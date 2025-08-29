onedio
Şerbo Senaristinin Açıklamasından Sahipsizler'den Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Şerbo Senaristinin Açıklamasından Sahipsizler'den Ayrılan Oyuncuya TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

MasterChef Türkiye Kızılcık Şerbeti Bahar Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
29.08.2025 - 15:42

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

29 Ağustos Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla ekranlara geri dönüyor.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu yaklaşırken seyircinin aklı hala 3. sezona damga vuran Mustafa'da! Annesi Pembe'nin ölümü üzerine deliren Mustafa, sezon finalinde annesinin katillerini öğrenip resmen katliam yapmıştı. Mustafa'nın 4. sezondaki akıbeti merak edilirken Şerbo senaristi Zeynep Gür, sessizliğini bozdu.

Detaylar:

Gold Film, NOW için hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizisi “Sakıncalı” ile seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

NOW ekranlarının yeni bombası “Sakıncalı” için geri sayım başladı. Gold Film imzası taşıyan dizi, güçlü kadrosu ve iddialı hikâyesiyle şimdiden merak konusu oldu. Sakıncalı dizisi için hazırlıklar devam ederken Birsen Altuntaş, Bahar dizisinde rol alan ünlü ismin NOW'ın iddialı dizisiyle anlaştığını açıkladı.

Detaylar:

Star TV’de ikinci sezon hazırlıkları başlayan, OGM Pictures imzalı “Sahipsizler” dizisinde ayrılıklar devam ediyor.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinin çekimleri başladı. Yeni sezona doğru kadrosundan 2 oyuncunun ayrıldığı bilinirken bu sayı 3'e çıktı. Dizinin sevilen oyuncusu kadrodan ayrıldı.

Detaylar:

Çarpıntı dizisi, yeni sezonun en iddialı işlerinden biri.

Star TV'nin yeni sezon için en iddialı işlerinin başında 'Çarpıntı' yer alıyor. Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Lizge Cömert'in başrollerde yer aldığı Çarpıntı dizisi daha şimdiden rakipsiz görülüyor. Yayın tarihinin ne zaman olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş, Çarpıntı'nın yayın tarihini açıkladı.

Detaylar:

Deniz Baysal ve Tuğba Melis Türk, 2017 yılında yayınlanan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde bir aradaydılar.

Tuğba Melis Türk, bir zamanlar rol arkadaşı olduğu Deniz Baysal'ın yeni dizisi Taşacak Ha Bu Deniz'de yaptığı şiveyle alay etti. Türk, dalga geçtiği yazıyı Instagram hikayeler üzerinden yayınladı. Deniz Baysal'la daha öncelerde yakın arkadaş oldukları için bu durum haliyle dikkat çekti.

Detaylar:

MasterChef’in son bölümünde takım oyununda tansiyon yükseldi.

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde İrem ve Cansu arasında kavga çıktı. Fiji mutfağından 'Kokoda' yemeği üzerine çıkan tartışmada Cansu, İrem'in takımı sabote ettiğini düşündüğünü dile getirdi. Bunun üzerine İrem'in adeta çıldırması ve tartışmanın hararetlenmesiyle şefler araya girdi.

Detaylar:

Gözümüzün bebeği, cuma akşamlarının tartışmasız galibi Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezon çekimleri başladı.

Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kadrosu ve senaryosunda değişikliklere gidilen Şerbo'nun afiş çekimi merak edilirken Birsen Altuntaş, tam 14 karakterin afişte yer alacağını açıkladı. Afiş çekimlerinde yer alan karakterlerin listesi sosyal medyada ifşa oldu.

Detaylar:

Kanal D'nin en iddialı işlerinin başında Eşref Rüya yer alıyor.

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Eşref Rüya'nın 2. sezonu için geri sayım başladı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerde yer aldığı Eşref Rüya dizisinin kadrosunda ciddi değişikliğe gidiliyor. Birsen Altuntaş, Ulusoy'un canlandırdığı Eşref Tek karakteri için yeni bir düşmanın geleceğini duyurdu. O karakter için ise ünlü oyuncuyla anlaşmaya varıldı.

Detaylar:

