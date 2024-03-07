Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu

Timothée Chalamet belki Hollywood'un gözdesi olabilir, ancak en büyük filmlerde rol alıyor ve en büyük yönetmenlerle çalışıyor olmasının bir nedeni var. Chalamet, ilk olarak Call Me By Your Name filmindeki duygusal performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve bu performans ona bir Oscar adaylığı kazandırdı. O zamandan beri, sanat filmleri ve gişe rekortmenlerinden oluşan inanılmaz bir filmografya oluşturdu ve ham yeteneği nedeniyle birçok ödül kazanmaya ve aday gösterilmeye devam ediyor.