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Filmlerdeki Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Derinden Etkileyen En Sevilen Kötü Karakterler!

Filmlerdeki Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Derinden Etkileyen En Sevilen Kötü Karakterler!

Batuhan Bayraktar
Batuhan Bayraktar - Onedio Üyesi
09.03.2024 - 12:03

Sinematik kötüler, farklı boyutlarda ve ideolojilerde ortaya çıkan, zamanın kendisi kadar eski bir hikaye haline geldi. Bu kötüler gerçek hayattaki insanlardan esinlenebileceği gibi, kendi korkularımızın ya da arzularımızın birebir yansıması da olabilirler. Bazıları, hoşnutsuzluğumuza rağmen, kötülüklerinde o kadar ileri giderler ki, bir izleyici olarak bile onlara haklılık atfederiz. Freddy Krueger gibi canavarlarla ya da Xenomorphs gibi uzaylılarla değil, onların duygusal, entelektüel ve içgüdüsel performanslarıyla ve bizde uyandırdıkları duygularla ilgileniyoruz. İşte sinema tarihinin en iyi 30 kötü adamı:

Kaynak: https://movieweb.com/best-movie-villa...
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Mission Impossible 3 (2006)

Mission Impossible 3 (2006)

IMDb:  6.9

Görevimiz Tehlike gibi seriler kötü adamlarla doludur: Görevimiz Tehlike gibi seriler kötü adamlarla doludur; aslında James Bond ve Zatoichi gibi bazı film serilerini ayırt etmenin ana yollarından biri de kötü adamlarıdır. Genellikle fazlasıyla abartılı ve belli belirsiz Avrupai olan farklı aksiyon serilerinin 'kötü adamları' eğlenceli ya da unutulmaz olabilirler, ancak nadiren parlak performanslar sergilerler. Bu oyunu değiştirmeyi merhum Philip Seymour Hoffman'a bırakarak, Mission. Impossible III'te bayağı, tek düze bir karakter olabilecek Owen Davian'ı tüm zamanların en rahatsız edici kötü adamlarından birine dönüştürdü.

Something Wild (1986)

Something Wild (1986)

IMDb: 6.9

Jonathan Demme'nin değeri bilinmemiş başyapıtı Vahşi Bir Şey, harika performanslarla dolu, son derece eğlenceli bir film. Jeff Daniels, hayatında biraz tehlike arzulayan bir züppe rolünde ve nihayetinde Melanie Griffith'in mükemmel bir şekilde canlandırdığı serseri bir dolandırıcıyla ilişki kuruyor. Bu ikili, bir gün kadınların lise buluşmasına gitmek üzere yola çıkarlar ve adam kadının kocasıymış gibi davranır; kadının şiddet uygulayan eski sevgilisi hapisten yeni çıkmış bir halde buluşmaya gelince bu oyun her ikisini de tehlikeye atar.

Cape Fear (1991)

Cape Fear (1991)

IMDb: 7.3

Korku Burnu, J. Lee Thompson'ın orijinal filminde Robert Mitchum ve Martin Scorsese'nin yeniden çevriminde Robert De Niro olmak üzere iki farklı oyuncu tarafından harika bir şekilde hayata geçirilen klasik bir kötü karaktere sahiptir. Max Cady gerçek bir avcı, karanlık arzuları ve kalbinde nefreti olan bir Güneyli. Film, Cady'nin hapisten çıkışını ve mahkumiyetinden sorumlu tuttuğu bir avukatın ailesine dehşet saçmaya başlamasını konu alıyor.

Kiss of Death (1947)

Kiss of Death (1947)

IMDb: 7.4

Tüm zamanların en iyi performanslarından birini sergileyen Richard Widmark'ın Tommy Udo'su kara film için Heath Ledger'ın Joker'i neyse süper kahraman filmleri için de odur ve bu türdeki en iyi kötü adam, kaos yaratmayı ve acı çektirmeyi seven, şeytani bir şekilde kıkırdayan bir delidir. 'Kiss of Death', psikopat katil Tommy Udo'ya muhbirlik yapan ve onunla birlikte gizli göreve giden bir suçluyu (Victor Mature tarafından canlandırılan) anlatıyor.

Gangs of New York (2002)

Gangs of New York (2002)

IMDb: 7.5

Daniel Day-Lewis'in New York'un Washington Street Çetesi'nin lideri William Poole'dan uyarlanan Gangs of New York'taki Bill 'The Butcher' Cutting performansı sinema tarihinin ikonik parçalarından biridir. Her rolüne kendini tamamen adamış bir adam olarak tanınan büyük aktör, Kasap rolünde bir kez daha yok oldu ve bu film Day-Lewis'in en iyi filmlerinden biri haline geldi.

