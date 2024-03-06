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Vampir Filmleri Efsanesini Başlatan "Twilight" Şimdi de Animasyon Serisiyle Televizyonlara Geri Dönüyor!

Vampir Filmleri Efsanesini Başlatan "Twilight" Şimdi de Animasyon Serisiyle Televizyonlara Geri Dönüyor!

film
zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 13:34

Variety tarafından doğrulanan bilgilere göre, Lionsgate 'Twilight' serisini yeni bir animasyon dizisiyle genişletiyor. Detaylar 👇

Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/twil...
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2005 ile 2008 arasında yayımlanan dört "Twilight" romanı bulunmaktadır: "Twilight," "New Moon," "Eclipse" ve "Breaking Dawn".

2005 ile 2008 arasında yayımlanan dört "Twilight" romanı bulunmaktadır: "Twilight," "New Moon," "Eclipse" ve "Breaking Dawn".

2015 yılında Meyer, ana karakterler Bella ve Edward'ı cinsiyet değiştirerek yeniden düşündüğü 'Life and Death: Twilight Reimagined' kitabını yayımladı. Ardından, 2020'de Bella'nın değil Edward'ın bakış açısından ilk kitabın hikayesini anlatan 'Midnight Sun' kitabını yayımladı.

4 kitaplık seriden uyarlanan"Twilight" film serisi, genç Bella Swan'ın gizemli ve çekici Edward Cullen'a aşık olmasını ve onun bir vampir olduğunu keşfetmesini anlatır.

4 kitaplık seriden uyarlanan"Twilight" film serisi, genç Bella Swan'ın gizemli ve çekici Edward Cullen'a aşık olmasını ve onun bir vampir olduğunu keşfetmesini anlatır.

İlk filmde ilişkileri başlar, ikinci filmde Bella Edward'dan ayrılır ve Jacob Black ile yakınlaşır, üçüncü filmde birlikte Victoria ve ordusuna karşı savaşırlar. 'Breaking Dawn' adlı son iki filmde ise Bella ve Edward evlenir, Bella hamile kalır ve vampir olur, ardından Cullen ailesi Volturi ile mücadele eder. Seri, fantastik öğeleri ve romantizmi bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesine hitap etmiştir.

"Twilight" film serisi, topluca "The Twilight Saga" olarak bilinir ve 2008 ile 2012 yılları arasında yayımlanan beş filmden oluşur ("Breaking Dawn" kitabı iki filme bölündü).

"Twilight" film serisi, topluca "The Twilight Saga" olarak bilinir ve 2008 ile 2012 yılları arasında yayımlanan beş filmden oluşur ("Breaking Dawn" kitabı iki filme bölündü).

Toplamda, beş 'Twilight' filmi küresel gişede 3 milyar doların üzerinde bir hasılat elde etti.

"Twilight" serisi için bir animasyon serisi hazırlığındayız, bu konuda büyük ilgi olacağını düşünüyorum."

"Twilight" serisi için bir animasyon serisi hazırlığındayız, bu konuda büyük ilgi olacağını düşünüyorum."

Lionsgate'in başkan yardımcısı Michael Burns, Salı günü Morgan Stanley medya konferansında soru-cevap bölümünde bunları paylaştı.

Animasyon serisi, daha önce Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerini üstlendiği film serisine uyarlanmış olan aynı adlı Stephanie Meyer kitap serisine dayanacaktır.

Animasyon serisi, daha önce Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerini üstlendiği film serisine uyarlanmış olan aynı adlı Stephanie Meyer kitap serisine dayanacaktır.

Geçen Nisan ayında Variety, 'Twilight' TV dizisinin uyarlamasının Lionsgate Television'da çok erken aşamada geliştirildiğini bildirdi.

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Burns ayrıca Lionsgate'in "John Wick" serisini yeni bir diziyle genişlettiğini de açıkladı ve "Sanırım Keanu Reeves'in başrolünde olduğu harika bir aksiyon serisinden birini, televizyon dizisi olarak sunacağız" dedi.

Burns ayrıca Lionsgate'in "John Wick" serisini yeni bir diziyle genişlettiğini de açıkladı ve "Sanırım Keanu Reeves'in başrolünde olduğu harika bir aksiyon serisinden birini, televizyon dizisi olarak sunacağız" dedi.

Reeves, 2014 ile 2023 yılları arasında yayımlanan dört filmde baş karakter olan silah kullanan aksiyon kahramanını canlandırdı. Yaklaşan 'John Wick' şovu, Eylül 2023'te Peacock'ta prömiyeri yapılan öncül mini dizisi 'The Continental'ın ardından geliyor.

Peki siz çocukluğumuzun efsane serisinin geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

Peki siz çocukluğumuzun efsane serisinin geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇

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