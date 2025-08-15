onedio
Sebzeyle Aranı Düzeltmene Yardımcı Olacak 10 Pratik Airfryer Tarifi

İrem Coşkun
15.08.2025 - 19:01

Kabul edelim, herkesin arası sebzeyle iyi değil. Özellikle bazı sebzelere karşı ciddi önyargı olduğunu söyleyebiliriz. Halbuki sebzelerle hazırlanabilecek birbirinden lezzetli tarifler var! Hem de Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde akşam yemeğinizi kolayca hazırlayabilirsiniz. Gelin, size sebzeyi sevdirecek o tariflere birlikte göz atalım. 👇

1. Kırmızı Biber Dolgulu Mantarlar

Hazırlama süresi: 8 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 8 adet büyük mantar

  • 1 kırmızı biber

  • 50 gram beyaz peynir

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tutam pul biber

Hazırlanışı:

1. Mantarların saplarını çıkarın, kırmızı biberi küçük küpler halinde doğrayın. 

2. Beyaz peyniri ezip biberlerle karıştırın. Karışımı mantarların içine doldurun. 

3. Mantarları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirip 180 derecede 6 dakika pişirin. Afiyet olsun.

2. Zeytinli Patlıcan Ruloları

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 2 adet patlıcan

  • 50 gram dil peyniri

  • 30 gram siyah zeytin (çekirdeksiz)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Patlıcanları uzun şeritler halinde dilimleyin.

2. Zeytinleri doğrayın, dil peynirini ince uzun şeritlere ayırın.

3. Patlıcan dilimlerine peynir ve zeytin ekleyip rulo yapın. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 7 dakika pişirin. Afiyet olsun!

3. Kabak Mücver

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 2 adet kabak

  • Bir miktar yeşil soğan

  • 5- 6 dal maydanoz

  • 3-4 dal dereotu

  • 2 adet yumurta

  • 1 çay bardağı un

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

Hazırlanışı:

1. Kabakların kabuklarını ince ince soyup bir kabın içerisine rendeleyin

2. Maydanoz, dereotunu ve yeşil soğanı ince ince doğrayın.

3. Bir karıştırma kabında 2 adet yumurtayı çırpın.

4. Yumurtaların olduğu kaba un ve baharatları ekleyerek karıştırın.

5. Daha sonra hazırladığınız diğer karışımı da ekleyin.

6. Son olarak kabakların suyunu sıktıktan sonra karıştırma kabına ekleyerek karıştırın.

7. Mücver karışımını oluşturduktan sonra kaşık yardımıyla yağlı kağıt eklediğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine birkaç adet dökerek pişirin.

4. Karnabahar Nugget

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece 

Malzemeler:

  • 200 gram karnabahar

  • 2 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Karnabaharı küçük parçalara ayırıp mısır unu, kırmızı biber ve zeytinyağıyla karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'da 180 derecede 10 dakika pişirin. Afiyet olsun 😋

5. Ispanaklı ve Peynirli Mini Kiş

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 10 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler: 

  • 1/2 bağ ıspanak

  • 1 adet yumurta 

  • 50 gram keçi peyniri

  • Tuz

  • Karabiber

Hazırlanışı:

1. Tüm malzemeleri karıştırıp cupcake kalıplarına dökün.

2. Kalıpları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin ve 180 derecede 10 dakika kadar pişirin. Afiyet olsun!

6. Mini Sebze Köfteleri

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 9 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 1 adet havuç

  • 1 adet kabak

  • 1 adet küçük soğan

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı galeta unu

  • 1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

1. Havuç, kabak ve soğanı rendeleyin.

2. Rendelenmiş sebzelere yumurta, galeta unu ve tuz ekleyip yoğurup küçük köfteler yapın.

3. Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derece 9 dakika pişirin. Afiyet olsun!

7. Enginarlı Sufle

Hazırlama süresi: 15 dakika 

Pişirme süresi: 7 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet enginar çanağı

  • 1 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 su bardağı badem unu

  • 1 paket kabartma tozu

  • 4 adet yumurta

  • 200 gram toz tatlandırıcı

  • 100 gram şekersiz çikolata

  • 1 çay bardağı krema

Hazırlanışı:

1. Enginarları limon suyunu ekleyerek yumuşayana kadar pişirin daha sonra püre haline getirerek soğumaya bırakın.

2. Yumurta beyazlarını köpük köpük olana kadar çırpalım.

3. Ayrı bir kapta badem unu, kabartma tozu, 2 yumurta sarısını eritilmiş tereyağıyla karıştırın ve soğuyan enginar püresini ilave edin.

4. Kabaran yumurta beyazını enginarlı karışıma yavaşça ekleyerek karıştırın.

5. Krema ve çikolatayı karıştırarak eritin.

6. Enginarlı karışımı Philips Çift Hazneli Airfryer haznesindeki kaplara pay edin ve 180 derecede 7 dakika pişirin.

8. Domates Bruschetta

Hazırlama süresi: 5 dakika 

Pişirme süresi: 5 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 4 dilim tam buğday ekmeği

  • 2 adet domates

  • 1 diş ezilmiş sarımsak

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik

Hazırlanışı:

1. Domatesleri küçük küpler halinde doğrayıp kekik ve zeytinyağıyla karıştırın.

2. Ekmek dilimlerini Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180 derecede 3 dakika ısıtın. Üzerine sarımsak sürüp domates karışımını ekleyin. 2 dakika daha pişirin. Afiyet olsun!

9. Brokoli ve Havuç Tempura

Hazırlama süresi: 8 dakika 

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 150 gram brokoli

  • 1 adet havuç

  • 3 yemek kaşığı mısır unu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı:

1. Brokolileri küçük parçalara ayırın, havucu ince şeritler halinde doğrayın. 

2. Mısır unu, tuz ve zeytinyağı ile karıştırın.

3. Sebzeleri karışıma bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine alın. 180 derecede 8 dakika pişirin. Afiyet olsun!

10. Peynirli Kabak Cipsi

Hazırlama süresi: 10 dakika 

Pişirme süresi: 8 dakika

Pişirme derecesi: 180 derece

Malzemeler:

  • 2 adet kabak

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 50 gram rendelenmiş parmesan

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

Hazırlanışı:

1. Kabakları ince yuvarlak dilimler halinde dilimleyip zeytinyağı, tuz ve karabiberle harmanlayın.

2. Kabakları Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine tek kat halinde dizin. 

3. Üzerine parmesan serpiştirin. 180 derecede 8 dakika pişirin ve çıtır çıtır servis edin. Afiyet olsun!

