Senin Duyguların Ne Kadar Güvenilir?
Duygular... Bazen içimizi ısıtan bir sezgi, bazen de bizi aniden kararlar almaya iten güçlü bir dalga. Kimileri için duygular, yol gösterici bir iç ses gibidir. Kimileri içinse karmaşık, zor çözülen bir bilmece. Peki ya senin için? Hayatının kaç anında 'İçimden bir ses böyle yap dedi' diyerek yola çıktın? Ve kaçında 'Keşke kalbimi değil de mantığımı dinleseydim' dedin?
1. Aynı olayda iki farklı günde iki farklı tepki verir misin?
2. Birini severken aklın mı karışır, kalbin mi?
3. Tepkilerini bastırır mısın yoksa anında mı patlatırsın?
4. Duygularını ifade etme biçimin sabit midir?
5. Başkalarının ruh halinden kolay etkilenir misin?
6. Biri sana iyi davranınca hemen güvenme eğiliminde misin?
7. Geçmişte aldığın duygusal kararların çoğuna pişman oldun mu?
8. Bir şey seni üzünce, nedenini açıklamakta zorlanıyor musun?
9. Bir olayı başkalarından çok daha yoğun hissediyor musun?
10. Son olarak bazen hissettiğin şeylerin aslında abartılı olduğunu düşünüyor musun?
Duyguların güvenilir ama bazen seni yanıltabiliyor.
Senin duyguların güvenilir!
