İlk Kez Bir AB Ülkesi, İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
31.10.2025 - 18:03

Letonya Parlamentosu, 13 saat süren tarihi bir oturumun ardından ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmesini öngören yasayı onayladı. Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in yasayı imzalaması durumunda Letonya, bu sözleşmeden ayrılan ilk Avrupa Birliği üyesi ülke olacak. Uluslararası alanda “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olarak bilinen İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, ülke içinde ve dışında geniş yankı uyandırdı.

Karar cumhurbaşkanı onayında, cumhurbaşkanı bu kararı reddedebilir.

Letonya kamu yayıncısı LSM’nin aktardığına göre, yaklaşık 13 saat süren yoğun bir oturumun ardından yapılan oylama tamamlandı. Bu kararın yürürlüğe girmesi halinde Letonya, İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılan ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

Yasanın geçerli hale gelmesi için Cumhurbaşkanı Edgars Rinkevics’in 10 gün içinde onay vermesi gerekiyor. Rinkevics’in yasayı veto etme ve parlamentoya geri gönderme hakkı bulunsa da, milletvekilleri aynı kararı ikinci kez kabul ederse cumhurbaşkanının yeniden itiraz etme yetkisi bulunmuyor.

Rinkevics, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, kararı ideolojik veya siyasi değil, “devletin çıkarları ve hukuki gerekçeler” çerçevesinde değerlendireceğini ifade etti.

Letonya, neden İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmak istiyor?

Letonya'da çekilme için öneri veren partiler, bu kararın Letonya kurumlarının önünde engel olduğunu ve ödevler verildiğini belirterek şiddet ve cinsel saldırı ile etkin mücadele edemediklerini iddia ediyorlar. Ancak altında yatan gerçek 'toplumsal cinsiyet' bölümü. 

Öneriyi veren vekiller ve partiler 'aileyi koruma' adı altında çekincelerini dile getiriyor. Onlara göre sözleşme şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlasa da muhalefet milletvekilleri, sözleşmenin maddelerinden birinde kullanılan 'cinsiyet' kavramını özellikle vurguluyor ve bunun geleneksel aile değerleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ileri sürüyorlar.

Ülke içinde de protestolar var.

Letonya genelinde kadın hakları örgütleri ve sivil toplum temsilcileri, ülkenin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararına sert tepki gösterdi. Parlamento binası önünde kitlesel protestolar düzenlenirken, bazı muhalefet partileri yasanın Anayasa Mahkemesi’ne taşınması için hazırlık yapıyor. Uzmanlar, kararın referanduma götürülmesinin hukuken mümkün olsa da uygulanmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Sözleşmeden çekilmeyi öngören yasa tasarısı, muhalefetteki “Latvia First” (Öncelikle Letonya) partisinin girişimiyle parlamentoya sunuldu. Teklif, iktidar koalisyonundaki üç partiden birinin desteğiyle kabul edildi. Ülkede iktidarda bulunan merkez sağ Yeni Birlik Partisi, 2022 seçimlerinde yüzde 18,9 oy oranıyla hükümeti kurmuştu.

