Şener Üşümezsoy’dan Canlı Yayında Kas Şov! “Ben Çocukluğumdan Beri Yapıyorum Bu Sporu”

Diğer uzmanların aksine İstanbul’da 7’nin üzerinde deprem olmayacağını söyleyen ve son olarak Simav depremini günler öncesinden açıklaması ile dikkat çeken Şener Üşümezsoy, Saba Tümer’in soruru üzerine çocukluğundan beri vücut geliştirme ile ilgilendiğini söyledi. Şener Üşümezsoy, Saba Tümer’in isteği üzerine kameralara pazularını gösterdi ve küçük bir kas şov yaptı. 75 yaşındaki Şener Üşümezsoy’un fit görünümü ise dikkatlerden kaçmadı.