Senin Dağınıklık Eşiğini Ölçüyoruz!

Hepimizin farklı düzen anlayışları vardır. Evimize, odamıza veya iş yerlerimize farklı şekillerde yerleşebiliriz. Bazı insanlar için üst üste koyulan eşyalar sıkıntı değil iken, bazıları ortamda çok az eşya görmek ister. Aslında bu durum bizim kişiliğimizin yansımalarıdır. Disiplinlilerin aşırı düzen araması, anlık hareket edenlerin ise düzen konusunda daha rahat olması gibi!

Senin kişiliğini ve alışkanlıklarını analiz ederek dağınıklık eşiğini bulalım!