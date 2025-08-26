Rock Dünyasının ‘Arabesk’i Niteliğinde 12 Şarkı

Rock müzik deyince aklına sadece asi gitarlar, sahnede zıplayan adamlar ve çığlıklar gelmesin. Çünkü rock dünyasının da bir duygusal tarafı var. Öyle şarkılar var ki dinleyince, “Ben bu acıyı bir yerden biliyorum.” diye kalakalıyorsun. Gelin, “Rock'çı adam da ağlar.” dedirten, arabesk kadar içli, efkarı yüksek parçaları birlikte dinleyelim. 👇