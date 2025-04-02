Sen Günün Hangi Öğünüsün?
Sen Günün Hangi Öğünüsün?
Gün içerisinde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ve atıştırmalıklar gibi farklı öğünlerin her biri kendine özgü bir karaktere sahiptir. Peki, senin ruhun günün hangi öğününe benziyor? Kahvaltının enerji veren tazeliği mi, öğle yemeğinin yoğun temposu mu yoksa akşam yemeğinin rahatlatıcı keyfi mi?
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1. Bir gün içinde kendini en enerjik hissettiğin zaman dilimi hangisi?
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2. Bir arkadaşına dışarıda yemek ısmarlayacak olsan ne tür yemek seçerdin?
3. Hangi içeceği daha çok tercih edersin?
4. Sabahları uyanmak senin için kolay mı?
5. Kendini nasıl tanımlarsın?
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6. Yoğun bir günden sonra nasıl dinlenirsin?
7. Hangisi seni daha çok mutlu eder?
8. En sevdiğin yemek türü hangisi?
9. Tatillerde genellikle gününü nasıl geçirirsin?
10. Peki sen hangisisin?
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Sen sabah kahvaltısısın!
Sen öğle yemeğisin!
Sen akşam yemeğisin!
Sen ara öğünsün!
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