Senin Yoldaki Enerjin Ne Renk?
Senin yolculuklardaki rengin ne? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var: Senin için hazırladığımız bu yolculuk testini çözmen. Sen bize yolculuk anlayışını anlat, biz de sana hangi renk olduğunu söyleyelim. Bakalım senin yolculuk tipin, rengin ve tarzın ne. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
1. Öncelikle dürüst ol seyahat etmeyi seviyor musun?
2. Peki senin için ideal yolculuk süresi ne kadar?
3. Yol boyunca bu manzaralardan hangisini görmek istersin?
4. Yol arkadaşını seçerken nelere bakarsın?
5. Yolda mola vermeyi seviyor musun?
6. Uzun yolun en güzel yanı sence nedir?
7. Yol boyunca tek bir içecek hakkın var. Hangisini seçersin?
8. Tatil rotası seçerken hangisini tercih edersin?
Kırmızı!
Mavi!
Yeşil!
Sarı!
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
