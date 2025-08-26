onedio
Rock Dünyasının 'Arabesk'i Niteliğinde 12 Şarkı

İrem Coşkun
26.08.2025 - 23:46

Rock müzik deyince aklına sadece asi gitarlar, sahnede zıplayan adamlar ve çığlıklar gelmesin. Çünkü rock dünyasının da bir duygusal tarafı var. Öyle şarkılar var ki dinleyince, “Ben bu acıyı bir yerden biliyorum.” diye kalakalıyorsun. Gelin, “Rock'çı adam da ağlar.” dedirten, arabesk kadar içli, efkarı yüksek parçaları birlikte dinleyelim. 👇

1. Steelheart - She’s Gone

2. Scorpions - Still Loving You

3. Guns N’ Roses - November Rain

4. Aerosmith - I Don’t Want to Miss a Thing

5. Bon Jovi - Always

6. Led Zeppelin - Since I’ve Been Loving You

7. Whitesnake - Is This Love

8. Deep Purple - Soldier of Fortune

9. Skid Row - I Remember You

10. Dokken - Alone Again

11. Metallica - Fade to Black

12. Ozzy Osbourne - Dreamer

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
