Ünlü Yönetmen Sadece iPhone Kullanarak Çektiği Görsel Açıdan Şahane 19 Dakikalık Kısa Filmini Yayınladı!
Ünlü Yönetmen Sadece iPhone Kullanarak Çektiği Görsel Açıdan Şahane 19 Dakikalık Kısa Filmini Yayınladı!
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Yönetmen Takashi Miike sadece bir iPhone 15 Pro kullanarak 19 dakikalık bir kısa film çekti.
Midnight adlı bu film, efsanevi Japon manga sanatçısı Osamu Tezuka'nın az bilinen bir eserinden uyarlandı.
Neon ışıklarla bezeli Tokyo gecelerinde geçen filmin heyecan verici bir araba kovalamaca sekansı da var. Hatta Hollywood Reporter'a göre bu sekans Apple'ın telefonlarının karanlıkta bile ne kadar süper video çekebildiğini göstermek içinmiş.
Görsel olarak çok etkileyici olan film suikastçılar tarafından kovalanan Kaede adındaki bir kıza yardım eden gizemli taksi şoförü Midnight'ı anlatıyor.
24 yaşındaki Japon aktris Konatsu Kato'nun canlandırdığı Kaede'ye, 49 yaşındaki usta oyuncu Yukiyoshi Ozawa ise ürkütücü çetenin lideri rolünde hayat veriyor.
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IndieWire canlı aksiyonu manga çizimleriyle ve aksiyonu komediyle harmanlayan Midnight'ı “son derece etkili bir iPhone 15 Pro reklamı” olarak nitelendiriyor.
Miike, bu proje hakkında şunları söylüyor:
Takashi Miike'in Midnight adlı kısa filmini buradan izleyebilirsiniz. 👇
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