Rock Dünyasının ‘Arabesk’i Niteliğinde 12 Şarkı
Rock müzik deyince aklına sadece asi gitarlar, sahnede zıplayan adamlar ve çığlıklar gelmesin. Çünkü rock dünyasının da bir duygusal tarafı var. Öyle şarkılar var ki dinleyince, “Ben bu acıyı bir yerden biliyorum.” diye kalakalıyorsun. Gelin, “Rock'çı adam da ağlar.” dedirten, arabesk kadar içli, efkarı yüksek parçaları birlikte dinleyelim. 👇
1. Steelheart - She’s Gone
2. Scorpions - Still Loving You
3. Guns N’ Roses - November Rain
4. Aerosmith - I Don’t Want to Miss a Thing
5. Bon Jovi - Always
6. Led Zeppelin - Since I’ve Been Loving You
7. Whitesnake - Is This Love
8. Deep Purple - Soldier of Fortune
9. Skid Row - I Remember You
10. Dokken - Alone Again
11. Metallica - Fade to Black
12. Ozzy Osbourne - Dreamer
