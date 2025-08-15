Sebzeyle Aranı Düzeltmene Yardımcı Olacak 10 Pratik Airfryer Tarifi
Kabul edelim, herkesin arası sebzeyle iyi değil. Özellikle bazı sebzelere karşı ciddi önyargı olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki sebzelerle hazırlanabilecek birbirinden lezzetli tarifler var! Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde akşam yemeğinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Gelin, size sebzeyi sevdirecek o tariflere birlikte göz atalım. 👇
1. Kırmızı Biber Dolgulu Mantarlar
2. Zeytinli Patlıcan Ruloları
3. Kabak Mücver
4. Karnabahar Nugget
5. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş
6. Mini Sebze Köfteleri
7. Enginarlı Sufle
8. Domates Bruschetta
9. Brokoli ve Havuç Tempura
10. Peynirli Kabak Cipsi
