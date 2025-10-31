İlk Kez Bir AB Ülkesi, İstanbul Sözleşmesi'nden Çıkma Kararı Aldı

Letonya'da çekilme için öneri veren partiler, bu kararın Letonya kurumlarının önünde engel olduğunu ve ödevler verildiğini belirterek şiddet ve cinsel saldırı ile etkin mücadele edemediklerini iddia ediyorlar. Ancak altında yatan gerçek 'toplumsal cinsiyet' bölümü.

Öneriyi veren vekiller ve partiler 'aileyi koruma' adı altında çekincelerini dile getiriyor. Onlara göre sözleşme şiddeti ortadan kaldırmayı amaçlasa da muhalefet milletvekilleri, sözleşmenin maddelerinden birinde kullanılan 'cinsiyet' kavramını özellikle vurguluyor ve bunun geleneksel aile değerleri üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu ileri sürüyorlar.