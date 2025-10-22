onedio
Sağlıklı Beslenme Konusundaki Seçimlerine Göre Gelecekteki Sen Nasıl Olacak?

Erkan Tuna Budak
22.10.2025 - 20:36

Her seçimin bir sonucu olacaktır elbette. Sağlıklı beslenme şeklinde tükettiğin şeyler de geleceğini etkileyecek. Seçimlerine göre gelecekteki sen nasıl olacak?

Merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!

1. Söyle bakalım, günde kaç litre su içiyorsun?

2. Yaptığın yemekler ne kadar yağlı?

3. Bu tahıllardan kaç tanesinin adını biliyorsun? Kopya çekmek yok!

4. Dürüst ol: Kahvaltı yapıyor musun?

5. En son ne zaman bir diyetisyen ile görüştün diye sorsak?

6. Daha önce diyet yapmayı düşündün mü?

7. Sağlıklı bir tatlı nasıl olmalı?

8. Son sorudayız! Karbonhidratı en çok bu besinlerin hangisinden alıyorsun?

Diyetisyen yolu gözüküyor, hem de yakın gelecekte.

Bazı alışkanlıkların sanki biraz kontrolden çıkmış gibi. “Bir kereden bir şey olmaz.” cümlesi sık sık kullanılıyor olabilir. Tatlı krizleri, gece atıştırmaları, sabah kahvaltısını atlayıp kahveyle günü kurtarma denemeleri… Hepsi tanıdık geliyor değil mi? Aslında mesele tamamen kötü beslenmek değil, düzensiz bir yaşamın olması. Yani vücudun senden biraz planlama istiyor. Birkaç küçük adım bile fark yaratır. Günde bir öğünü dengelemek, daha fazla su içmek ya da biraz daha hareket etmek gibi. Diyetisyene koşmadan önce bunları dene. Sonra zaten neyin iyi geldiğini kendin fark edeceksin!

Şimdiden kararlı olursan ileride sağlıklı olabilirsin!

Senin durumuna baktığımızda biraz istek var ama istikrar yok gibi. Bazı günler tam motivasyonla sağlıklı beslenmeye giriyorsun ama ertesi gün pizza fotoğrafına bile yenik düşüp pizza söylüyorsun. Normal bu arada, kimse her gün aynı tempoda olamaz. Ama şöyle bir şey var ki istediğinde gayet kontrollü olabiliyorsun. Tek eksik, süreklilik. Ufak hedeflerle başla. Mesela haftanın iki gününü abur cubursuz geçirmek gibi. O hedefi tuttukça özgüvenin artacak.

Zamanla o kararlılık kalıcı hale gelir. Gelecekteki sen, bugünkü küçük çabanın sonucunu gayet iyi hissedecek.

Aslında sağlıklısın ve sağlıklı olacaksın ama bazen herkes kaçamak yapabilir!

Kendini yormadan denge kurmayı başarmışsın. Ne sürekli kalori hesabı yapıyorsun ne de tamamen umursamıyorsun. Bu aralık aslında çoğu insanın ulaşmak istediği yer. Tabii bazen bu seferlik diyerek ikinci tatlıya uzanıyorsun ama o da hayatın tadı. Çünkü sağlıklı yaşam demek, her zaman mükemmel olmak değil. Yemekle arandaki ilişki doğal ve rahat. Yani bedenine iyi davranırken kendine baskı kurmuyorsun. Uzun vadede bu rahatlık, seni hem daha mutlu hem de daha sağlıklı biri yapar.

Bize sağlıklı yaşamak nasıl olur diye ders vermelisin!

Ne yapman gerektiğini biliyorsun ve çoğunlukla da uyguluyorsun. Yeme düzenin oturmuş, su şişen her zaman yanında ve sebzelerle aranda samimi bir bağ var.

Ama asıl güzelliği ise bunu takıntı haline getirmemişsin. Hayatın tadını çıkarırken vücuduna da iyi bakmayı başarıyorsun. Bu denge gerçekten herkesin harcı değil. Yine de bazen bugün hiçbir şey yapmayacağım demek de sağlıklı bir şeydir. Yani sadece iyi beslenmek değil, kafanı da dinlendirmek önemli. Bu tavrını korursan gelecekteki sen epey enerjik ve huzurlu biri olacak!