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A Fish Called Wanda (1988)

A Fish Called Wanda (1988)

IMDb: 7.5

Kline, başarılı bir soygunun ardından birbirlerine ihanet eden elmas hırsızları çetesinin bir parçası olan Otto West'i canlandırıyor. Otto, Wanda (Jamie Lee Curtis) ile yatan ama Monty Python şöhretli John Cleese ve Michael Palin tarafından harika bir şekilde canlandırılan ortaklarını kandırmak için onun kardeşi gibi davranan çapkın bir sosyopattır. Otto, İngiliz meslektaşlarından derinden nefret eden, zorba bir Amerikalı olan ve bu haliyle komik bir şekilde akılda kalan fevkalade bir serseridir.

Johnny Guitar (1954)

Johnny Guitar (1954)

IMDb: 7.6

Nicholas Ray'in Western filmi 'Johnny Guitar' bugüne kadar yapılmış en stilize ve romantik filmlerden biridir. Mercedes McCambridge'in Emma Small rolündeki başarılı performansı seyircide gerçek bir öfke uyandırabiliyor. Emma Small karakteri, kumarhane sahibi Vienna'nın (Joan Crawford tarafından canlandırılan) hayatını ve geçimini yok etmek için kişisel bir göreve atılan son derece aşağılık bir karakterdir.

The Vanishing (1988)

The Vanishing (1988)

IMDb: 7.7

'The Vanishing', suçun başlangıçta gerçekleştiği ve failin kendini neredeyse ortasından itibaren ortaya çıkardığı çok farklı bir türde bir gizem filmidir. Çoğu gerilim filminin geleneksel ritimlerini takip etmek yerine, The Vanishing, gerçeklik ve anlam arayışı hakkında varoluşçu bir trajedidir ve insanların geçmişlerine ve travmalarına mezara kadar tutunma hikayesidir. Film, kız arkadaşının kaybolmasından üç yıl sonra, kaçıran Raymond'un kendini tanıttığı bir adam olan Rex'i takip ediyor.

Naked (1993)

Naked (1993)

IMDb: 7.7

Çıplak, Mike Leigh'in en kötü haline hapsolmuş gibi görünen toplum karşıtı ama zeki bir adamın acı verici derecede karanlık, insan düşmanı ve trajik kişiliğini konu alan bir karakter incelemesidir. Film, Johnny (David Thewlis tarafından tüm zamanların en iyi performanslarından biriyle canlandırılıyor) adındaki adamın bir ara sokakta bir kadına saldırması ve şehirden kovulmasıyla açılıyor, ancak filmin ana kötü adamı o bile değil. Filmin kötü adamı, Jeremy G. Smart olarak da bilinen, eski bir kız arkadaşıyla saklandıktan sonra yolu Johnny ile kesişen zengin bir sadist olan Sebastian Hawk'tır.

Training Day (2001)

Training Day (2001)

IMDb: 7.7

Denzel Washington ünlü karakterini (büyüleyici gülümsemesi ve gözlerinin içi parlayan yakışıklı kahramanı) zekice çarpıtarak Training Day'in esrarengiz kötü adamı olarak canlandırdığı karakterin aksini oynamak için kullandı. Washington, LAPD'de güçlü bir narkotik polisi olan ve bir dik açıdan daha çarpık olan Alonzo Harris rolünde. Karizmatik bir geveze ve zorba bir yalancı olan Harris, bir memuru (Ethan Hawke) kanatları altına alır. Birlikte geçirdikleri 24 saat, her ikisinin de bağlılıklarını ve hırslarını test edecektir.

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Blue Velvet (1986)

Blue Velvet (1986)

IMDb: 7.7

David Lynch'in Mavi Kadife filmi, tatil için evine dönen genç bir üniversite öğrencisinin yerel bir şarkıcıya aşık olmasıyla başlayan tehlikeli bir cinsel ilişki, şiddet ve ölüm oyununu keşfetmesini konu alır. Dennis Hopper'ın canlandırdığı Frank Booth, Lynch'in sinemasal açıdan en ikonik kötü adamlarından biridir.

Misery (1990)

Misery (1990)

IMDb: 7.8

Kathy Bates, klasik Stephen King öyküsünün 1990 uyarlaması ve 90'ların en iyi korku filmlerinden biri olan Misery'de çılgın süper hayran Annie Wilkes rolünde Oscar ödüllü bir performans sergiliyor. James Caan'la başrolleri paylaşan Rob Reiner'ın klostrofobik filmi, çoğu King romanında olduğu gibi, basit ve ortalama bir konuyu (bu kez bakıcılar ve araba kazaları) son derece rahatsız edici bir şeye dönüştüren bir kış klasiğidir.

Mildred Pierce (1945)

Mildred Pierce (1945)

IMDb: 7.9

Michael Curtiz, Define Adası'ndaki (1934) Long John Silver, Robin Hood'un Maceraları'ndaki (1938) Prens John ya da Kazablanka'daki (1942) Nazi Binbaşı Heinrich Strasse gibi klasik kötü adamları filmlerinde nasıl beyazperdeye taşıyacağını bilen bir Hollywood efsanesiydi. James Cain'in 'Mildred Pierce' romanını 1945'te hayata geçirdi ve onunla birlikte beyaz perdenin gelmiş geçmiş en aşağılık küçük veletlerinden biri olan Veda Pierce'ı da beyaz perdeye taşıdı.

The Big Heat (1953)

The Big Heat (1953)

IMDb: 7.9

Fritz Lang'ın kara film klasiği The Big Heat, 1953 Hollywood'u için şaşırtıcı derecede karanlık ve üzücü bir filmdir, çoğunlukla Lee Marvin'in suçlu kötü adam Vince Stone rolündeki tehditkâr performansı sayesinde. Film, yeni dul kalmış dedektif Dave Bannon'ın (öfkeli Glenn Ford) bir mafya babasını adalete teslim etmek için her şeyi göze almasını konu alıyor. Mafyanın Bannon dışında herkeste korku ve bağlılık yaratmış olması nedeniyle bu görev oldukça zor geçecektir.

Dogville (2003)

Dogville (2003)

IMDb: 8.0

Film yapımcısı Lars von Trier 90'ların ortalarından 2000'lerin ortalarına kadar takıntılı bir şekilde aynı temel filmi yeniden çekti (iyi kalpli bir kadın, görünüşte tanıdığı herkes tarafından yarı kutsal bir şekilde vahşileştirilir ve yok edilir). Birbirinden çok farklı üç film olan Breaking the Waves, Dancer in the Dark ve Dogville'nin hepsi bu temel temayı işlese de Dogville belki de insan acımasızlığını, ikiyüzlülüğünü ve sömürüsünü en acımasızca tasvir eden filmdir.

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Rosemary's Baby (1968)

Rosemary's Baby (1968)

IMDb: 8.0

'Rosemary'nin Bebeği' en iyi korku filmlerinden biri olmasına rağmen, alışılagelmiş kötü adamlar ve korkulara yer vermiyor. Bu daha çok bir kadının boyun eğdirilmesi ve evcilleştirilmesi üzerine, kadın özgürlüğü hareketinin zirvesinde yapılmış psikolojik bir gerilim. Bu nedenle, gerçek kötüler, hepsi de onu kontrol etmeye ve kullanmaya çalışan kocası, doktoru ve yaşlı komşularıdır. Rosemary'nin komşuları Castevet'ler, Sidney Blackmer ve Oscar ödüllü Ruth Gordon tarafından mükemmel bir şekilde canlandırılıyor.

Touch of Evil (1958)

Touch of Evil (1958)

IMDb: 8.0

Orson Welles, Yurttaş Kane, 'Chimes at Midnight' ve 'The Third Man 'deki performanslarını kendine özgü bir Shakespeare ihtişamıyla patlatan bir büyüklük ustasıydı. Kötü adam performanslarını daha görkemli ve eğlenceli kılan bu özelliği, karanlık suç gerilimi Touch of Evil'da büyüleyici bir etki yaratmak için kullanır. Sinemanın en iyi açılış sahnelerinden birine ve Charlton Heston'ın en iyi performansına (Meksika sınırı yakınlarında balayına çıkan bir savcı rolünde) sahip olan Touch of Evil, çoğunlukla yönetmen-yazar-yıldız Orson Welles sayesinde bugüne kadar yapılmış en iyi filmlerden biridir.

The Night of the Hunter (1955)

The Night of the Hunter (1955)

IMDb: 8.0

Charles Laughton'ın tek yönetmenlik denemesi olan rüya gibi, inanılmaz tuhaf başyapıt Avcının Gecesi, büyük Robert Mitchum'dan hipnotize edici derecede kötü niyetli bir performans daha sunuyor. Burada, Büyük Buhran sırasında Güney'i gezerken vaiz kılığına giren, hayattan daha büyük bir seri katil olan Harry Powell'ı canlandırıyor. Harry, bir hırsızın asılmadan önce küçük çocuklarına emanet ettiği banka parasının çalındığını öğrenince, parayı bulmak için çocukların peşine düşer.

No Country for Old Men

No Country for Old Men

IMDb: 8.0

No Country for Old Men filmindeki Anton Chigurh rolündeki Javier Bardem 'in performansının parlaklığından bahsetmeden önce, bu filmdeki ilk büyük İngilizce dilindeki Hollywood rollerinden biri olduğunu fark etmek önemlidir. The Sea Inside ve Before Night Falls gibi filmlerle uluslararası alanda tanınmasına rağmen. Belki de bu, Bardem için aslında bir avantajdı ve performansına garip, dengesiz bir hava kattı, bu da onun tuhaf konuşmalarında (ve hatta tuhaf saç kesiminde) kendini gösteriyor. Her durumda, sonuç sinema tarihindeki en iyi kötü karakter performanslarından biridir.

