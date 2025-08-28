onedio
Seni Baştan Çıkaran Emoji Hangisi?

Elifcan Kıcı
28.08.2025 - 23:46

Son yıllarda emojiler birer duygunun, bir bakışın hatta bir flört hamlesinin yerini aldı! Telefonlarımızda malum hep ellerimizde. Peki sen en çok hangi emojiden hoşlanıyorsun? Şayet hazırsan, mesaj kutularının gizli kahramanlarını tek tek sorguya çekiyoruz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Biri sana mesaj atınca ilk olarak neye bakıyorsun?

3. Birinin seni etkilemesi için ne yapması gerekli?

4. Diyelim ki partnerinle film gecesi yapıyorsunuz. Hangi türü tercih edersin?

5. Biriyle tanıştığında onu etkilemek için attığın ilk mesaj bunlardan hangisi olur?

6. Bir emojiyi sürekli aynı kişiden görmek seni…

7. Bu sözlerden hangisi sana daha flörtöz geliyor?

8. Son olarak, seni biriyle mesajlaşmaya iten ilk şey ne oluyor?

Seni baştan bu emoji çıkarıyor!

Seni baştan çıkaran şey doğrudan temas değil, dozunda ima… Bu emoji sana göre zeka dolu bir flörtün başlangıcı. Karşındakinin kendinden emin ama aynı zamanda ölçülü oluşu seni büyülüyor. Cümlelerinin arasına sıkıştırdığı bu emoji, ben buradayım ama hemen gelme diyen biri gibi geliyor. Mesafeli bir sıcaklık, işte bu tam senlik! Seni heyecanlandıran, birinin zihninde yer ettiğini bilmek.

Seni baştan bu emoji çıkarıyor!

Sana göre flört dediğin şey bir kıvılcımla başlar, alevle biter. Alev emojisi sana düşünmeden dal dedirten bir çağrı görevini görüyor. Karşındakinden gelen bu emoji, kelimelere ihtiyaç bırakmıyor, doğrudan beden diline geçiş oluyor. Tutkularına göre yaşayan, anı kollayan birisin. Sakin sular sana göre değil, senin ruhun hep volkanik!

Seni baştan bu emoji çıkarıyor!

Sana göre flört biraz oyun, biraz şımarıklık. Bu yüzden de kalpli öpücük emojisi senin için bir öpücükten çok daha fazlası. Biri sana bu emojiyi gönderdiğinde içinde kelebekler uçuyor çünkü bu tam olarak karşı tarafın cesur ve rahat olduğunun bir göstergesi. Ciddiyetin ortasına tatlı bir kahkaha serpiştirmek gibi sanki. Sevimli ve samimi dokunuşlarla büyüleniyorsun.

Seni baştan bu emoji çıkarıyor!

Seni baştan çıkaran şey açık açık dile gelen duygular. Bu emoji seni utandırmıyor aksine tam tersi heyecanlandırıyor. Bu emojiye cesaret eden biri, senin için zaten sıradanlıktan çok uzak. Duygularının, arzularının ve merakının arkasında duran insanlar seni etkiliyor. Sen derin hislere susamış, dürüstlüğe aşık birisin.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
