Retinol Akşam, C Vitamini Sabah… Peki ya Diğerleri? Aktif İçeriklerin Doğru Kullanım Vakitleri

Retinol genellikle akşamları uygulandığı zaman daha konforlu olabiliyor. Çünkü gece cilt kendini tazelemeye yatkın olur. Retinol bu süreçte ciltte parlak bir görünüm oluşmasına yardımcı olur.

Retinole ilk başlandığında ciltte hassasiyet hissi oluşma ihtimali var. Bu yüzden hafif içeriklerle dengelenmelidir. Eğer rutininize yeni ekliyorsanız kullanım sıklığını yavaş bir şekilde artırmanız gerekir. Böylece cildin ihtiyaçlarına uyum sağlaması daha kolay olabilir.