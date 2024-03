Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu

Sadece 19 yaşında olan Storm Reid'ın neredeyse 30 oyunculuk kredisi var. Euphoria, When They See Us ve The Last of Us gibi övgü alan TV dizilerindeki yardımcı rollerden The Invisible Man ve The Suicide Squad gibi filmlerdeki görünümlere kadar, Reid etkileyici bir mesafe kat etmiştir. En son olarak, aktris, teknoloji odaklı gerilim filmi Missing'in başrolünde daha fazla dram yeteneğini göstererek, daha fazla filmde başrol oynamak için gerekenleri olduğunu kanıtladı.