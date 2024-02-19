Rüyalarda Bile Çalışmak Ayşe Begüm Onbaşı

Cimnastik her şeyden önce temel bir branş olması yönüyle çocukların küçük yaşlardan itibaren başlayabileceği, temel koordinatif yetileri ile mental becerilerini geliştirebileceği bir spor dalı. Dolayısıyla profesyonel olarak yapılmasa dahi diğer spor branşlarına hazırlar nitelikte bir spor. Bununla birlikte profesyonel anlamda yapıldığında disiplin, özveri ve çok çalışma gerektiriyor. Tabiri caizse ‘’çok nankör bir branş’’. Bir gün antrenman yapmadığımızda bizi birkaç gün geriye götürüyor. Bu noktada çocuklarda herhangi bir bıkkınlık oluşmaması adına da ailelerin ve çevrenin desteği önemli hale geliyor. Şunu da belirtmek isterim ki sadece yetenek veya sadece çalışma ile başarıya ulaşılamayacağı gibi eğer ki yaptığımız işi seviyorsak dünya çapında başarılar elde etmek kaçınılmaz olur.

Sosyal medyayı aktif kullanıyorum.

Sosyal medya yaşadığımız dönem gereği hayatımızın bir parçası niteliğinde. Elimden geldiğince yaptığım sporu ve hayatımdan kesitleri takipçilerim ile paylaşmaya çalışıyorum. Sosyal medyamı da içten ve samimi kullanmaya çalışıyorum. Takipçilerimin yorumlarını okuyor ve attıkları yorumlara, mesajlara cevap vermeye çalışıyorum. Genellikle olumsuz yorum almıyorum. Fakat eğer içi dolu bir eleştiri okursam bunu dikkate alıp, sonraki paylaşımlarımı ona göre düzenliyorum.

Örnek aldığım kişiler var.

Kendi hayatımı şekillendirirken örnek aldığım iki kişi var. İlki sporcu kariyerimde önemli adımlar atmamı sağlayan Dora Hegyi. Kendisi Macaristan asıllı eski bir aerobik cimnastikçi. Sporculuk döneminden beri konuştuğum hem kariyerini, hem de kişiliğini örnek aldığım bir kişi. Şu anda aktif olarak FIG (Uluslararası Cimnastik Federasyonu)’de Sporcu Temsilciliği görevini üstleniyor. İkincisi ise annem. Hayatında yaptıkları, idealleri ve bir anne olarak bana göstermiş olduğu şefkat ile hayatıma yön vermemde etken bir insan.

Cimnastik yapmak beni rahatlatıyor.

Bazen gerçekten ailem ve arkadaşlarım ile daha çok vakit geçirmek istediğim zamanlar oluyor. Ama buna rağmen hayatın bunaltıcı anlarında beni rahatlatan tek şey cimnastik yapmak oluyor; hemen kendimi spor salonuna atıyorum. Aslına bakmak gerekirse kendimi bildiğimden beri spor salonlarında vakit geçirdiğim için kendi sıradan hayatımın içerisinde cimnastik yapmak ve spor salonunda mesai harcamak var.

Başarımın arkasında bir ekip var.

Uzun bir süredir bu dünya şampiyonluğunu almak için antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Haftanın 6 günü 8-9 saat antrenman yaptığımız süreçlerden geçtiğimizi göz önünde bulundurursak aslında hiç de kolay olmadı bu başarıya ulaşmak. Bir Türk kadını olarak, büyükler kategorisinde ilk defa dünya şampiyonasına katılıp altın madalyaya ulaşmak gerçekten büyük bir başarı. Altın madalya ne kadar benim boynumda dursa da arkamda beni destekleyen kocaman bir ekip var. Takım arkadaşlarım, ailem, sponsorlarım, bakanlık, federasyon… Bu anlamda verilen desteklerin önemi de ortaya çıkıyor.