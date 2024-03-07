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Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu

Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu

zeynep.demirez
zeynep.demirez - Onedio Üyesi
07.03.2024 - 21:03

Hollywood'un pek çok büyük ismi yıllardır sahnede yer almaktadır, örneğin Meryl Streep veya Robert De Niro gibi. Ancak, endüstrinin en iyi ve en parlak yeteneklerinden bazıları, bugün gümüş perdeyi yönlendiren genç yıldızlardan gelmektedir. Kariyerlerini oluştururken ustalıklarında üstün olmanın yaşın bir engel olmadığını kanıtlıyorlar, sürekli etkileyici performanslar sergiliyorlar ve bu sayede yıldız güçlerini artırıyorlar. İşte en iyi 20 Hollywood aktörü 👇

Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
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1. Florence Pugh

1. Florence Pugh

Lady Macbeth'teki çıkış performansından bu yana, Florence Pugh kendisini endüstrinin en çok yönlü ve güvenilir genç oyuncularından biri olarak kanıtladı. Midsommar ve Don't Worry Darling gibi yoğun dramatik performanslardan, Black Widow gibi gişe rekortmenlerine ve yaklaşan Dune devam filmine kadar, Pugh her türde başarılı olabilen bir kameleon gibi. İlk Oscar adaylığını 24 yaşında Little Women filmiyle aldı ve bu onun sonuncusu olmayacağını garanti edebiliriz.

2. Jenna Ortega

2. Jenna Ortega

Netflix dizisi Wednesday, beklenmedik bir pop kültürü hiti haline geldi ve sonuç olarak başrol oyuncusu Jenna Ortega da öyle oldu. Ortega, karakterin karanlık ve alışılmadık doğasını mükemmel bir şekilde yansıtırken, Disney Channel'da başlamış olan Ortega uzun zaman önce oyunculuğa başladı. Son birkaç yılda, Ortega kendisini Z Kuşağı'nın korku kraliçesi olarak kabul ettirdi ve Ti West'in X ve yeni Scream filmlerinde başrol oynadı. Ürkütücü repertuarına ek olarak, yaklaşan Beetlejuice devam filminde de rol alacak.

3. Austin Butler

3. Austin Butler

Netflix dizisi Wednesday, beklenmedik bir pop kültürü hiti haline geldi ve sonuç olarak başrol oyuncusu Jenna Ortega da öyle oldu. Ortega, karakterin karanlık ve alışılmadık doğasını mükemmel bir şekilde yansıtırken, Disney Channel'da başlamış olan Ortega uzun zaman önce oyunculuğa başladı. Son birkaç yılda, Ortega kendisini Z Kuşağı'nın korku kraliçesi olarak kabul ettirdi ve Ti West'in X ve yeni Scream filmlerinde başrol oynadı. Ürkütücü repertuarına ek olarak, yaklaşan Beetlejuice devam filminde de rol alacak.

4. Zendaya

4. Zendaya

Zendaya, sadece 26 yaşında olmasına rağmen, Hollywood'un en büyük yıldızlarından biri olarak kabul edilen çok yönlü bir sanatçıdır. Başlangıçta Disney Channel'da yer alarak tanınan Zendaya, yeni Spider-Man üçlemesinde ve The Greatest Showman filmindeki rolleriyle ana akıma yükseldi. HBO'nun Euphoria dizisinde bir uyuşturucu bağımlısı olarak sergilediği cesur ve olgun performansı, eleştirmenlerden büyük övgü ve iki Emmy ödülü kazanmasına yol açtı. Bu yıl Denis Villeneuve ve Luca Guadigino gibi yönetmenlerin filmlerinin yayınlanmasıyla, Zendaya kariyerini yeni zirvelere taşımaya devam ediyor.

5. Timothée Chalamet

5. Timothée Chalamet

Timothée Chalamet belki Hollywood'un gözdesi olabilir, ancak en büyük filmlerde rol alıyor ve en büyük yönetmenlerle çalışıyor olmasının bir nedeni var. Chalamet, ilk olarak Call Me By Your Name filmindeki duygusal performansıyla dikkatleri üzerine çekti ve bu performans ona bir Oscar adaylığı kazandırdı. O zamandan beri, sanat filmleri ve gişe rekortmenlerinden oluşan inanılmaz bir filmografya oluşturdu ve ham yeteneği nedeniyle birçok ödül kazanmaya ve aday gösterilmeye devam ediyor.

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6. Storm Reid

6. Storm Reid

Sadece 19 yaşında olan Storm Reid'ın neredeyse 30 oyunculuk kredisi var. Euphoria, When They See Us ve The Last of Us gibi övgü alan TV dizilerindeki yardımcı rollerden The Invisible Man ve The Suicide Squad gibi filmlerdeki görünümlere kadar, Reid etkileyici bir mesafe kat etmiştir. En son olarak, aktris, teknoloji odaklı gerilim filmi Missing'in başrolünde daha fazla dram yeteneğini göstererek, daha fazla filmde başrol oynamak için gerekenleri olduğunu kanıtladı.

