatı

Seren Ay Çetin, 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü'nde Serdar Avcı'nın sporcuları arasında yerini aldı. Daha sonra 2018 yılında antrenörünün desteği ile profesyonel boks kariyerine başladı.

Ülkemizi gururla temsile eden Seren Ay Çetin, aynı zamanda Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü öğrencisidir.

Seren Ay Çetin'in Başarıları:

1,69 boyuncaki Milli Boksörümüz Seren Ay Çetin, horoz sıklettir. Çetin, WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör ünvanına sahiptir. Kemeri ise iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger'in elinden nakavt ile almıştır.

Ayrıca, Fethiye’de düzenlenen WBA Altın Kemer maçında 5 kez dünya şampiyonu olan Fabiana Bytqi ile 10 rauntluk mücadelenin ardından altın kemeri de ülkemize kazandırmıştır.