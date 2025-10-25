Ruh Haline İyi Gelecek Koku Hangisi?
İş, ilişkiler, günlük telaşlar derken stres hayatımızdan eksik olmuyor. İşte tam da böyle zamanlarda kokuların büyülü etkisi devreye giriyor! Kimisi huzur veriyor, kimisi enerji patlaması yaşatıyor, kimisi ise seni olduğun yerden alıp bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu testte sana iyi gelecek kokuyu buluyoruz! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?
2. Hangi hava durumu şu anki ruh halini tanımlıyor?
3. Peki, arkadaşların seni nasıl tanımlar?
4. Kendine bir kaçış noktası seçsen hangisini tercih edersin?
5. Söyle bakalım, hangi koku bir parfüm olsa kullanmak istersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Stresli bir günde kendini nasıl toparlarsın?
7. Bir tatil rotası çizsen nereyi seçersin?
8. Son olarak, hangi konuda yeteneğe sahip olmak isterdin?
Lavanta!
Limon!
Gül kokusu!
Deniz kokusu!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın