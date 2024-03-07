Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu
Oyunculuk Basamaklarını Birer Birer Tırmanarak Genç Yaşta Olağanüstü Performanslar Sergileyen En İyi 20 Oyuncu
Kaynak: https://www.yardbarker.com/entertainm...
Hollywood'un pek çok büyük ismi yıllardır sahnede yer almaktadır, örneğin Meryl Streep veya Robert De Niro gibi. Ancak, endüstrinin en iyi ve en parlak yeteneklerinden bazıları, bugün gümüş perdeyi yönlendiren genç yıldızlardan gelmektedir. Kariyerlerini oluştururken ustalıklarında üstün olmanın yaşın bir engel olmadığını kanıtlıyorlar, sürekli etkileyici performanslar sergiliyorlar ve bu sayede yıldız güçlerini artırıyorlar. İşte en iyi 20 Hollywood aktörü 👇
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1. Florence Pugh
2. Jenna Ortega
3. Austin Butler
4. Zendaya
5. Timothée Chalamet
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6. Storm Reid
7. Barry Keoghan
8. Anya Taylor-Joy
9. Millie Bobby Brown
10. Tom Holland
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11. Kelvin Harrison Jr.
12. Bella Ramsey
13. Letitia Wright
14. Rachel Zegler
15. Alex Wolff
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16. Jacob Tremblay
17. Mckenna Grace
18. Jack Dylan Grazer
19. Will Poulter
20. Saoirse Ronan
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