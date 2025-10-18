onedio
Şener Üşümezsoy’dan Canlı Yayında Kas Şov! “Ben Çocukluğumdan Beri Yapıyorum Bu Sporu”

İsmail Kahraman
18.10.2025 - 12:13

Son günlerin en ünlü yer bilimcilerinden Şener Üşümezsoy, CNBC-e’de Saba Tümer’le Hafta İçi Her Gün programına konuk oldu. Depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, çocukluğundan beri ilgilendiği vücut geliştirme sporu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Saba Tümer’in “Harikasınız hocam” demesi üzerine Şener Üşümezsoy canlı yayından kas şov yaptı.

Şener Üşümezsoy’dan canlı yayında kas şov 👇

Yer bilimci profesör vücut geliştirme ile yakından ilgileniyor.

Yer bilimci profesör vücut geliştirme ile yakından ilgileniyor.

Diğer uzmanların aksine İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olmayacağını söyleyen ve son olarak Simav depremini günler öncesinden açıklaması ile dikkat çeken Şener Üşümezsoy, Saba Tümer’in soruru üzerine çocukluğundan beri vücut geliştirme ile ilgilendiğini söyledi. Şener Üşümezsoy, Saba Tümer’in isteği üzerine kameralara pazularını gösterdi ve küçük bir kas şov yaptı. 75 yaşındaki Şener Üşümezsoy’un fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.

