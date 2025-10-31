Resmi Gazete'den Duyuruldu: 2026 İtibariyle Tüm Maaşlardan %3 Kesinti Yapılacak

Çalışanlardan yapılacak yüzde 3’lük kesintiye ek olarak, işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek. Toplanan primlere devlet tarafından yüzde 30 oranında destek sağlanacak ve bu tutarlar, ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere çalışanların emeklilik havuzunda değerlendirilecek.

Yeni sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen bağımsız şekilde işleyecek. Çalışanların TES’te biriken primlerini çekebilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Emeklilik hakkı elde etmek için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.