Saçının En Çok Hangi Bakıma İhtiyacı Var?
Saçlarımız belli dönemlerde farklı bakımlara ihtiyaç duyabilir. Mevsim geçişlerinde dökülmeler, boya veya işlem sonrası yıpranma gibi durumlar yaşanabilir. Bunlar dışında kimi zaman kabarıyor, kimi zaman sönüyor, kimi zaman da parlaklığını kaybediyor. Peki senin saçların şu sıralar en çok hangi bakıma ihtiyaç duyuyor? Cevabı bu testin sonucunda birlikte öğrenelim. 👇
1. Sabahları aynaya baktığında saçların genelde nasıl görünür?
2. Söyle bakalım, saçını genelde nasıl kurutursun?
3. Saçınla ilgili en sık yaşadığın sorun ne?
4. Peki, saçlarını ne sıklıkla boyatırsın?
5. Saç bakım ürünlerinde favorin hangisi?
6. Dışarı çıkarken saçınla ilgili yaptığın ilk şey ne olur?
7. Saç tipini nasıl tanımlarsın?
8. Bir kuaför sana tek bir bakım hediye edecek olsa, hangisini seçersin?
9. Saçlarının neme ihtiyacı var!
10. Saçlarının daha hacimli olması gerekiyor!
11. Senin ihtiyacın, arındırıcı bakım!
12. Saçlarının parlamaya ihtiyacı var!
