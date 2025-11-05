Rihanna'nın En İyi Kıyafetini Seçiyoruz!
Rihanna sadece şarkılarıyla değil yaptığı kombinlerle de kalbimizi çaldı. Peki bugüne kadar yaptığı en iyi kombin, en göz alıcı kıyafet hangisiydi? İşte bu sorunun yanıtını şimdi cevaplıyorsun ve oylarınla en iyi kıyafetini seçiyoruz!
Tek bir soru tek bir cevap... En iyi kıyafeti hangisi?
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
