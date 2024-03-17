Psikolojinizi Alt Üst Edecek: Geceleri Tek Başınıza İzlemeye Cesaret Edemeyeceğiniz En Psikopat Filmler!
Psikolojinizi Alt Üst Edecek: Geceleri Tek Başınıza İzlemeye Cesaret Edemeyeceğiniz En Psikopat Filmler!
Psikolojinizi alt üst ederek sizi zorlayacak en psikopat filmleri sizin için özenle listeledik. Seven Psychopaths'tan Vice'a, American Psycho'dan Angst'a her biri psikopatlık açısından yarışan bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Once Upon a Time in Mexico, 2003
19. Henry: Portrait of a Serial Killer, 1986
18. Seven Psychopaths, 2012
17. Angst, 1983
16. Vice, 2018
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15. We Need to Talk About Kevin, 2011
14. Funny Games, 1997
13. American Psycho, 2000
12. Misery, 1990
11. Nightcrawler, 2014
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10. I Saw the Devil, 2010
9. Prisoners, 2013
8. Memories of Murder, 2003
7. No Country for Old Men, 2007
6. A Clockwork Orange, 1971
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5. Joker, 2019
4. The Shining, 1980
3. Psycho, 1960
2. The Silence of the Lambs, 1991
1. The Dark Knight, 2008
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