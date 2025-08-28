Seni Baştan Çıkaran Emoji Hangisi?
Son yıllarda emojiler birer duygunun, bir bakışın hatta bir flört hamlesinin yerini aldı! Telefonlarımızda malum hep ellerimizde. Peki sen en çok hangi emojiden hoşlanıyorsun? Şayet hazırsan, mesaj kutularının gizli kahramanlarını tek tek sorguya çekiyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Biri sana mesaj atınca ilk olarak neye bakıyorsun?
3. Birinin seni etkilemesi için ne yapması gerekli?
4. Diyelim ki partnerinle film gecesi yapıyorsunuz. Hangi türü tercih edersin?
5. Biriyle tanıştığında onu etkilemek için attığın ilk mesaj bunlardan hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Bir emojiyi sürekli aynı kişiden görmek seni…
7. Bu sözlerden hangisi sana daha flörtöz geliyor?
8. Son olarak, seni biriyle mesajlaşmaya iten ilk şey ne oluyor?
Seni baştan bu emoji çıkarıyor!
Seni baştan bu emoji çıkarıyor!
Seni baştan bu emoji çıkarıyor!
Seni baştan bu emoji çıkarıyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın