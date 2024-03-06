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Başrolünde Oscar Adayı Colin Farrell'ın Yer Aldığı Suç Draması 'Sugar' Dizisinin Fragmanı Yayınlandı!

Başrolünde Oscar Adayı Colin Farrell'ın Yer Aldığı Suç Draması 'Sugar' Dizisinin Fragmanı Yayınlandı!

dizi
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
06.03.2024 - 13:01

Oyuncu kadrosunda Colin Farrell, Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler ve Alex Hernandez gibi isimlerin yer aldığı yeni suç draması 'Sugar' dizisinin fragmanı yayınlandı.

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Başrolünü Oscar adayı Colin Farrell'ın üstlendiği 'Sugar' Los Angeles'ta geçen bir suç drama hikayesidir.

Başrolünü Oscar adayı Colin Farrell'ın üstlendiği 'Sugar' Los Angeles'ta geçen bir suç drama hikayesidir.

Dizide Colin Farrell, ünlü bir Hollywood yapımcısının torununu bulmak için işe alınan, son derece sert bir özel dedektif olan John Sugar'ı canlandırıyor.

Dizide Colin Farrell, ünlü bir Hollywood yapımcısının torununu bulmak için işe alınan, son derece sert bir özel dedektif olan John Sugar'ı canlandırıyor.

Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler ve Alex Hernandez yer alıyor.

Oyuncu kadrosunda başrolün yanı sıra Amy Ryan, James Cromwell, Anna Gunn, Dennis Boutsikaris, Nate Corddry, Sydney Chandler ve Alex Hernandez yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda ise Brezilya'nın beğenilen drama filmi "City of God"ın yanı sıra 2005 yapımı "The Constant Gardener" ve 2019 yapımı "The Two Popes" gibi filmlerle tanınan Fernando Meirelles oturuyor.

Yönetmen koltuğunda ise Brezilya'nın beğenilen drama filmi "City of God"ın yanı sıra 2005 yapımı "The Constant Gardener" ve 2019 yapımı "The Two Popes" gibi filmlerle tanınan Fernando Meirelles oturuyor.

"Sugar" ilk iki bölümüyle 5 Nisan Cuma günü Apple TV+'ta prömiyer yapacak. Ardından gelen bölümler haftalık olarak yayınlanacak.

"Sugar" ilk iki bölümüyle 5 Nisan Cuma günü Apple TV+'ta prömiyer yapacak. Ardından gelen bölümler haftalık olarak yayınlanacak.
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Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Hikayesiyle ve oyuncu kadrosuyla şimdiden dikkatleri üzerine toplamayı başaran dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Fragmanı birlikte izleyelim.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

Fragmanı izlediyseniz yorumlarda buluşalım.👇

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