Senin İlişkinden Kaç Sezonluk Dizi Çıkar?
Senin aşk hayatınla ilgili mini bir dizi çeksek... Dram mı olur yoksa romantik komedi mi? Peki sence senin ilişkinden kaç sezonluk bir hikaye çıkar? 🤔 Tüm soruları dürüstçe cevapla, sonucu birlikte görelim. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. İlişkilerin genelde nasıl başlar?
3. Haydi itiraf et! Hiç aşk acısı çektin mi?
4. Yakın arkadaşın uzun zamandır ilişkisi olmadığı için üzülüyor. Onu nasıl teselli edersin?
5. Peki aşk hayatın bir dizi olsa, seni kim canlandırsın istersin?
6. Söyle bakalım, en büyük aşkın nasıl bitti?
7. Şu anki ilişkin sence nereye gidiyor?
8. Peki, hangisi ilişkiyi anında bitirmene sebep olur?
9. Son olarak, senin ilişkideki rolün ne?
8 sezonluk drama dizisi!
5 sezonluk romantik komedi dizisi!
Senin ilişkin mini dizi tadında!
Tek sezonluk bir dizi!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
