Resmi Gazete'den Duyuruldu: 2026 İtibariyle Tüm Maaşlardan %3 Kesinti Yapılacak
Bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı’nda bütçe yönetimine ilişkin hedeflerin yanı sıra, uzun süredir tartışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) de 2026’da yürürlüğe gireceği belirtildi.
Yeni sistem, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu olarak dahil edilmesini öngörüyor. Düzenlemeye göre, çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.
Geri ödeme için 10 yıl sistemde kalmak zorunlu olacak.
Emekli maaşını geçmeyen "destekleyici" bir katkı sağlayacak.
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
