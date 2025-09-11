onedio
Saçının En Çok Hangi Bakıma İhtiyacı Var?

11.09.2025 - 15:02

Saçlarımız belli dönemlerde farklı bakımlara ihtiyaç duyabilir. Mevsim geçişlerinde dökülmeler, boya veya işlem sonrası yıpranma gibi durumlar yaşanabilir. Bunlar dışında kimi zaman kabarıyor, kimi zaman sönüyor, kimi zaman da parlaklığını kaybediyor. Peki senin saçların şu sıralar en çok hangi bakıma ihtiyaç duyuyor? Cevabı bu testin sonucunda birlikte öğrenelim. 👇

1. Sabahları aynaya baktığında saçların genelde nasıl görünür?

2. Söyle bakalım, saçını genelde nasıl kurutursun?

3. Saçınla ilgili en sık yaşadığın sorun ne?

4. Peki, saçlarını ne sıklıkla boyatırsın?

5. Saç bakım ürünlerinde favorin hangisi?

6. Dışarı çıkarken saçınla ilgili yaptığın ilk şey ne olur?

7. Saç tipini nasıl tanımlarsın?

8. Bir kuaför sana tek bir bakım hediye edecek olsa, hangisini seçersin?

9. Saçlarının neme ihtiyacı var!

Senin saçların büyük ihtimalle kuru, kabaran ve uçları kırılmaya meyilli. Bu da senin en büyük ihtiyacının nem olduğunu gösteriyor. Yoğun nem veren ürünler, saç maskeleri ve doğal yağlar senin dostun olabilir. Düzenli aralıklarla saç uçlarına bakım yapman, elektriklenmeyi azaltmana da yardımcı olur. Senin için en önemli şey saçlarını nem kaybından korumak ve onlara yumuşak bir dokunuş katmak. Haftada 1 defa nem maskesi yapsan bile değişimi hemen fark edersin!

10. Saçlarının daha hacimli olması gerekiyor!

Senin saçlarının en büyük problemi cansızlık ve hacimsizlik gibi görünüyor. İnce telli saç yapın varsa bu oldukça normal bir durum olabilir. Ancak hacim artırıcı ürünler ve doğru şekillendirme teknikleriyle bu sorunun üstesinden kolayca gelebilirsin. Saçlarını dipten kaldıran köpükler ya da hacim veren spreyler senin kurtarıcın olabilir. Hacim veren şampuanlar kullanabilir, saçlarını kuruturken fazla ısı kullanmamaya dikkat edebilirsin.

11. Senin ihtiyacın, arındırıcı bakım!

Senin saçların çabuk yağlanmaya meyilli gibi görünüyor. Bu da sana düzenli olarak yapılan arındırıcı bakımın ne kadar iyi geleceğini gösteriyor. Fazla yağdan kurtulmak için kuru şampuanlar günlük hayatını kolaylaştırabilir. Ama en önemlisi saç derini dengeleyecek arındırıcı şampuanlar tercih etmek. Böylece saçların daha uzun süre temiz, canlı ve ferah kalabilir. Saçların kuruyken yağ bazlı ürünler kullanmamaya ve saçlarını durularken ılık su kullanmaya da dikkat etmelisin.

12. Saçlarının parlamaya ihtiyacı var!

Saçların bazen bakımsız ya da mat görünebiliyor. Aslında büyük bir sorunun yok ama biraz parlaklığa ihtiyacın var. Parlaklık kazandıran serumlar ve ışıltı veren yağlar saçlarının görünümünü bir anda değiştirebilir. Düzenli tarama ve doğru ürünlerle saç tellerinin ışığı daha iyi yansıtmasını sağlayabilirsin. Parlaklık veren saç maskeleri kullanabilir ya da kurutma sonrası saç uçlarına nem ve ışıltı veren yağ uygulayabilirsin.

