Louvre Müzesi'ndeki Soyguncuları Yaptıkları Çok Basit Hata Ele Vermiş

Hırsızlar, Louvre Müzesi’ne girerek Fransa’nın kraliyet mücevherlerini çalmak için kullandıkları kamyonet üstü asansör ve diğer araç gereçleri hızla yakmak üzere bir bidon benzin hazırlamışlardı. Amaçları, suça dair kanıtları yok etmekti. Fakat geri sayım başlamıştı; güvenlik görevlileri hızla yaklaşıyordu. Bunun üzerine kritik bir karar verdiler: Kamyoneti yerinde bırakıp scooter’larına binerek Sen Nehri kıyısındaki kaçış güzergahına yöneldiler.

WSJ’nin aktardığına göre, bu hamle Fransız yetkililerin adli izler elde etmesini sağlayan birkaç hatadan biriydi. Bu sayede soygunla bağlantısı olduğu düşünülen diğer kişilerle birlikte, üç şüpheli hırsızı birkaç gün içinde yakalayıp gözaltına alabildiler. Paris savcıları, olay yerinde 150’den fazla DNA, parmak izi ve diğer delilin toplandığını açıkladı.