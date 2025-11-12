onedio
Retinol Akşam, C Vitamini Sabah… Peki ya Diğerleri? Aktif İçeriklerin Doğru Kullanım Vakitleri

Elif Nur Çamurcu
12.11.2025 - 15:01

Kullanılan aktif içeriklerden verimli bir şekilde fayda görebilmek için cilt bakımında zamanlamaya dikkat edilmesi gerekir! Bazı içerikler gün ışığında daha stabil olurken bazıları akşam için daha konforlu olabiliyor. Bu yüzden hangi içeriğin ne zaman kullanılması gerektiğini bilmek cildin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamak demektir.

Gelin, birlikte aktif içeriklerin ne zaman kullanılması gerektiğine bakalım!

1. Retinol

Retinol genellikle akşamları uygulandığı zaman daha konforlu olabiliyor. Çünkü gece cilt kendini tazelemeye yatkın olur. Retinol bu süreçte ciltte parlak bir görünüm oluşmasına yardımcı olur. 

Retinole ilk başlandığında ciltte hassasiyet hissi oluşma ihtimali var. Bu yüzden hafif içeriklerle dengelenmelidir. Eğer rutininize yeni ekliyorsanız kullanım sıklığını yavaş bir şekilde artırmanız gerekir. Böylece cildin ihtiyaçlarına uyum sağlaması daha kolay olabilir.

2. C Vitamini

Sabah uygulandığı zaman cildin daha parlak ve ışıltılı bir görünüme ulaşmasını sağlayabilir. Gün içinde dış etkenlere maruz kalan cilde bir savunma zırhı olabilir. Aynı zamanda makyaj altına hafifçe sürüldüğünde aydınlıklı bir görünüm sunabilir. Bu yüzden sabah rutinlerinde tercih edilir!

3. AHA Asitleri

AHA içerikleri ne işe yarar? Cildin daha pürüzsüz bir görünüm kazanmasına destek olur. Fakat kullandıktan sonra ciltte hassasiyet hissi oluştuğu için akşam uygulanması gerekir. Ayrıca AHA içerikleri gece rutinine eklendiği zaman cildin tazelenmesine yardımcı olur. 

Sabah kullanıldığında gündüz ışığı etkileşimi sorunu hassas ciltler için olumsuz etkilere neden olabilir. Bu yüzden gece rutinine yerleştirilmesi uygun olandır.

4. BHA Asitleri

BHA içerikleri cilt görünümünün daha dengeli olması için kullanılır. Sabah hafif bir uygulama ile yağlı görüntüyü silebilirsiniz. Akşam ise kapsamlı bakım için yardımcı olabilir. Akşam rutininde kullandığınız ürünlerin cilde iyice yerleşebilmesine yardımcı olur. 

Hassasiyet riskini azaltmak için başlarda düşük bir sıklıkla kullanmanız önerilir. Cildin ihtiyacına bakarak sabah ve akşam kullanımını yapılabilir.

5. Niasinamid

Sabah ya da akşam fark etmez! Rutinlerinize uyum sağlayacak aktiflerden biridir. Sabah kullandığınız zaman cilt dengeli ve parlak görünebilir. Akşamları ise cildi güçlendirerek rutini tamamlar. 

Ciltte hassasiyet eğilimi düşüktür. Bu yüzden diğer aktiflerle birlikte kullanılabilir. Çok yönlülüğü sayesinde bakım rutinini yeni oluşturmuş kişiler tarafından tercih edilebilir.

6. Peptitler

Peptit içerikleri cildin daha sıkı görünmesini sağlayabilir. Gece rutinine eklenir ise cildin kendini tazeleme aşamasında etkin olabilir. Sabah uyandığınızda ışıltılı bir görünümle karşılaşabilirsiniz. 

Peptitlerin diğer içeriklerle arası iyidir. Bu yüzden rutininizi çeşitlendirmek istediğiniz zaman başvurabileceğiniz içeriklerden biridir.

7. Seramidler

Akşamları uygulandığı zaman yapısı ile cildi ferahlatabilir ve dengeli hissetmesine yardımcı olur. Sabah kullanımda da desteklese de yapısı akşam kullanımına daha uygun olabilir. 

Kullanım sıklığı ve miktarını cildinizin ihtiyaçlarına göre şekillendirebilirsiniz. Sabahları hafif, akşamları zengin içeriklerle dengeleyebilirsiniz.

8. SPF

SPF ürünleri gündüzleri dış etkenlere karşı savaşır! Bu yüzden sabah uygulanması tercih edilir. Cildin ışıltısını artırır, dışarıdan gelen etkenlere karşı cildi savunur. Akşam gerekmediği için genellikle sabah rutinlerinde tercih edilir. Gün içinde tazelenmesi gerekebilir, bu durum SPF'nin yapısına göre değişir.

