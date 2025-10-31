onedio
Resmi Gazete'den Duyuruldu: 2026 İtibariyle Tüm Maaşlardan %3 Kesinti Yapılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 22:40

Bugün yayımlanan Resmi Gazete’deki 2026 Yılı Cumhurbaşkanı Yıllık Programı’nda bütçe yönetimine ilişkin hedeflerin yanı sıra, uzun süredir tartışılan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) de 2026’da yürürlüğe gireceği belirtildi.

Yeni sistem, mevcut Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak milyonlarca çalışanın zorunlu olarak dahil edilmesini öngörüyor. Düzenlemeye göre, çalışanların net maaşlarından her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılacak.

Geri ödeme için 10 yıl sistemde kalmak zorunlu olacak.

Çalışanlardan yapılacak yüzde 3’lük kesintiye ek olarak, işverenler de yüzde 1 oranında katkı payı ödeyecek. Toplanan primlere devlet tarafından yüzde 30 oranında destek sağlanacak ve bu tutarlar, ilerleyen yıllarda kullanılmak üzere çalışanların emeklilik havuzunda değerlendirilecek.

Yeni sistem, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) tamamen bağımsız şekilde işleyecek. Çalışanların TES’te biriken primlerini çekebilmeleri için en az 10 yıl sistemde kalmaları gerekecek. Emeklilik hakkı elde etmek için ise kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaş şartı aranacak.

Emekli maaşını geçmeyen "destekleyici" bir katkı sağlayacak.

TES kapsamında emekli olan vatandaşlara, sisteme yatırdıkları primler esas alınarak maaş bağlanacak. Bu gelir, SGK tarafından ödenen temel emekli maaşından daha düşük olacak ve tamamlayıcı nitelik taşıyacak.

Ayrıca, düzenlemeye eklenmesi planlanan istisnalarla doğum, hac ziyareti ya da askerlik gibi özel durumlarda belirli oranlarda sistemden para çekme imkânı tanınacak.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