7. Barry Keoghan

7. Barry Keoghan

Barry Keoghan, 2017'de iki çok farklı rolle dikkatleri üzerine çekti: birincisi, Dunkirk filminde nazik bir genç adam olarak ve ikincisi, The Killing of the Sacred Deer filminde psikopat bir genç olarak. O zamandan beri, Keoghan bağımsız filmlerde ve Marvel ve DC gibi devlerin yapımlarında rol almaya devam etti. Oyuncu, Colin Farrell ve Brendan Gleeson gibi usta oyunculara karşı çarpıcı performansıyla The Banshees of Inisherin filmindeki rolüyle ilk Oscar adaylığını aldı.

8. Anya Taylor-Joy

8. Anya Taylor-Joy

Anya Taylor-Joy, 2015 yapımı The Witch filmindeki çıkış performansından bu yana benzersiz ve etkileyici bir şekilde izleyicilerin gözlerini üzerinden alamadıkları bir oyuncudur. Gerçekten de, onu diğer oyunculardan ayıran bir özellik ve katıldığı her projenin vurgusu olduğu söylenebilir. Korku filmlerindeki son kızlardan Prenses Peach'e kadar inanılmaz rollerle dolu bir kariyerde, Taylor-Joy'un şimdiye kadarki en dikkate değer rolü, The Queen's Gambit'teki ödüllü performansıdır. Bu performansıyla, kendisini göz ardı edilemez bir güç olarak kanıtlamıştır.

9. Millie Bobby Brown

9. Millie Bobby Brown

Netflix'in fenomen dizisi Stranger Things'te Eleven'i canlandırmasının ardından dünya çapında ün kazanan oyuncu. Bu ikonik rol, Brown'a dramatik yeteneğini sergileme şansı verdi ve sonuç olarak, oyuncu Enola Holmes ve Godzilla filmlerinde eğlenceli roller kazandı. Brown henüz çok genç olduğu için, kariyeri büyüdükçe daha çok şey sunmaya devam edecek.

10. Tom Holland

10. Tom Holland

Sinemanın mevcut Spider-Man'i olarak, Tom Holland'ın profili süper kostümü giydikten sonra gözle görülür bir şekilde arttı. Ancak, bu İngiliz aktör Peter Parker'ın ötesinde yetenek ve geniş bir yelpazede performans sergiledi. Uncharted gibi aksiyon filmleriyle yıldızı parlamaya devam ederken, Holland'ın The Devil All the Time ve Cherry gibi etkileyici sayıda dramatik rolü de var. Yaklaşan suç dizisi The Crowded Room ile sert çizgisi devam ediyor.

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11. Kelvin Harrison Jr.

11. Kelvin Harrison Jr.

Kelvin Harrison Jr., başlangıçta Waves, It Comes At Night ve Luce gibi bağımsız filmlerde göze çarpan bir dizi dikkat çekici performansıyla dikkat çekti. O zamandan beri, Harrison Jr., The Trial of the Chicago 7, Elvis ve Chevalier gibi birkaç tarihi figürü canlandırdı; özellikle de sonuncusu için evrensel övgü aldı. Oyuncu, ana akım izleyiciler için daha belirgin hale gelmeye başlayacak ve 2019 yapımı The Lion King'in bir prequel'inde Scar'ı seslendirecek.

12. Bella Ramsey

12. Bella Ramsey

Bella Ramsey, ilk olarak Game of Thrones'taki korkusuz ve inatçı Lyanna Mormont olarak ekranlarımıza patladı. Küçük ama sahneyi çalan etkileri sayesinde daha fazla film ve televizyon rolü kapattı, ancak oyuncunun gerçek çıkışı HBO'nun kıyamet sonrası dizisi The Last Of Us'ta başrolde yer aldığı zaman geldi. Popüler video oyununa dayanan dizi, Ramsey'i baş karakter Ellie olarak konu alıyor ve güçlü ve karizmatik performansı, bu başlangıcın sadece onlar için olduğunu kanıtlıyor.

13. Letitia Wright

13. Letitia Wright

Yeni Kara Panter olarak, Letitia Wright Hollywood'u kasırga gibi etkisi altına aldı. İlk olarak, ilk Kara Panter filmindeki Shuri performansıyla üne kavuşan Wright, devam filminde çok daha büyük bir rol aldı ve filmi kolayca taşıyabildi. Marvel işlerinin yanı sıra, oyuncu The Silent Twins gibi bağımsız filmlerde de rol alıyor ve drama ve sınırlı dizi çalışmalarıyla, Black Mirror ve Small Axe gibi yapımlarda aldığı ödüllerle övgü kazanıyor.

