Filmlerdeki Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Derinden Etkileyen En Sevilen Kötü Karakterler!

IMDb: 8.0

No Country for Old Men filmindeki Anton Chigurh rolündeki Javier Bardem 'in performansının parlaklığından bahsetmeden önce, bu filmdeki ilk büyük İngilizce dilindeki Hollywood rollerinden biri olduğunu fark etmek önemlidir. The Sea Inside ve Before Night Falls gibi filmlerle uluslararası alanda tanınmasına rağmen. Belki de bu, Bardem için aslında bir avantajdı ve performansına garip, dengesiz bir hava kattı, bu da onun tuhaf konuşmalarında (ve hatta tuhaf saç kesiminde) kendini gösteriyor. Her durumda, sonuç sinema tarihindeki en iyi kötü karakter performanslarından biridir.