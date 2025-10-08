Sen Niye Kaybediyorsun?
Herkes hayatında zaman zaman kaybeder. Kimisi hep şansa bağlar, kimisi kendi hatalarını görmezden gelir. Peki sen neden kaybediyorsun?
Hadi teste!
1. Kaybettiğinde ilk tepkini nasıl verirsin?
2. Hazırlık yapman gereken bir durumda genelde…
3. Risk alman gerektiğinde ne yaparsın?
4. Bir hedef koyduğunda genelde…
5. İnsanların seni motive etmesine ihtiyacın var mı?
6. Kaybettiğinde genelde kime suç bulursun?
7. Rakibin senden güçlü görünüyorsa ne yaparsın?
8. Sabırlı mısın?
9. Kaybetmemek için taktiğin nedir?
10. Başarıya ulaşmak için en önemli şey nedir sence?
Sen disiplinsiz olduğun için kaybediyorsun!
Sen şansa fazla güvendiğin için kaybediyorsun!
Sen cesur olmadığın için kaybediyorsun!
Sen dış faktörlerden etkilendiğin için kaybediyorsun!
