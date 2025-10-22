Sağlıklı Beslenme Konusundaki Seçimlerine Göre Gelecekteki Sen Nasıl Olacak?
Her seçimin bir sonucu olacaktır elbette. Sağlıklı beslenme şeklinde tükettiğin şeyler de geleceğini etkileyecek. Seçimlerine göre gelecekteki sen nasıl olacak?
Merak ettik ve bunun için bir test hazırladık!
1. Söyle bakalım, günde kaç litre su içiyorsun?
2. Yaptığın yemekler ne kadar yağlı?
3. Bu tahıllardan kaç tanesinin adını biliyorsun? Kopya çekmek yok!
4. Dürüst ol: Kahvaltı yapıyor musun?
5. En son ne zaman bir diyetisyen ile görüştün diye sorsak?
6. Daha önce diyet yapmayı düşündün mü?
7. Sağlıklı bir tatlı nasıl olmalı?
8. Son sorudayız! Karbonhidratı en çok bu besinlerin hangisinden alıyorsun?
Diyetisyen yolu gözüküyor, hem de yakın gelecekte.
Şimdiden kararlı olursan ileride sağlıklı olabilirsin!
Aslında sağlıklısın ve sağlıklı olacaksın ama bazen herkes kaçamak yapabilir!
Bize sağlıklı yaşamak nasıl olur diye ders vermelisin!
