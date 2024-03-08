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Sinemalarda Bu Hafta: Komedi Türünün Beklenen Filmi 'Geride Kalanlar'dan 'Emanet' Filmine 10 Film Vizyonda!

Sinemalarda Bu Hafta: Komedi Türünün Beklenen Filmi 'Geride Kalanlar'dan 'Emanet' Filmine 10 Film Vizyonda!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 07:03

Mart'ın ikinci haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, Tuvana Türkay'ın başrolünde yer aldığı 'Emanet' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 10 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. 

Detaylarını merak ediyorsanız içeriğe buyurun. 👇

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1. Geride Kalanlar

1. Geride Kalanlar

Özet: Geride Kalanlar, Noel zamanı okulda gidecek yeri olmayan öğrencilere nezaret eden bir öğretmenin hikayesini konu ediyor. Öğretmen Paul Hunham, kendini beğenmişliği ve katılığı nedeniyle öğrencileri, fakülte arkadaşları ve müdürü tarafından sevilmez. Noel zamanı gidecek tatil yeri olmadığı için Paul, eve gidemeyen öğrencilere nezaret etmek için okulda kalır. Ancak çok geçmeden öğrencilerin hepsi bir yerlere kaçınca Paul, sadece kötü davranışları nedeniyle sürekli atılmakla tehdit edilen zeki Angus'la başbaşa kalır. Onlara kendi oğlu yakın zamanda Vietnam'da kaybolan Afrikalı Amerikalı bir kadın olan baş aşçı Mary de eşlik eder. Üçü, New England'da iki hafta boyunca komik talihsizlikleri paylaşan beklenmedik bir Noel ailesi oluşturur.

Yönetmen: Alexander Payne 

Oyuncular: Paul Giamatti, Da’vine Joy Randolph, Dominic Sessa

2. Tetikçi

2. Tetikçi

Özet: En iyi olduğu alanda artık işi bırakmış olup da tecrübesine ihtiyaç duyulan olmak. Mark Wahlberg, bir zamanların ün salmış kusursuz nişancılarındadır. Bu işleri bırakmış olmasına rağmen bir gün önemli bir son görev için kendisinden destek istenir. Mark, bu işi kabul ettiğinde kısa sürede görevin altında yatan esas hedefi kavrayacaktır. Kendisine görevi verenlerin esas amacı Amerikan Başkanı’na bir süikast düzenlemektir. Bu şartlar altında Mark’ın misyonu tamamen değişir. Onun amacı artık bu komplonun sırlarını çözmek ve Başkan’ı başına geleceklerden yana korumaktır.

Yönetmen: Antoine Fuqua 

Oyuncular: Mark Wahlberg, Michael Peña, Rhona Mitra

3. Emanet

3. Emanet

Özet: Emanet, geçmişi sırlarla dolu olan bir adam ve ailesinin hayatına odaklanıyor. Orhan Usta, geçmişi sırlarla dolu olan bir adamdır. O, dağılmak üzere olan ailesiyle birlikte onlara ait olmayan bir emaneti korumaya çalışır. Her şeylerini kaybettikleri bu süreçte Orhan ve ailesi, birbirlerini yeniden bulur.

Yönetmen: Ali İlhan

Oyuncular: Mustafa Üstündağ, Tuvana Türkay, Turgay Tanülkü

4. Hayatımız Roman

4. Hayatımız Roman

Özet: Hayatımız Roman, polislerden kaçarken kendilerini bir Roman mahallesinde bulan Nihat ve Öykü'nün hikayesini konu ediyor. Peşlerindeki polisten kaçan Öykü ve Nihat’ın yolu bir tesadüf sonucu Roman mahallesine düşer. Suçsuz olduklarını kanıtlamaya çalışan Nihat ve Öykü, bir türlü kimseye kendilerini inandıramazlar. Mahallenin önde gelen abisi Veli, Öykü ve Nihat’a yardım eder ve onların suçsuz olduklarını ispatlar. Bu koşuşturma içerisinde Nihat ve Öykü arasında bir yakınlaşma başlar.

Yönetmen: Savaş Sancak

Oyuncular: Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Anıl İlter

5. Hatır

5. Hatır

Özet: Hatır, tekdüze bir hayat yaşarken beklenmedik bir karşılaşmayla hayatı değişen bir kadının hikayesini konu ediyor. Brooklyn’de yaşayan Sylvia, sosyal hizmetler uzmanıdır. Kızı, işi ve alkol bağımlılığı için gittiği toplantılar arasında geçen tekdüze bir hayat yaşayan Sylvia, kız kardeşi Olivia’nın ısrarları sonucu lise mezunlar buluşmasına katılır. Sylvia’nın hayatı, mezunlar gününün ardından Saul’un onu evine kadar takip etmesiyle bambaşka bir hal alır. Beklenmedik karşılaşma Sylvia ve Saul’un hayatını derinden etkiler ve geçmişin kapısını aralar.

Yönetmen: Michel Franco

Oyuncular: Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Merritt Wever

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6. Hayali

6. Hayali

Özet: Hayali, doğup, büyüdüğü eve geri dönen ve orada beklenmedik durumlarla karşılaşan bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Genç bir kadın olan Jessica, yeni kocası Max ve iki kızıyla birlikte eski ebeveynlerinin evinde, büyük şehrin banliyölerinde rahat bir yaşam sürmeyi sabırsızlıkla beklemektedir. Eve gittiklerinde küçük kızı Alice, bodrumda Jessica'nın eski peluş oyuncak ayısı Chauncey'yi bulur. Oyuncak ayıya tuhaf bir bağlılık geliştiren Alice, çok geçmeden tuhaf davranmaya, hatta tehlikeli şeyler yapmaya başlar. Jessica ve Max ilk başta bunu açıklayamazlar. Ancak bir noktada Jessica, Chauncey'nin onun inandığı peluş oyuncak ayıdan çok daha fazlası olduğunu fark eder.

Yönetmen: Jeff Wadlow 

Oyuncular: DeWanda Wise, Betty Buckley, Tom Payne

7. Rahha

7. Rahha

Özet: Karısını çok seven bir kral, kendi ölümünden sonra karısının başka bir kral ile birlikte olmasını istememektedir. Bu durumun gerçekleşmesini önlemek için kral, define cinlerinin atası ve en tehlikelisi olan Rahha‘ya düğününde eşine hediye ettiği bileziği sunarak bir anlaşma yapar. 

Yönetmen: İlker Çavga 

Oyuncular: Günce Ateş, İlhan Karamanoğulları, Ulukan Ağdaş

8. Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya

8. Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya

Özet: Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya, bilmediği sihirli bir dünyada kaybettiği altın asayı bulmaya çalışn Kwai Boo ve arkadaşlarının maceralarını konu ediyor. Kwai Boo, çılgın bir süper kahramandır. Bir gün yanlışlıkla boyutlar arası bir evrene giden Kwai Boo, bilmediği bu sihirli dünyada efsanevi Shu'nun altın asasını kaybeder. Bu durum üzerine Kwai Boo ve arkadaşları asayı bulmak için harekete geçer. Bu süreçte Süper Kahramanlar, geçmişte gömülü olup yavaş yavaş yüzeye çıkmaya başlayan sihirli ve çılgın bir hazine avının peşinde sürüklenir. Ne olursa olsun asayı bulup, ait olduğu müzeye iade etmek için mücadele eden Kwai Boo, asanın gücüyle kendi hazinesini keşfeder.

Yönetmen: Wang Yunfei

9. Minik Fare ve Sevimli Ayı'nın Maceraları

9. Minik Fare ve Sevimli Ayı'nın Maceraları

Özet: Minik Fare ve Sevimli Ayı’nın Maceraları, ülkelerinde yeniden müzik sesi duyulmasını sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişen Ernest ve Celestine'in hikayesini konu ediyor. Kırılan kemanı tamir ettirmek için Ernest’in üllkesine dönen Ernest ve Celestine, beklenmedik bir durumla karşılaşırlar. Ülkede müzik yasaklanmışıtr. Bu durum üzerine ikili, bu adaletsizliği düzeltip, yeniden ülkelerinde müzik sesi duyumlasını sağlamak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yönetmen: Julien Chheng, Jean-Christophe Roger 

Oyuncular: Lambert Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau

10. Luanas Schwur

10. Luanas Schwur

Özet: Luanas Schwur, farklı ailevi durumlara sahip olan iki yakın arkadaşın hayatına odaklanıyor. Luana ve Agim birbirlerini 1950'lerin sonlarından beri tanıyorlar. Arnavutluk'ta birlikte büyüdüler ve tek yürek, tek ruh oldular. Bir noktada işler olması gerektiği gibi olur ve Luana çocukluk arkadaşına aşık olur. Babası bunu kabul etmek istemez, sonuçta Flamur'a, kızı ile evlenmesi için uzun süredir söz verilmiştir. Kadın olması hayatı boyunca Luana için lütuftan ziyade lanet olmuştur, bu yüzden eski bir geleneğe başvurur. Artık yemin eden Luana, erkek gibi yaşayıp intikamını almaya karar verir.

Yönetmen: Bujar Alimani 

Oyuncular: Rina Krasniqi, Shkurte Sylejmani, Gresa Pallaska

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