Sadece Renk Seçerek Favori Kış Şarkını Buluyoruz!
Kış mevsiminin o sakin ve içimizi ısıtan havasına hazır mısın? Sadece birkaç renk seçerek, ruhuna en çok dokunan kış şarkısını bulacaksın.
Hazırsan renklerin büyülü dünyasına adım atıyoruz!
1. Hangi renk sana kendini iyi hissettiriyor?
2. Bu renk ile hangisini eşleştirmek istersin?
3. Bu pembe tonlarından birini seç!
4. Bu kırmızı tonlardan birini seç.
5. Şimdi de sana en uzak rengi seçmeni istiyoruz.
6. Mutluluğun bir rengi olsa ne renk olurdu?
7. Bu resimde ilk gözüne çarpan rengi seçmeni istiyoruz!
8. Son olarak, müzik zevkini bir renkle anlatmanı istesek hangi rengi seçerdin?
Bon Iver - Holocene
The Neighbourhood - Sweater Weather
Ella Fitzgerald & Louis Armstrong - Dream a Little Dream of Me
