Şampuan Seçerken Neye Dikkat Etmelisin?

Senin için en önemli kriter, saçının yapısına uygun bir formül bulmak. Eğer saçların ince telliyse hafif ve hacim veren, kalın telliyse nemlendirici ve yumuşatıcı etkili bir şampuan seçmelisin. Yağlı saçlar için temizleyici formüller, kuru saçlar içinse nem tutucu içerikler en doğru seçenek olur. Saç tipine uymayan bir ürün kısa sürede sönüklük, yağlanma veya kırılmaya yol açacaktır. Yani şampuanın sadece güzel kokmasına değil, senin saç karakterinle uyumuna odaklanmalısın!