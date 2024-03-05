Alien Serisinin Yeni Filmi "Alien: Romulus"un Yıldızı David Jonsson İlk Yorumunu Paylaştı!
Alien Serisinin Yeni Filmi "Alien: Romulus"un Yıldızı David Jonsson İlk Yorumunu Paylaştı!
1979 yılında başlayan bir efsane olarak 40 yıldır beyaz perdeye damga vurmaya devam eden Alien serisinin devam filminin gelmesine aylar kala filmin yıldızı David Jonsson bazı açıklamalarda bulundu.
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Yaratık temalı bir film olan Ailen serisi korku ve gerilimin yanı sıra son derece heyecanlı bir hikâyeye sahip filmler arasında yer alıyor.
İlk serinin tamamlanmasından sonra seriye Predator filmindeki dünya dışı varlık katılıyor ve böylece Alien serisi yeni bir hikaye ile devam ediyor.
Serinin ilk filmi 1979 yılında vizyona girdi. Kurtarma gemisi olan Nostromo uzaydaki yolculuğu sırasında bir çağrı alır ve oraya gider. Ancak, burada daha önce hiç görmedikleri bir tür ile karşılaşmaları sonrasında yaşanılan maceralar anlatılır.
Şimdi ise Alien serisinin yeni filmi olan Fede Alvarez imzalı "Alien: Romulus"un yayınlanmasına ise altı aydan az bir zaman kaldı.
Filmin yıldızı Cailee Spaeny, geçen yılın sonlarında, filmin birinci ve ikinci filmler arasında geçen bağımsız bir hikaye olduğunu söyleyerek en büyük açıklamayı yaptı ancak daha fazla ayrıntı mevcut değil.
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Şimdi de başrol oyuncusu David Jonsson "Alien: Romulus" hakkında MovieWeb'e konuştu ve kendi düşüncelerini ekledi:
Álvarez'in Rodo Sayagues'le birlikte yazdığı filmde ayrıca Isabela Merced, Archie Reneaux, Spike Fearn ve Aileen Wu rol alıyor.
Filmle ilgili detaylar için beklemedeyiz.
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