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Psikolojinizi Alt Üst Edecek: Geceleri Tek Başınıza İzlemeye Cesaret Edemeyeceğiniz En Psikopat Filmler!

Psikolojinizi Alt Üst Edecek: Geceleri Tek Başınıza İzlemeye Cesaret Edemeyeceğiniz En Psikopat Filmler!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 14:01

Psikolojinizi alt üst ederek sizi zorlayacak en psikopat filmleri sizin için özenle listeledik. Seven Psychopaths'tan Vice'a, American Psycho'dan Angst'a her biri psikopatlık açısından yarışan bu filmleri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Once Upon a Time in Mexico, 2003

20. Once Upon a Time in Mexico, 2003

IMDb: 6.3 

Özet: Mariachi'nin maceralarının arka planında yine devrim, hırs ve intikam var. Yaşadığı trajediyi aklından çıkarmayı başaramayan El Mariachi, inzivaya çekilerek içine kapalı bir yaşam sürmektedir. Yozlaşmış CIA ajanı Sands'in ısrarı sonucunda saklandığı yerden çıkmak zorunda kalır. 

Oyuncular: Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp 

Yönetmen: Robert Rodriguez

19. Henry: Portrait of a Serial Killer, 1986

19. Henry: Portrait of a Serial Killer, 1986

IMDb: 7.0  

Özet: Hapishaneden çıkmış olan katil Henry, birkaç yıl önce burada tanıştığı arkadaşı Otis ile birlikte, Chicago'da yaşamaktadır. Başlarda Henry'nin cinayet dürtüsünden haberdar olmayan Otis, iki fahişeyle birlikte arabalarında ilerlerken fark eder. Henry, ortada hiçbir sebep yokken, iki kadını acımasız bir şekilde öldürür.

Oyuncular: Michael Rooker, Tracy Arnold, Tom Towles  

Yönetmen: John McNaughton

18. Seven Psychopaths, 2012

18. Seven Psychopaths, 2012

IMDb: 7.1  

Özet: Marty, yazmakta olduğu Yedi Psikopat isimli kitabını bitirmek isteyen bir yazardır. Billy, Marty için akla gelebilecek her şeyi yapabilecek yakın bir arkadaştır. Billy ve Hans’ın çaldığı köpeğin sahibi, psikopat bir katil olan Charlie ise, ne yapacağı tahmin edilemeyen saldırgan özellikleri olan bir adamdır. Marty, yazmakta olduğu kitabını bitirebilmek için yaşanan bu olaylardan gerekli ilhamı alacaktır. Fakat kariyeri için gerekli ilhamı alıp, hayatta kalabilecek midir?  

Oyuncular: Colin Farrell, Woody Harrelson, Sam Rockwella  

Yönetmen: Martin McDonagh

17. Angst, 1983

17. Angst, 1983

IMDb: 7.2 

Özet: Yaşlı bir kadını öldürme suçuyla dört yıl hapiste yatan bir adam hapisten çıkar. Çıkar çıkmaz da tekrar öldürme planları yapar ve olası kurbanları aramaya başlar. Önce araba kullanan bir şoförü öldürme girişiminde bulunur; fakat başaramaz ve kaçar. Bir ailenin yaşadığı bir eve gelir ve bir yandan sorunlu çocukluğunu düşünürken, bir yandan da evdekileri akıl almaz zevk ve hazlarına kurban eder. 

Oyuncular: Erwin Leder, Robert Hunger-Bühler, Silvia Ryder 

Yönetmen: Gerald Kargl

16. Vice, 2018

16. Vice, 2018

IMDb: 7.2 

Özet: Film, 2001-2009 yılları arasında George W. Bush'un başkan yardımcılığını yapan, 11 Eylül sonrası Afganistan ile Irak işgallerindeki sorumlulukları başta olmak üzere ABD siyasi tarihinin en büyük yetkilerine sahip başkan yardımcısı olarak anılan Dick Cheney'nin güce erişim sürecini ve bu gücü nasıl kullandığını anlatıyor. 

Oyuncular: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell 

Yönetmen: Adam McKay

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15. We Need to Talk About Kevin, 2011

15. We Need to Talk About Kevin, 2011

IMDb: 7.5  

Özet: Eva Khatchadourian, Kevin'a hamile kaldığı gençlik yıllarında bütün kariyer planlarını ve hedeflerini bir kenara koyarak çocuğunu dünyaya getirmeye karar verir. Fakat Eva, Kevin doğduğundan beri oğluyla yakın bir bağ kuramaz ve oğlunun tuhaf ve aykırı davranışlarıyla ilgili hep kendini suçlar. Kevin giderek toplumsal ve ahlaki normların dışına çıkar. Babası Franklin Kevin’in sadece bir “çocuk” olduğunda ısrarcıdır ve bu konuda Eva'nın elinden hiçbir şey gelmez. Ancak Kevin aslında daha yeni başlamıştır ve yapabilecekleri hayal edebilecekleri noktanın çok üstündedir.  

