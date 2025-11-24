Sarılmanın Vücuduna Sağladığı 11 Etki

Sarılmak beynimizdeki aşk hormonu olarak da bilinen oksitosinin salgılanmasını tetikler ve artırır. Bu hormon hem mutluluk hissini artırır hem de insan ilişkilerini daha sıcak ve samimi bir getirir, doğal olarak bizi de bir sevgi yumağı yapabilir. Birine sarıldığımızda vücudumuz sevildiğimizi ve güvende olduğumuzu hisseder ve beynimize böyle bir biyokimyasal mesaj gönderir.