Psikolojinizi Alt Üst Edecek: Geceleri Tek Başınıza İzlemeye Cesaret Edemeyeceğiniz En Psikopat Filmler!

IMDb: 7.8

Özet: Kazaları, yangınları, cinayetleri ve para getirebilecek hemen her türlü kaos ortamını bularak çekimler yapan bir kamera ekibiyle tanışan Lou, gece muhabirliğinin tehlikeli, belirsiz ve ölümcül yanıyla da karşılaşırken her polis sireninin, her kurbanın, dökülen her kanın paraya dönüştüğünü fark ediyor ve büyük çıkışını yakalamak için yakaladığı hikayeyi ahlak yoksunu, risk dolu ve zekice bir planla yönlendiriyor.

Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Rene Russo, Bill Paxton

Yönetmen: Dan Gilroy