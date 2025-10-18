Şener Üşümezsoy’dan Canlı Yayında Kas Şov! “Ben Çocukluğumdan Beri Yapıyorum Bu Sporu”

Son günlerin en ünlü yer bilimcilerinden Şener Üşümezsoy, CNBC-e’de Saba Tümer’le Hafta İçi Her Gün programına konuk oldu. Depremlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Üşümezsoy, çocukluğundan beri ilgilendiği vücut geliştirme sporu ile ilgili önemli bilgiler verdi. Saba Tümer’in “Harikasınız hocam” demesi üzerine Şener Üşümezsoy canlı yayından kas şov yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şener Üşümezsoy’dan canlı yayında kas şov 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yer bilimci profesör vücut geliştirme ile yakından ilgileniyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın