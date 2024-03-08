Ünlü Yönetmen Sadece iPhone Kullanarak Çektiği Görsel Açıdan Şahane 19 Dakikalık Kısa Filmini Yayınladı!

“Tezuka manga sanatçıları arasında bir tür tanrıdır, bu nedenle onun çalışmalarını sadece iPhone kullanarak ifade etme zorluğunu üstlenmek benim için bir onurdu. Çekim yaparken, doğal olarak, bir filme alışılagelmiş yaklaşımın ötesinde, iPhone'a özgü bir çalışmayı nasıl yapabileceğimizi düşünmek için kendimi zorlamaya başladım. iPhone'un geleneksel bir film kamerasının yapamayacağı şeyleri yapma gücüne sahip olduğunu gerçekten hissettim.”