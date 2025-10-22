onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Senin Dağınıklık Eşiğini Ölçüyoruz!

etiket Senin Dağınıklık Eşiğini Ölçüyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
22.10.2025 - 09:35

Hepimizin farklı düzen anlayışları vardır. Evimize, odamıza veya iş yerlerimize farklı şekillerde yerleşebiliriz. Bazı insanlar için üst üste koyulan eşyalar sıkıntı değil iken, bazıları ortamda çok az eşya görmek ister. Aslında bu durum bizim kişiliğimizin yansımalarıdır. Disiplinlilerin aşırı düzen araması, anlık hareket edenlerin ise düzen konusunda daha rahat olması gibi!

Senin kişiliğini ve alışkanlıklarını analiz ederek dağınıklık eşiğini bulalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Masanda bir sürü kitap ve defter birikmiş... Bu durum karşısında ne hissedersin?

2. Arkadaşların sana çok ani bir şekilde gelmek istedi ama evin dağınık. Bu yüzden isteklerini reddeder misin?

3. Çamaşır makinesi işini tamamladı. Peki, sen ne yaparsın?

4. Çalışma alanında kalemler, notlar, kablolar kaos içinde duruyor! Tepkin ne olur?

5. Yerlerde birkaç eşyan kalmış. Bu durum sana ne hissettirir?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Peki, dolabını açtığında dağınıklık görsen ne yaparsın?

7. Son olarak! Dağınıklık senin içim kötü bir şey mi?

Sen düzene takıntılısın!

Sen düzene takıntılısın!

Düzen olmazsa olmazın... Bir eşyanın bile yerinden oynamasını istemezsin. Dağınıklık hem görsel hem de zihinsel olarak seni rahatsız ediyor. Evinde, odanda ya da ofisinde her şeyin yerinde olması seni huzurlu hissettirir. Bu yaklaşımına bakınca senin planlı ve programlı biri olduğunu görebiliyoruz. Fakat aşırı düzen odaklı olmak seni yorabilir. Bu yüzden esneklik tanımalısın. Dağınıklıklar bir stres kaynağı olmamalı. Hayatındaki her şeyi kontrol altında tutmayı seviyor olabilirsin. Çünkü düzen senin için bir tercih değil, yaşam biçimi... Dağınıklık eşiğin çok düşük!

Sen dengeli bir şekilde düzeni seviyorsun!

Sen dengeli bir şekilde düzeni seviyorsun!

Düzen önemli bir konumda ama takıntılı değilsin. Biraz dağınıklık olması seni rahatsız etse de hayatının akışına müdahale edemiyor. Yaklaşımın orta yolu bulmak üzerine kurulmuş. İşine engel olmayan dağınıklıkları sonraya erteleyebiliyorsun. Bu bakış açısı sayesinde esnek bir şekilde hareket ediyorsun. Bu durum kendini insan ilişkilerinde de gösterir. Uyumlu ve dengeli davranmak tam sana göre! Düzen senin için bir tür araç, bu yüzden baskı yaratmasına izin vermezsin. Hayatta hem konforu hem de pratik olmayı önemsiyorsun. Bu yüzden senin dağınıklık eşiğin orta seviyede!

Sen umursamaz bir dağınıklık içindesin!

Sen umursamaz bir dağınıklık içindesin!

Düzen ve dağınıklık arasında büyük bir farkın olmadığını düşünüyorsun! Eşyaların nerede olduğu ve nasıl durdukları hayatın önemli bir meselesi değil. Bu yüzden dağınıklığı fark etmiyorsun bile! Senin için önemli olan eşyaların işlevsel olması. Ayrıca onları bulabiliyorsan hiç sıkıntı yok. Bu rahat tavırların sayesinde stresten uzak bir şekilde yaşayabilirsin. Fakat kontrolsüz dağınıklık günlük işleri zor hale getirebilir. Özgür ruhlu ve rahat bir insan olarak detaylara girmiyor olabilirsin. Bu yüzden senin dağınıklık eşiğin çok yüksek!

Sen dağınıklıktan besleniyorsun!

Sen dağınıklıktan besleniyorsun!

Dağınıklık bir sorun değil, ilham kaynağı! Düzenli ortamlarda canın sıkılıyor olabilir ve özgünlüğünü kaybediyor olabilirsin. Dağınıklık içinde kendini daha rahat hissediyorsun. Başkaları sana dağınık dese de sen dağınıklığın içerisinde kendine bir düzen kurmuşsun. Sanat, yaratıcılık ve özgürlük seni yansıtan kelimeler! Yaşam kurallarına göre ilerlemek yerine akışla ilgileniyorsun. Bu yüzden başkalarının kaotik bulduğu şeyler senin için normal olabiliyor. Özgür ruhunu düzene hapsetmek yerine dağınıklıkta dans etmeyi tercih ediyorsun. Bu yüzden senin dağınıklık eşiğin çok yüksek!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın