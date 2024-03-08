Sinemalarda Bu Hafta: Komedi Türünün Beklenen Filmi 'Geride Kalanlar'dan 'Emanet' Filmine 10 Film Vizyonda!
Sinemalarda Bu Hafta: Komedi Türünün Beklenen Filmi 'Geride Kalanlar'dan 'Emanet' Filmine 10 Film Vizyonda!
Mart'ın ikinci haftasında sinema salonlarında yine birbirinden farklı türlerde kaliteli yapımlar seyirciyle buluşuyor. Uzun zamandır merakla beklenen, Tuvana Türkay'ın başrolünde yer aldığı 'Emanet' filminden animasyon filmlerine kadar toplamda 10 film sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak.
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1. Geride Kalanlar
2. Tetikçi
3. Emanet
4. Hayatımız Roman
5. Hatır
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6. Hayali
7. Rahha
8. Süper Kahramanlar: Sihirli Dünya
9. Minik Fare ve Sevimli Ayı'nın Maceraları
10. Luanas Schwur
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