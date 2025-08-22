onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rekabet Kurumu, Google’a Play Store Üzerinden Soruşturma Açtı

Rekabet Kurumu, Google’a Play Store Üzerinden Soruşturma Açtı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.08.2025 - 09:23

Rekabet Kurumu, Google’a Android dünyasının uygulama marketi Play Store üzerinden soruşturma açtıklarını duyurdu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu konuda yapılan resmi açıklama şöyle oldu:

Bu konuda yapılan resmi açıklama şöyle oldu:

“Rekabet Kurulu, Google’ın uygulama mağazası Play Store’daki ödeme hizmetlerine ilişkin bazı uygulamalar nedeniyle Google’a soruşturma açtı. Mobil Ekosistemler Sektör İncelemesi kapsamında yapılan incelemelerde, Google’ın uygulama geliştiricilere ödeme hizmetleri konusunda kısıtlamalar getirdiğine yönelik bazı şüpheler gündeme gelmiş ve konuya ilişkin olarak önaraştırma başlatılmıştı. Önaraştırma sürecinde, Google’ın uygulama içi satın alma işlemlerinde, kendi ödeme sistemi olan Google Play Faturalandırma kullanımını zorunlu tuttuğu belirlendi. Ayrıca Google’ın uygulama geliştiricilerin, kendi kullanıcılarını, alternatif ödeme yöntemleri hakkında bilgilendirmesine izin vermediği ortaya çıktı. Kurul, bu uygulamaların 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 6. maddesi kapsamında sömürücü ve/veya dışlayıcı etkilere yol açabileceğini değerlendirerek, söz konusu iddiaların daha ayrıntılı incelenmesi için soruşturma açılmasına karar verdi.”

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
roxanne

Hadi Allah bereket versin. Davalar uzamasın diye para saçıyor nasılsa bizim başımız kel mi?