14. Rachel Zegler

14. Rachel Zegler

Rachel Zegler, Steven Spielberg tarafından açık bir seçmeye katılarak West Side Story'nin yeniden yapımında Maria rolünü oynamak üzere seçildiğinde sadece 17 yaşındaydı. Hem oyunculuk yeteneklerini hem de sesini sergileyen performansı sayesinde, Zegler o zamandan beri birkaç gişe rekortmeninde rol aldı. Shazam! Fury of the Gods'ta tanrıça Anthea'yı oynadı, Açlık Oyunları öncesinin kadın başrolünde yer alıyor ve Disney'in canlı aksiyon yeniden yapımı olan Snow White'da başrolü oynayacak.

15. Alex Wolff

15. Alex Wolff

Alex Wolff, çocukken Nickelodeon dizisi The Naked Brothers Band'de kardeşi Nat Wolff ile birlikte oyunculuk ve şarkıcılık yapmaya başladı. O zamandan beri, Wolff gerçekten Nickelodeon imajını üzerinden atmıştır; 2018'in korku filmi Hereditary'deki rahatsız edici performansıyla izleyicilerin aklına kazınmıştır. Bu başarısını Pig ve Old gibi dramatik rollerle devam ettirdi ve ek olarak, son Jumanji filmlerinde de hafif bir dokunuşla yer alarak çeşitliliğini gösterdi.

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16. Jacob Tremblay

16. Jacob Tremblay

Jacob Tremblay, 2015 yapımı Room filmindeki küçük Jack rolüyle yıldızını parlatarak kalpleri eritmeye başladı. Tremblay o zaman sadece sekiz yaşındaydı ancak yaşının çok ötesinde bir yetenek ve duygusal zeka sergiledi. Bu performansını Wonder ve R-rated komedi Good Boys gibi diğer duygusal filmlerle devam ettirdi. Şimdi Tremblay büyüdü ve yeteneklerini Pixar'ın Luca'sı, Cartoon Saloon'un My Father's Dragon'u ve Disney'in canlı aksiyon The Little Mermaid'i Flounder olarak seslendirme çalışmalarında kullanıyor.

17. Mckenna Grace

17. Mckenna Grace

Başka hiçbir aktris, Mckenna Grace dışında genç Caroline Forbes, Emma Swan, Tonya Harding, Sabrina Spellman ve Carol Danvers'ı canlandırdığını söyleyemez. Henüz 16 yaşında olmasına rağmen, Grace, neredeyse 70 oyunculuk kredisine sahip etkileyici bir özgeçmiş oluşturmuştur. Bu, hem karakterlerin genç versiyonlarını hem de kendi özgün karakterlerini oynamaktan oluşmaktadır. Yeni Ghostbusters filmlerinde başrolü oynayarak, başarısı sadece daha da yükselecek gibi görünüyor.

18. Jack Dylan Grazer

18. Jack Dylan Grazer

Son iki It filmi'nde Losers Club'ın yedisi bir kısmını canlandıran Jack Dylan Grazer, doğal ekran varlığı ve karizması sayesinde Hollywood'da yeni bir genç oyuncu olmuştur. Olgun ve dramatik yeteneklerini HBO'nun sınırlı dizisi We Are Who We Are'de sergilemiş ve aynı zamanda dinamik ve oyunbaz tarafını Luca ve Ron’s Gone Wrong'da seslendirme çalışmalarıyla göstermiştir. Daha yakın zamanda, Shazam filmlerinde Freddy Freeman'ı canlandırmasıyla spot ışığında yer almıştır.

19. Will Poulter

19. Will Poulter

Will Poulter, komedi filmi We're the Millers'daki mizahi çıkışıyla hemen izleyicilerin favorisi haline geldi. Oyuncu, The Revenant, Detroit ve sınırlı dizi Dopesick gibi dramatik rollerden Narnia, Maze Runner ve en son Guardians of the Galaxy gibi gişe rekorları kıran serilere kadar parlak bir filmografya oluşturdu. Geniş bir yetenek yelpazesi ve kötü adamları oynamadaki yeteneği ile Poulter, meslektaşları arasında dikkat çekiyor.

20. Saoirse Ronan

20. Saoirse Ronan

Saoirse Ronan her zaman genç oyuncular için altın standardı olmuştur ve yıllardır en iyiler arasında yer almaktadır. Ronan, yıkıcı performansıyla ilk Oscar adaylığını aldığı Atonement filminde sadece 14 yaşındaydı ve o zamandan beri üç kez aday gösterildi. Brooklyn, Lady Bird, Little Women ve The Grand Budapest Hotel gibi filmlerde birçok belirgin, nefes kesici ve ikonik rolle, oyuncu şu anda rahatlıkla emekli olabilir ve yine de kendi jenerasyonunun en iyilerinden biri olabilir.

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