Sarı Yapraklara Karışmadan Önceki Son Yaz Ezgileri
Yazın coşkusunu üzerimizden atmadan, sonbaharın serinliğine adım atmadan önce dinlenecek bu liste, sıcak bir yaz akşamını hatırlatan enerjiyi taşıyor. Kimisi eğlenceli bir dans pistini anımsatıyor, kimisi plajda güneş batarken içinize işleyen o tatlı hisleri. Bu şarkılarla yazı uğurlarken yüzünüzde hem tebessüm hem de biraz özlem kalacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Murat Dalkılıç - Bir Hayli
2. Simge - Öpücem
3. İskender Paydaş feat. Kenan Doğulu - Dr.
4. Hadise - Mesajımı Almıştır O
5. Hele Bi Gel - Pinhani
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Rober Hatemo - Senden Çok Var
7. Sibel Can - Tarkan - Çakmak Çakmak
8. Buray - Deli Ki
9. Merve Özbey - Vuracak
10. Emrah Karaduman feat. Murat Dalkılıç - Kırk Yılda Bir Gibisin
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. Burak Kut - Komple
12. Hepsi - Kalpsizsin
13. Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli
14. Edis- Dudak
15. Hande Yener - Havaalanı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın