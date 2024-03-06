Vampir Filmleri Efsanesini Başlatan "Twilight" Şimdi de Animasyon Serisiyle Televizyonlara Geri Dönüyor!
Vampir Filmleri Efsanesini Başlatan "Twilight" Şimdi de Animasyon Serisiyle Televizyonlara Geri Dönüyor!
Kaynak: https://variety.com/2024/tv/news/twil...
Variety tarafından doğrulanan bilgilere göre, Lionsgate 'Twilight' serisini yeni bir animasyon dizisiyle genişletiyor. Detaylar 👇
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2005 ile 2008 arasında yayımlanan dört "Twilight" romanı bulunmaktadır: "Twilight," "New Moon," "Eclipse" ve "Breaking Dawn".
4 kitaplık seriden uyarlanan"Twilight" film serisi, genç Bella Swan'ın gizemli ve çekici Edward Cullen'a aşık olmasını ve onun bir vampir olduğunu keşfetmesini anlatır.
"Twilight" film serisi, topluca "The Twilight Saga" olarak bilinir ve 2008 ile 2012 yılları arasında yayımlanan beş filmden oluşur ("Breaking Dawn" kitabı iki filme bölündü).
"Twilight" serisi için bir animasyon serisi hazırlığındayız, bu konuda büyük ilgi olacağını düşünüyorum."
Animasyon serisi, daha önce Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Taylor Lautner'ın başrollerini üstlendiği film serisine uyarlanmış olan aynı adlı Stephanie Meyer kitap serisine dayanacaktır.
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Burns ayrıca Lionsgate'in "John Wick" serisini yeni bir diziyle genişlettiğini de açıkladı ve "Sanırım Keanu Reeves'in başrolünde olduğu harika bir aksiyon serisinden birini, televizyon dizisi olarak sunacağız" dedi.
Peki siz çocukluğumuzun efsane serisinin geri dönüşü hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara 👇
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