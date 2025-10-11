onedio
Senin Duyguların Ne Kadar Güvenilir?

Sena Erdoğdu
11.10.2025 - 14:04

Duygular... Bazen içimizi ısıtan bir sezgi, bazen de bizi aniden kararlar almaya iten güçlü bir dalga. Kimileri için duygular, yol gösterici bir iç ses gibidir. Kimileri içinse karmaşık, zor çözülen bir bilmece. Peki ya senin için? Hayatının kaç anında 'İçimden bir ses böyle yap dedi' diyerek yola çıktın? Ve kaçında 'Keşke kalbimi değil de mantığımı dinleseydim' dedin?

1. Aynı olayda iki farklı günde iki farklı tepki verir misin?

2. Birini severken aklın mı karışır, kalbin mi?

3. Tepkilerini bastırır mısın yoksa anında mı patlatırsın?

4. Duygularını ifade etme biçimin sabit midir?

5. Başkalarının ruh halinden kolay etkilenir misin?

6. Biri sana iyi davranınca hemen güvenme eğiliminde misin?

7. Geçmişte aldığın duygusal kararların çoğuna pişman oldun mu?

8. Bir şey seni üzünce, nedenini açıklamakta zorlanıyor musun?

9. Bir olayı başkalarından çok daha yoğun hissediyor musun?

10. Son olarak bazen hissettiğin şeylerin aslında abartılı olduğunu düşünüyor musun?

Duyguların güvenilir ama bazen seni yanıltabiliyor.

Bazen hayatın hızlı temposu içinde kendimizi bir duygu tufanının ortasında bulabiliyoruz, değil mi? Bu hislerin yoğunluğu, bazen bizi bir dağın zirvesine çıkarırken, bazen de derin bir uçuruma sürükleyebilir. Bu durum, zaman zaman kararsızlık hissi yaratabilir ve belki de kendimizi biraz kırılgan hissetmemize neden olabilir. Duygularımız, genellikle bize doğru yolu gösteren güvenilir bir pusuladır. Ancak, bazen bu pusula da hatalı olabilir ve bizi yanıltabilir. Bu noktada, duygularımızın bizi yanıltabileceğini anlamak ve onları kontrol etmeyi öğrenmek, duygusal zekamızı daha da geliştirecektir. Sonuçta, hayat bir denge oyunudur ve duygularımız da bu oyunun önemli bir parçasıdır.

Senin duyguların güvenilir!

Duygusal dalgalarının üzerinde ustaca sörf yaptığını hayal et. Her dalga, içinde bulunduğun duygusal durumu temsil ediyor ve sen, bu dalgaların yönünü ve gücünü anında algılayabiliyorsun. İşte bu, senin en büyük yeteneğin. Kendi duygusal iklimini okuyabilme ve bu bilgiyi kullanarak sağlam kararlar alabilme becerisine sahipsin. Kendini dinlemek, birçok insanın zorlandığı bir beceri. Ancak sen, iç sesini dinleyen ve duygularını yöneten biri olarak öne çıkıyorsun. Kendi duygusal dünyanın farkında olmak, seni hem daha güçlü hem de daha bilinçli bir birey yapıyor. Elbette, duyguların bazen yanıltıcı olabileceği bir gerçek. Ancak sen, bu karmaşık duygusal labirentte bile yolunu bulabilen birisin. Duygusal sinyalleri doğru okuma konusunda sergilediğin yetenek, adeta bir pusula gibi seni doğru yola yönlendiriyor.

