onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Ruh Haline İyi Gelecek Koku Hangisi?

etiket Ruh Haline İyi Gelecek Koku Hangisi?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
25.10.2025 - 10:36

İş, ilişkiler, günlük telaşlar derken stres hayatımızdan eksik olmuyor. İşte tam da böyle zamanlarda kokuların büyülü etkisi devreye giriyor! Kimisi huzur veriyor, kimisi enerji patlaması yaşatıyor, kimisi ise seni olduğun yerden alıp bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu testte sana iyi gelecek kokuyu buluyoruz! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyandığında ilk işin ne olur?

2. Hangi hava durumu şu anki ruh halini tanımlıyor?

3. Peki, arkadaşların seni nasıl tanımlar?

4. Kendine bir kaçış noktası seçsen hangisini tercih edersin?

5. Söyle bakalım, hangi koku bir parfüm olsa kullanmak istersin?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Stresli bir günde kendini nasıl toparlarsın?

7. Bir tatil rotası çizsen nereyi seçersin?

8. Son olarak, hangi konuda yeteneğe sahip olmak isterdin?

Lavanta!

Lavanta!
www.beetekno.com

Senin ruhuna iyi gelecek olan koku lavanta! Çünkü sen hep sakinliğe, huzura ve dengeye ihtiyaç duyuyorsun. Lavanta kokusu, stresini azaltıp seni dinginleştirir. Sabırlı olman ve güvenilir yapın, çevrene huzur veriyor. Ancak yoğun ve stresli dönemlerde kendini kaybolmuş hissedebiliyorsun. Lavanta kokusu ise senin bu ruh halini dengeler! Örneğin evi lavanta kokulu bir temizleyiciyle silmek veya lavanta aromalı bir mum kullanmak, ortamı hemen yumuşatır.

Limon!

Senin enerjin, resmen dışarıya ışık saçıyor! Sen, yeniliklere açık, dinamik ve canlandırıcı bir enerjiye sahipsin. İnsanlar seni eğlenceli, samimi ve cana yakın biri olarak tanıyor. Ruhuna en iyi gelecek koku ise limon. Limon kokusu sana hem mental tazelik hem de fiziksel enerji verir. Bazen fazla yoğun ve dağınık hissettiğin anlarda bu koku seni toparlar ve daha ferah hissetmeni sağlar. Limonun ferahlatıcı etkisiyle, hayatına neşe ve motivasyon katabilirsin. Özellikle işteyken veya ders çalışırken limon kokusunun sana eşlik etmesi odaklanmanı artırır.

Gül kokusu!

Senin ruhuna iyi gelecek koku kesinlikle gül! Çünkü sen duygularıyla yaşayan, romantik ve derin bir insansın. Zaman zaman kendini melankolik ya da kırılgan hissedebiliyorsun ama aynı zamanda her şeye rağmen ayaktasın! Gül kokusu senin şefkatli ve dirayetli yanını ön plana çıkarır, bu yüzden karakterinle de çok uyumlu! Gül kokusu, ruhunu dengeleyip sana huzurlu bir atmosfer sunar. Gül kokulu parfümler, oda spreyleri veya yüzey temizleyicilerle başlayabilirsin!

Deniz kokusu!

Senin ruhuna en iyi gelecek koku deniz esintisi! Çünkü sen özgürlüğüne çok düşkünsün, kalıplar sana göre değil ve sürekli yenilik peşindesin. Bazen fazla düşüncelere kapılıp kendini yorgun hissediyorsun ve her şeyden uzaklaşmak istiyorsun. Bu noktada deniz kokusu sana tazelik, ferahlık ve hafiflik getirir. Sen bağımsız, keşfetmeye meraklı ve hayata farklı açılardan bakan birisin. Deniz kokusu ise sana özgürlüğünü ve bağımsızlığını hatırlatarak seni yeniden motive eder!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın