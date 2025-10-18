onedio
Gazze’de Karaya Vuran 10 Metre Boyunda ve 2 Ton Ağırlığındaki Balık Görenleri Hayreti Düşürdü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
18.10.2025 - 10:15

Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’de karaya vuran 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki balık görenleri hayreti düşürdü. Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan 'Mola Mola' (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü.

Gazze’de karaya vuran balık açlığa mahkum edilen Filistinlileri sevindirdi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus bölgesinde dev bir balık karaya vurdu. Olay bölge halkının ilgisini çekti. Balığın yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığında olduğunu belirtildi. 

Gazze'deki balıkçılar, balığın boyutunun olağanüstü olduğunu ve bu tür bir olayın yıllardır yaşanmadığını belirtti. Dev balık, Gazze halkı ve özellikle çocuklar için de sevinç kaynağı oldu.

Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan 'Mola Mola' (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü. 

İsrail Köpekbalıkları Sivil Toplum Kuruluşu Genel Müdürü Dr. Adi Barash ise karaya vuran balığın bir balina köpekbalığı olduğunu açıkladı.

Gazze’de karaya vuran balığın görüntüleri 👇

