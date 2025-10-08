onedio
Sen Niye Kaybediyorsun?

08.10.2025 - 16:04

Herkes hayatında zaman zaman kaybeder. Kimisi hep şansa bağlar, kimisi kendi hatalarını görmezden gelir. Peki sen neden kaybediyorsun?

Hadi teste!

1. Kaybettiğinde ilk tepkini nasıl verirsin?

2. Hazırlık yapman gereken bir durumda genelde…

3. Risk alman gerektiğinde ne yaparsın?

4. Bir hedef koyduğunda genelde…

5. İnsanların seni motive etmesine ihtiyacın var mı?

6. Kaybettiğinde genelde kime suç bulursun?

7. Rakibin senden güçlü görünüyorsa ne yaparsın?

8. Sabırlı mısın?

9. Kaybetmemek için taktiğin nedir?

10. Başarıya ulaşmak için en önemli şey nedir sence?

Sen disiplinsiz olduğun için kaybediyorsun!

Sen aslında potansiyeli olan birisin ama istikrarlı bir şekilde çalışmadığın için çoğu zaman kaybediyorsun. Başlangıçta heyecanlısın ama sonunu getiremiyorsun. Başarı kazanmak istiyorsan sabırlı olmalı, adım adım ilerlemeyi öğrenmelisin. Kendini yarı yolda bırakmak yerine küçük ama düzenli alışkanlıklar edinmek seni öne çıkaracak. Kaybetme sebebin tembellik değil, disiplinsizlik.

Sen şansa fazla güvendiğin için kaybediyorsun!

Senin en büyük hatan, başarıyı şansa bağlamak. Oysa şans sadece hazır olana güler. Hep “Ya tutarsa” mantığıyla ilerliyorsun ama bu seni çoğu zaman yarı yolda bırakıyor. Sen çalışkan ve akıllı birisin ama bunu pratiğe dökmekte zorlanıyorsun. Daha az şansa, daha çok plana güvenmelisin. Yoksa kaybetmeye devam edersin.

Sen cesur olmadığın için kaybediyorsun!

Sen çoğu zaman kaybetmiyorsun, aslında hiç denemiyorsun. Karar aşamasında korkuyor, adım atmaktan kaçınıyorsun. O yüzden kazanma ihtimalini bile baştan kaybediyorsun. Kaybetme sebebin başarısızlık değil, cesaretsizlik. Risk almayı öğrenmeli, hata yapmaktan korkmamalısın. Cesur olduğunda, şansın ve başarın da artacak.

Sen dış faktörlerden etkilendiğin için kaybediyorsun!

Senin kaybetme sebebin kendi gücüne değil, dış etkenlere fazla odaklanman. Rakipler, ortam, şans veya başkaları… Hep dışarıya suç atıyorsun. Oysa gerçek güç sende. Bu tavır seni hem geri bırakıyor hem de sorumluluk almaktan uzaklaştırıyor. Kaybetmeyi durdurmak için önce kontrol edebildiklerine odaklanmalısın. Başarı başkalarının değil, senin elinde.

