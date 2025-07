Ruh El Yapımıysa, Kim Ustamız?

- Kahramanımızın çelişkisi de burada. O kendisine soruyor. “Vicdan sahibi biri olmanın yalnızlığından kurtulup herkesle beraber müşterek hezeyanın o karanlık akıntısına mı bırakmalıydım kendimi? Zaten romanın kahramanlarının da benzer içsel sorgulamaları var.

Romanın sorduğu soruda buraya kitleniyor: İnsan neyin peşinden gitmeli? Bir yanda aşkın, dostların ve emek verdiğin her şey, diğer yanda inandığın doğruların olsa hangisini seçerdin? Gerçekle illüzyon arasında kaybedeceklerine rağmen kendin kalmayı başarabilir miydin?

İyi kararların kısa vadeli bedelleri ama uzun vadeli faydaları olur. Kötü karalarında kısa vadeli konforu ama uzun vadeli bedelleri. Romanın kahramanları bu aşamada verdikleri kararlarla şekilleniyorlar.

+ Romanın neredeyse tüm karakterleri bir tür 'yolculuğa çıkıyor.' Siz bu romanı yazarken nasıl bir içsel yolculuktan geçtiniz?

- Gerçekten de roman yazmak içsel bir yolculuk. Yolculuğun başlangıcı sorular ve endişelerle dolu. “Acaba” ile başlayan bir sürü soru. İlk önce zannettiği yazar olmadığıyla yüzleşiyor insan. Eğer bu hayal kırıklığını aşarsanız içinizdeki edebiyatçının kıpırdanışlarını hissedebiliyorsunuz. Sonra kurguyu tekrar tekrar yıkıp yeniden inşa etmek gerekiyor. Bazen yazdığınız şeyleri kendi ellerinizle yakmak kendi canınızı da yakıyor. Tabi yayın evlerinden aldığınız retler de hüsran verici. Ayrıca bir de yakın çevre tuzağı var. Fark ediyorsunuz ki içinizdeki edebiyat aşkının dış dünya da büyük bir karşılığı yok. Ben yeni yazmaya başlayanlara Jack Londan’ın Martin Eden’ini çok tavsiye ederim. Kendi biyografisinden esinlenerek yazdığı nefis romanda yazarlığın ne kadar karşılıksız bir aşk olabileceğini çok çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Martin Eden’i ortaokulda okumuştum ve yazmaya o zaman karar vermiştim.

Tabii bu yolculuğun külfetlerine katlanırsanız nimetleri de geliyor. Öncelikle içinizdeki bir dünyaya can verme süreci insanı çok özel hissettiriyor. Bu duygunun bende süper bir kafa yaptığını söyleyebilirim. Yarattığınız karakterler bazen sizi ve hikâyeyi ele geçirip hiç düşünmediğiniz yerlere sürükleyebiliyor. Bu şizofrenik ama size has bir dünya. Ona rahatlıkla sığınabilir ve dış dünyadan taleplerinizi minimize edebilirsiniz. Ayrıca kendinize edebiyat aşkınızdan yeni bir çevre yaratabiliyorsunuz. Ben bu süreçte bir okuma grubu yarattım ve bu grup giderek bir cemiyete dönüşmeye başladı. Yeni bir sürü dostum oldu ve harika insanlarla tanıştım. Yayın evi, kitap evi, editör, tasarımcı, sosyal medya ajansı derken profesyonel ağ kurduğum insanlarla bağ da kurdum aynı zamanda. Bu arada eşim bana, giderek insanları benim kitabımı okuyup sevenler ve ilgilenmeyenler diye ikiye ayırdığımı söylüyor. Kısmen haklı. Bir şeye çok emek harcayınca tarafsızlık zor oluyor. Kitabı hayal etmem on yılımı yazmam beş yılımı aldı. İnsanın yazmaya başladığı kişiyle bitirdiği kişinin aynı kişi olmadığını görmesi özel bir duygu.