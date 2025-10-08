Sen Niye Kaybediyorsun?

Senin en büyük hatan, başarıyı şansa bağlamak. Oysa şans sadece hazır olana güler. Hep “Ya tutarsa” mantığıyla ilerliyorsun ama bu seni çoğu zaman yarı yolda bırakıyor. Sen çalışkan ve akıllı birisin ama bunu pratiğe dökmekte zorlanıyorsun. Daha az şansa, daha çok plana güvenmelisin. Yoksa kaybetmeye devam edersin.