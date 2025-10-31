onedio
Louvre Müzesi'ndeki Soyguncuları Yaptıkları Çok Basit Hata Ele Vermiş

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
31.10.2025 - 21:29

Paris’in simgesi haline gelen dünyanın en ünlü sanat müzelerinden Louvre’da sabah saatlerinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, Mona Lisa’ya birkaç adım mesafedeki Napolyon dönemine ait mücevherlerin sergilendiği Galerie d’Apollon bölümüne girerek 9 tarihi parçayı çaldı.

Şüpheliler yakalanırken soruşturma da sürüyor. Bugünlerde soyguna dair ilginç detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Soyguncuları ele verenin çok basit bir hata olması ise gündeme oturdu.

Kaynak - Oksijen Gazetesi

Soygun yapılan alanda 150'den fazla DNA bulundu.

Hırsızlar, Louvre Müzesi’ne girerek Fransa’nın kraliyet mücevherlerini çalmak için kullandıkları kamyonet üstü asansör ve diğer araç gereçleri hızla yakmak üzere bir bidon benzin hazırlamışlardı. Amaçları, suça dair kanıtları yok etmekti. Fakat geri sayım başlamıştı; güvenlik görevlileri hızla yaklaşıyordu. Bunun üzerine kritik bir karar verdiler: Kamyoneti yerinde bırakıp scooter’larına binerek Sen Nehri kıyısındaki kaçış güzergahına yöneldiler.

WSJ’nin aktardığına göre, bu hamle Fransız yetkililerin adli izler elde etmesini sağlayan birkaç hatadan biriydi. Bu sayede soygunla bağlantısı olduğu düşünülen diğer kişilerle birlikte, üç şüpheli hırsızı birkaç gün içinde yakalayıp gözaltına alabildiler. Paris savcıları, olay yerinde 150’den fazla DNA, parmak izi ve diğer delilin toplandığını açıkladı.

"Şaşırtıcı şekilde dikkatsiz davranmışlar"

Louvre soygununu gerçekleştiren dört kişilik ekip, cesaretleri nedeniyle Ocean’s Eleven filmindeki usta hırsızlarla kıyaslandı. Fakat müzeye girerken tüm kurnazlıklarına rağmen önemli hatalar yaptılar ve soygunun son anlarında paniklediler; bu da Hollywood tarzı bir final yaşamalarını engelledi.

Northeastern Üniversitesi kriminoloji profesörü Nikos Passas, “O kadar dikkatsiz davranmışlar ki şaşırtıcı. Düşük teknolojili, sofistike olmayan yöntemler kullanmışlar” dedi. Yanlış adımlara rağmen, araştırmacılar hâlâ dünyanın en sıkı güvenlik önlemleri alınan müzelerinden biri olan Louvre’dan 102 milyon dolar değerindeki kraliyet ve Napolyon dönemi mücevherlerini bulamadı. Paris savcısı Laure Beccuau ise, “Soruşturma adım adım ilerliyor ve olaya karışmış olabilecek kişilere yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Soygun nasıl gelişti?

Soygun, 10 Ekim’de hırsızların, müzenin adını andıran Louvres adlı kamyon üstü asansörün sahibini ikna ederek kamyonu çalmasıyla başladı. Kamyon, vinç benzeri mekanizmasıyla mobilya taşımak için kullanılıyordu ve hırsızlar bu ekipmanı ele geçirerek operasyon için hazırlandı. Kamyon sahibi, olayın ardından yetkililere tanıklık etti.

Dokuz gün sonra sabah 9:30’da hırsızlar kamyonu Louvre Sarayı’nın balkon altına park etti, sarı yelekler giyip kendilerini bakım işçisi olarak tanıttılar. Lokasyon, eski güvenlik kameralarının görüş açısının dışında seçilmişti. Plan gereği iki hırsız sokakta kalarak kaçış için scooter’ları hazır tuttu, diğer iki kişi asansörle balkona çıktı ve açılı taşlama makineleriyle camı keserek içeri girdi.

Galeride, XIV. Louis döneminden kalma Galerie d’Apollon’un mücevher vitrini hedef alındı. Salonun sükuneti, hırsızların camı kesme sesiyle aniden bozuldu ve iki hırsız balkondan içeri girerek vitrinlere saldırdı.

Çok basit hatalarla DNA'larını yakalattılar.

Louvre Müzesi’nin dışında kamyonet, bidon, lehim lambası, açılı taşlama makineleri, telsiz ve sarı yelekler bulunmuş, yakınlarda İmparatoriçe Eugénie’nin 1.354 elmas ve 56 zümrütle süslü hasarlı tacı yer almıştı.

Fransa, yaklaşık 100 araştırmacıyı görevlendirerek hırsızların kaçış rotasını güvenlik kameralarıyla inceledi. Adli tıp ekipleri galeriyi ve geride bırakılan ekipmanları analiz ederek DNA, parmak izi ve diğer izleri topladı. Kısa sürede iki eşleşme bulundu: biri daha önce küçük çaplı hırsızlık suçundan hüküm giymiş 34 yaşındaki Cezayirli, diğeri 2008 ve 2014’te ATM soygunlarından hüküm giymiş 39 yaşındaki Fransızdı.

Polis, ikisinin de Apollon Galerisi’ne açılı taşlama makineleriyle giren kişiler olduğundan şüphelendi. Cezayirli Paris-Charles de Gaulle havaalanında durduruldu, Fransız ise evinin yakınında gözaltına alındı. Kriminolog Passas, başkentin ana havalimanından kaçma girişiminin deneyimsizliği gösterdiğini belirtti.

Birkaç gün sonra polis, başka bir DNA eşleşmesiyle üçüncü şüpheliyi yakaladı ve Beccuau’nun bilgisine göre dört kişiyi daha gözaltına aldı. Ekibin dördüncü üyesi hâlâ bulunamadı.

