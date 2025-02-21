Sen Sevgiline Ne Kadar Sadıksın?
Sen Sevgiline Ne Kadar Sadıksın?
Sadakat, her ilişkiyi ayakta tutan en önemli değerlerden biri. Peki, sen sevgiline ne kadar sadıksın? Gerçekten sevdiğin kişiye bağlı mısın yoksa bazen dikkatini başka şeyler mi dağıtıyor?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Ne zamandır berabersiniz?
4. Sevgilinden sır saklar mısın?
5. Eski sevgilinle hala iletişimde misin?
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6. İlgi hoşuna gidiyor mu?
7. Sosyal medyadan tanımadığın insanları ekler misin?
8. Hiç ondan sıkıldığın oluyor mu?
9. Sevgiline hiç yalan söyledin mi?
10. Gelecek hayalleri kuruyor musun?
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Sen sevgiline tam anlamıyla sadıksın!
Sen %60 sadıksın!
Sen %30 sadıksın!
Sen %10 sadıksın!
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