Sinemalarda Bu Hafta: Komedi Türünün Beklenen Filmi 'Geride Kalanlar'dan 'Emanet' Filmine 10 Film Vizyonda!

Özet: Geride Kalanlar, Noel zamanı okulda gidecek yeri olmayan öğrencilere nezaret eden bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden öğrencilerin hepsi bir yerlere kaçınca Paul, sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen zeki Angus'la başbaşa kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü, New England'da iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.

Yönetmen: Alexander Payne

Oyuncular: Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa