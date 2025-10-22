Senin Dağınıklık Eşiğini Ölçüyoruz!
Hepimizin farklı düzen anlayışları vardır. Evimize, odamıza veya iş yerlerimize farklı şekillerde yerleşebiliriz. Bazı insanlar için üst üste koyulan eşyalar sıkıntı değil iken, bazıları ortamda çok az eşya görmek ister. Aslında bu durum bizim kişiliğimizin yansımalarıdır. Disiplinlilerin aşırı düzen araması, anlık hareket edenlerin ise düzen konusunda daha rahat olması gibi!
Senin kişiliğini ve alışkanlıklarını analiz ederek dağınıklık eşiğini bulalım!
1. Masanda bir sürü kitap ve defter birikmiş... Bu durum karşısında ne hissedersin?
2. Arkadaşların sana çok ani bir şekilde gelmek istedi ama evin dağınık. Bu yüzden isteklerini reddeder misin?
3. Çamaşır makinesi işini tamamladı. Peki, sen ne yaparsın?
4. Çalışma alanında kalemler, notlar, kablolar kaos içinde duruyor! Tepkin ne olur?
5. Yerlerde birkaç eşyan kalmış. Bu durum sana ne hissettirir?
6. Peki, dolabını açtığında dağınıklık görsen ne yaparsın?
7. Son olarak! Dağınıklık senin içim kötü bir şey mi?
Sen düzene takıntılısın!
Sen dengeli bir şekilde düzeni seviyorsun!
Sen umursamaz bir dağınıklık içindesin!
Sen dağınıklıktan besleniyorsun!
