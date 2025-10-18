Gazze’de Karaya Vuran 10 Metre Boyunda ve 2 Ton Ağırlığındaki Balık Görenleri Hayreti Düşürdü
Soykırımcı İsrail’in milyonlarca Filistinliyi açlığa mahkum ettiği Gazze’de karaya vuran 10 metre boyunda ve 2 ton ağırlığındaki balık görenleri hayreti düşürdü. Bazı kaynaklar karaya vuran balığın dünyanın en büyük kemikli balık türlerinden biri olan 'Mola Mola' (Okyanus Güneş balığı) olduğunu öne sürdü.
Gazze’de karaya vuran balık açlığa mahkum edilen Filistinlileri sevindirdi.
Gazze’de karaya vuran balığın görüntüleri 👇
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
