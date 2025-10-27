onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sarı Yapraklara Karışmadan Önceki Son Yaz Ezgileri

etiket Sarı Yapraklara Karışmadan Önceki Son Yaz Ezgileri

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
27.10.2025 - 20:01

Yazın coşkusunu üzerimizden atmadan, sonbaharın serinliğine adım atmadan önce dinlenecek bu liste, sıcak bir yaz akşamını hatırlatan enerjiyi taşıyor. Kimisi eğlenceli bir dans pistini anımsatıyor, kimisi plajda güneş batarken içinize işleyen o tatlı hisleri. Bu şarkılarla yazı uğurlarken yüzünüzde hem tebessüm hem de biraz özlem kalacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Murat Dalkılıç - Bir Hayli

2. Simge - Öpücem

3. İskender Paydaş feat. Kenan Doğulu - Dr.

4. Hadise - Mesajımı Almıştır O

5. Hele Bi Gel - Pinhani

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Rober Hatemo - Senden Çok Var

7. Sibel Can - Tarkan - Çakmak Çakmak

8. Buray - Deli Ki

9. Merve Özbey - Vuracak

10. Emrah Karaduman feat. Murat Dalkılıç - Kırk Yılda Bir Gibisin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Burak Kut - Komple

12. Hepsi - Kalpsizsin

13. Hande Yener Ft. Serdar Ortaç - İki Deli

14. Edis- Dudak

15. Hande Yener - Havaalanı

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın