Rüyalarda Bile Çalışmak Ayşe Begüm Onbaşı

Pandemi hayatımızı kökünden sarsan bir olay olarak hiç ummadığımız bir anda karşımıza çıktı. Mental olarak bu süreci yürütmek bizim için çok zordu çünkü her geçen gün bir yarışmanın iptal olduğunu ya da ertelendiğini öğrendiğimiz bir sürece girdik. Bu zamanlarda spor psikoloğum Berceste Şeber hep yanımdaydı. Yaşımdan dolayı 3 ay evde tam kapanma geçirdiğim bir dönem oldu. Ama bu süreçte bile evden antrenman yapmaya devam ettik, antrenörüm antrenman programımızı bile yaptı. Bu süreyi bardağın dolu tarafını görmeye çalışarak sakatlıklarımın rehabilitasyonu ve ailem ile daha fazla vakit geçirebildiğimiz bir süreç olarak değerlendirdim. 1 Haziran 2020’de Gençlik Spor Bakanımızın yoğun uğraşları ile spor salonları açıldı ve tekrardan antrenmanlara başladığımız bu günden itibaren 2021 Dünya Şampiyonası için çalışmalara başladık.
Cimnastik yapmayı çok seviyorum.
Bazen belli kırılma noktaları yaşayabiliyoruz. Yeri geldiğinde çok ufak bir olay, yeri geldiğindeyse büyük bir sakatlık… Ama bu gibi olaylar yaşadığımda cimnastiği ne kadar sevdiğimi hatırlatıyorum kendime. Ve dakikalar içerisinde o karamsar düşünce ortadan kalkıyor. Cimnastik yapmayı çok seviyorum, yaparken sanki uçuyormuşum gibi hissediyorum.
TÜRK sporunun bilim ile daha da gelişmesine öncülük yapmak istiyorum.
Hedefimiz ve en yakın yarışmamız Avrupa Şampiyonası. Yine takım arkadaşlarım Emir Erışık ve Erkut Ergin ile birlikte bu yarışmaya katılacağız. Hedefimiz tabi ki de İstiklal Marşı’nı bir kez daha okutup bayrağımızı göndere çektirmek. Kendi kariyer planlarım arasında ise hem branşımızın içinde kalıp yeni cevherleri ortaya çıkarmak hem de akademik anlamda kendimi geliştirip Türk sporunun bilim ile daha da gelişmesine öncülük etmek var.
Sponsor konusunda şanslıyım.
Evet sponsorlarım var; Red Bull, Alhatoğlu Zeytinyağları, Köfteci Ramiz, Biocore, Mavi Hospital. Yerli firmalardan global firmalara uzanan bir sponsor yelpazem var. Bu anlamda amatör bireysel bir sporcu olarak kendimi çok şanslı hissediyorum. Sosyal medya ve medyanın desteği, federasyonumuzun ve bakanlığımızın desteği de biz sporcular için ekstradan bir motivasyon kaynağı.
Spor ile hiçbir şey imkansız değildir.
Aslında bana en çok sorulan soru. Bugüne kadar spor hayatımı ve eğitim hayatımı nasıl bir arada yürüttüğüm. Cevabı ise tahmin edilenin aksine çok basit. Zamanı iyi değerlendirmek, planlama yapmak. Mesela dersi derste dinleyip, ödevleri teneffüs aralarında yaparsanız ders haricinde yalnızca anlamadığınız ya da kaçırdığınız konuları tekrar ederseniz, yapmanız gereken antrenman için de aileniz için de vaktiniz kalacaktır. Tabii ki bu süreci yönetmek ve üstlenmek ağır bir sorumluluk ama imkansız değil. Ben şu anda aktif olarak 8-9 saatlik antrenmanlar yapıyorum ve aynı zamanda iki üniversite okuyorum. Kendimi antrenör ve hakem olarak geliştirmeye çalışıyorum. Sporun hayatımıza kattığı disiplin ile hiçbir şey imkansız değildir.
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