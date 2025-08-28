Seni Baştan Çıkaran Emoji Hangisi?

Sana göre flört biraz oyun, biraz şımarıklık. Bu yüzden de kalpli öpücük emojisi senin için bir öpücükten çok daha fazlası. Biri sana bu emojiyi gönderdiğinde içinde kelebekler uçuyor çünkü bu tam olarak karşı tarafın cesur ve rahat olduğunun bir göstergesi. Ciddiyetin ortasına tatlı bir kahkaha serpiştirmek gibi sanki. Sevimli ve samimi dokunuşlarla büyüleniyorsun.