Oyuncular: Tilda Swinton, John C. Reilly, Ezra Miller  

Yönetmen: Lynne Ramsay

14. Funny Games, 1997

14. Funny Games, 1997

IMDb: 7.5   

Özet: Ann, George ve oğulları Georgie kısa bir tatil için göl kenarındaki yazlık evlerine giderler. Gittikleri gün Ann yemek yapmaya koyulur ve bu sırada genç ve kibar görünümlü Peter, Ann’den yumurta istemeye gelir. Bu aile için gerilim dolu saatlerin başlangıcı olur.   

Oyuncular: Susanne Lothar, Ulrich Mühe, Arno Frisch   

Yönetmen: Michael Haneke

13. American Psycho, 2000

13. American Psycho, 2000

IMDb: 7.6   

Özet: Patrick Bateman, aileden zengin bir adamdır. Gençliği ve yakışıklı olması, kendisine hem işinde hem de sosyal hayatında avantajlar sağlamaktadır. Oldukça sıradan bir hayata kapılıp gidiyormuş gibi görünen Bateman'ın hayatının karanlık tarafın ise oldukça derinliklidir. Bateman, insanları sebepsiz yere öldürmekten hoşlanan ve öldürdüğü insanların vücutlarından hatıra olarak aldığı parçaları evinde saklayan bir akıl hastasıdır. Bunu kendisi dışında kimse bilmemektedir.  

Oyuncular: Christian Bale, Justin Theroux, Josh Lucas   

Yönetmen: Mary Harron

12. Misery, 1990

12. Misery, 1990

IMDb: 7.8  

Özet: Paul Sheldon iyi bir yazardır taşrada geçirdiği bir araba kazasından yaralı kurtulur. Onu bulup evinde bakmaya başlayan Annie Wilkes, şans eseri Paul'un sadık okurlarından biridir ve roman kahramanı Misery Chastain'in de sıkı bir hayranıdır. Son kitabı okuyup Misery'nin ölümüyle şoke olan kadın öfkeye kapılır ve Paul'u ayağından feci şekilde yaralayarak onu yatağa hapseder.   

Oyuncular: James Caan, Kathy Bates, Richard Farnsworth  

Yönetmen: Rob Reiner

11. Nightcrawler, 2014

11. Nightcrawler, 2014

IMDb: 7.8 

Özet: Kazaları, yangınları, cinayetleri ve para getirebilecek hemen her türlü kaos ortamını bularak çekimler yapan bir kamera ekibiyle tanışan Lou, gece muhabirliğinin tehlikeli, belirsiz ve ölümcül yanıyla da karşılaşırken her polis sireninin, her kurbanın, dökülen her kanın paraya dönüştüğünü fark ediyor ve büyük çıkışını yakalamak için yakaladığı hikayeyi ahlak yoksunu, risk dolu ve zekice bir planla yönlendiriyor. 

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton 

Yönetmen: Dan Gilroy

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10. I Saw the Devil, 2010

10. I Saw the Devil, 2010

IMDb: 7.8 

Özet: Şeytani zekâsıyla dehşet ve esrarengiz cinayetler işleyen, kurbanları arasında çocuklar bile bulunan seri katil Kyung-chul'u polis bir türlü yakalayamaz. Ancak, emekli bir polisin kızı öldürüldüğünde, kızın nişanlısı, gizli ajan Dae-hoon, katili kendi bulup cezalandırmaya karar verir. İntikamı kanlı olacaktır, bir canavara dönüşse bile. 

Oyuncular: Lee Byung-hun, Choi Min-sik, Jeon Gook-hwan 

Yönetmen: Jee-woon Kim

9. Prisoners, 2013

9. Prisoners, 2013

IMDb: 8.1  

Özet: Keller Dover’in altı yaşındaki kızı Anna arkadaşı Joy ile kaybolmuştur. Tek ipucu sokaklarına çok önce park edilmiş döküntü bir karavandır. Çocuğunun hayatının tehlikede olduğunu düşünen çıldırmış Dover durumu kendi ellerine almaktan başka bir seçeneği olmadığını fark eder.  

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis  

Yönetmen: Denis Villeneuve

8. Memories of Murder, 2003

8. Memories of Murder, 2003

IMDb: 8.1  

Özet: Askeri diktatörlük ile yönetilen, soğuk savaşın son yıllarının yaşandığı Güney Kore'de halk, sürekli olarak tatbikatlar ve Kuzey Kore tehdidi ile korkutulmakta, rejimin baskısı protestolara ve isyanlara neden olmaktadır. Bu esnada, Seul'e yakın bir kasabada, cinayetler işlenmeye başlanır. Kadınlar bağlanarak öldürülmekte, tecavüze uğramaktadırlar. İlk başlarda, yerel bir dedektif olan Park Doo-Man olayı kendi yöntemleri ile çözmeye çalışır. Olayı çözmekte yetersiz kalınca, Seul'dan mektepli bir dedektif Seo Tae-Yoon da ekibe katılır. Tae-Yoon modern yöntemler ve analizler ile olayı çözmeye çalışırken, cinayetler devam edecek, polis teşkilatı yetersiz kalacak ve kasabada kargaşa artacaktır.  

