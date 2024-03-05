Alien Serisinin Yeni Filmi "Alien: Romulus"un Yıldızı David Jonsson İlk Yorumunu Paylaştı!

'Demek istediğim, henüz ne söyleyebileceğimden pek emin değilim ama şunu biliyorum… bu çok, çok, çok farklı. Sanırım 'Alien', derinliği ve o zamanki etkisi açısından benim neslimden biraz önceydi, ama biliyorsunuz, bu konuda inanılmaz bir dönüşümüz var. Yönetmenimiz Fede Álvarez'di, yapımcılığını da Ridley Scott üstlendi. Bu insanlarla ve muhteşem bir oyuncu olan Cailee Spaeny'yle birlikte çalışmak inanılmazdı. Harika olacağını düşünüyorum. Çok heyecanlıyım.'