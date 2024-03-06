Vampir Filmleri Efsanesini Başlatan "Twilight" Şimdi de Animasyon Serisiyle Televizyonlara Geri Dönüyor!

İlk filmde ilişkileri başlar, ikinci filmde Bella Edward'dan ayrılır ve Jacob Black ile yakınlaşır, üçüncü filmde birlikte Victoria ve ordusuna karşı savaşırlar. 'Breaking Dawn' adlı son iki filmde ise Bella ve Edward evlenir, Bella hamile kalır ve vampir olur, ardından Cullen ailesi Volturi ile mücadele eder. Seri, fantastik öğeleri ve romantizmi bir araya getirerek geniş bir hayran kitlesine hitap etmiştir.