Oyuncular: Song Kang-ho, Kim Sang-kyung, Kim Roe-ha  

Yönetmen: Bong Joon Ho

7. No Country for Old Men, 2007

7. No Country for Old Men, 2007

IMDb: 8.2   

Özet: Moss bir Vietnam gazisidir ve bir şekilde uyuşturucu olaylarının ortasında soruna dönüşen bir meseleye karışır. Peşindeki katil Anton Chigurh planı konusunda kararlıdır çünkü işini yarım bırakmak niyetinde değildir. İşin için çok sayıda masum insanın ve suçluların da karışacağı soluk soluğa bir takip başlayacaktır.

Oyuncular: Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin   

Yönetmenler: Ethan Coen, Joel Coen

6. A Clockwork Orange, 1971

6. A Clockwork Orange, 1971

IMDb: 8.3    

Özet: Otomatik Portakal, şiddet bağımlısı gençlerden kurulu bir çetenin, çevrelerine saçtığı dehşet ve korkuyu işleyerek bir korku imparatorluğunun resmini çizmektedir. Çetenin lideri Alex, işler çığırından çıkınca yakalanır ve gözaltına alınır. Ama hapse atılmaz; cezası bir şiddet deneyine kobay olarak kullanılmak olur. Bu deney insanoğlu ve şiddet kavramı arasındaki ilişkiyi ortaya koyma amaçlıdır ama deneyin kendisi de bir o kadar insan doğasına aykırıdır.  

Oyuncular: Malcolm McDowell, Patrick Magee, Michael Bates    

Yönetmen: Stanley Kubrick

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5. Joker, 2019

5. Joker, 2019

IMDb: 8.4 

Özet: Joker, başarısız bir komedyen olan Arthur Fleck'in hayatına odaklanıyor. Toplum tarafından dışlanan bir adam olan Arthur, hayatta yapayalnızdır. Sürekli bir bağ kurma arayışında olan Arthur, yaşamını taktığı iki maske ile geçirir. Gündüzleri, geçimini sağlamak için palyaço maskesini yüzüne takan Arthur, geceleri ise asla üzerinden silip atamayacağı bir maske takar. Babasız büyüyen Arthur’u en yakın arkadaşı olan annesi Happy adıyla çağırır. Bu lakap, Arthur’un içindeki acıyı gizlemesine yardımcı olur. Ancak maruz kaldığı zorbalıklar, onun gitgide toluma aykırı bir adam haline gelmesine neden olur. Yavaş yavaş psikolojik olarak tekinsiz sulara yelken açılan Arthur, bir süre sonra kendisini Gotham Şehri’nde suç ve kaosun içinde bulur. Arthur, zamanla kendi kimliğinden uzaklaşıp Joker karakterine bürünür. 

Oyuncular: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz 

Yönetmen: Todd Phillips

4. The Shining, 1980

4. The Shining, 1980

IMDb: 8.4  

Özet: Yazar Jack Torrance’ın, kış sezonunda kapalı olan Overlook Oteli’nin bakımını üstlenerek, ailesiyle birlikte otele taşınması sonrasında gelişen metafiziksel olayları konu alır.   

Oyuncular: Jack Nicholson, Shelley Duvall, Danny Lloyd  

Yönetmen: Stanley Kubrick

3. Psycho, 1960

3. Psycho, 1960

IMDb: 8.5   

Özet: Sevgilisi ile buluşmayı planlayan Marion şiddetli yağmur yüzünden geceyi bir otelde geçirmeye karar verir. Otelden içeri girer girmez garip şeyler olduğunun farkına varan Marion uyumadan önce otel sahibi Norman Bates ile biraz sohbet eder. Norman’ın kişiliğinde sorunlar olduğunu, annesine ve kuşlara karşı bir takıntısı olduğunu öğrenenince sohbeti kısa kesip odasına giderek duş almaya karar verir ve olaylar gelişir.    

Oyuncular: Anthony Perkins, Janet Leigh, Vera Miles   

Yönetmen: Alfred Hitchcock

2. The Silence of the Lambs, 1991

2. The Silence of the Lambs, 1991

IMDb: 8.6   

Özet: Genç FBI ajanı Clarice Starling, kurbanlarının derilerini yüzen sapık bir katilin elinden bir kadını kurtarmaya çalışır. Clarice, katile ulaşmak için başka bir psikopat olan ünlü doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşır.   

Oyuncular: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Lawrence A. Bonney   

Yönetmen: Jonathan Demme

1. The Dark Knight, 2008

1. The Dark Knight, 2008

IMDb: 9.0 

Özet: Batman, Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar. 

Oyuncular: Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart 

Yönetmen: Christopher Nolan

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