Şarkı Listene Göre Ruhunun Rengi Ne?
Her şarkı bir duyguyu anlatır, her duygu bir renge dönüşür… Peki senin playlist’in ne anlatıyor, ruhunun rengi ne söylüyor? Enerjik, duygusal, dingin ya da tutkulu... Bu testle dinlediğin müziklerin ruhuna nasıl yansıdığını keşfetmeye hazır mısın? Belki sarı gibi neşelisin, belki siyah kadar derin…
Hadi başlayalım 🎨🎶
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Bu 4 şarkıdan biri playlist'indeyse onu seç! Eğer birden fazlası varsa, içlerinden en çok sevdiğini işaretle. Kalbinin sesi burada önemli!
3. Bunlardan favorin hangisi peki?
4. Bu şarkılardan birini seç!
5. Bu şarkılar olmadan bu test olmaz!
6. 90' lar pop favorin hangisi peki?
7. Devam ediyoruz!
8. Bu şarkılardan birini seçerek bitirelim!
Siyah!
Kırmızı
Sarı
Yeşil
