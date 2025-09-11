Saçının En Çok Hangi Bakıma İhtiyacı Var?

Senin saçların büyük ihtimalle kuru, kabaran ve uçları kırılmaya meyilli. Bu da senin en büyük ihtiyacının nem olduğunu gösteriyor. Yoğun nem veren ürünler, saç maskeleri ve doğal yağlar senin dostun olabilir. Düzenli aralıklarla saç uçlarına bakım yapman, elektriklenmeyi azaltmana da yardımcı olur. Senin için en önemli şey saçlarını nem kaybından korumak ve onlara yumuşak bir dokunuş katmak. Haftada 1 defa nem maskesi yapsan bile değişimi hemen fark edersin!