Fanny and Alexander (1982)

Fanny and Alexander (1982)

IMDb: 8.1

Ingmar Bergman'ın son dönem epik başyapıtı Fanny ve Alexander çocukluk, Tanrı, oyunculuk, öbür dünya ve sanat hakkında büyülü bir dramdır ve nadir mükemmel filmlerden biridir. Aynı zamanda Bergman'ın yarattığı en nefret edilen ve en sefil karakterlerden birine sahiptir. Film, birkaç yıl boyunca Ekdahl ailesini takip eder ve aile reisinin ölümünün ardından zor günler geçiren anne, çocuklarına destek olabilmek için yerel bir piskoposla evlenmek zorunda kalır. Ancak piskopos, başlangıçta göründüğünden çok daha acımasızdır.

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Ran (1985)

Ran (1985)

IMDb: 8.2

Akira Kurosawa'nın geç dönem başyapıtı Ran, o dönemde çekilmiş en pahalı Japon filmiydi. Shakespeare'in Kral Lear'ıyla (ve Kurosawa'nın Japonya'da bir film yapımcısı olarak kendi hayatıyla) pek çok paralellik taşıyan muhteşem bir tarihi destandır. Film, güçlü bir lordun tahttan feragat etmesini takip eden entrikaları ve kan davalarını, üç oğlunun bölge için yarışmasını konu alıyor. Her şey kadar ihanet ve kalp kırıklığı hakkında da bir film olan Ran'da büyük bir kötülük var ama çıkarcı Leydi Kaede unutulmaz derecede şeytani bir karakter.

2001: A Space Odyssey (1968)

2001: A Space Odyssey (1968)

IMDb: 8.3

Bu listedeki diğer filmler kadar dikkat çekici bir performans olmasa da bilgisayar efendisi HAL-9000'in tüm sinemadaki en ürkütücü, en unutulmaz ve en etkili ve ileri görüşlü kötü karakterlerden biri olduğu inkâr edilemez. Yarım yüzyıldan fazla bir süre önce Arthur C. Clarke ve Stanley Kubrick, akıllı bir teknolojiyle hayatlarımızı tehlikeli bir derecede kontrol eden şu anda içinde bulunduğumuz yapay zekâ ikilemini doğru bir şekilde öngörmüşlerdi. Onların 2001: A Space Odyssey filminde, yuvarlak kırmızı bir ışıkla kişileştirilen yumuşak dilli bilgisayar sistemi, bir astronot ekibinin görevi hakkında onlardan daha fazla şey bilmektedir.

Inglourious Basterds (2009)

Inglourious Basterds (2009)

IMDb: 8.4

2009 yapımı 'Inglourious Basterds' filminin başlangıcında, Christoph Waltz'ın canlandırdığı Albay Hans Landa karakteriyle tanışıyoruz ve hemen karakterinin ne tür biri olduğunu ve kötücül sınırlara ne kadar gidebileceğini öğreniyoruz. Landa, Yahudi halkını sıçanlara benzetirken Alman halkını avcı şahinle karşılaştırarak açılış sahnesinde sadist görevine olan sevgisini ve gururunu gösterir

Django Unchained (2012)

Django Unchained (2012)

IMDb: 8.5

Yönetmen Quentin Tarantino tüm zamanların en iyi ekran kötülerinden bazılarının üretilmesine yardımcı olmuştur. Bunlardan ikisi 2012 yapımı Zincirsiz Django'da Leonardo DiCaprio tarafından canlandırılan Calvin Candie ve Samuel L. Jackson tarafından canlandırılan Stephen Warren'dır. Candie, Candyland Plantation'ın sahibidir ve burada diğer kölelere karşı ölümüne dövüştürmek üzere köleler toplamaktadır. Baş kahramanımız Django ve ortağı Dr. King Schultz ile bu dövüşlerden birinde karşılaşır ve iki kahraman, Candie'yi kölelerinden birini (Django'nun karısını) kendilerine satması için ikna etmek üzere bir plan yaparlar.

Léon the Professional (1994)

Léon the Professional (1994)

IMDb: 8.5

Luc Besson'un tartışmasız en iyi filmi olan Profesyonel Léon'da Natalie Portman, ailesi yozlaşmış DEA ajanları ve onların patronu olan delirmiş Norman Stansfield tarafından öldürülen genç bir kız rolünde ilk performansını sergiliyor. Genç kız, mafya için çalışan eski bir tetikçi olan komşusu tarafından yanına alınır ve kız intikam peşinde koşarken ikili arasında beklenmedik bir bağ gelişir.

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The Silence of the Lambs (1991)

The Silence of the Lambs (1991)

IMDb: 8.6

'The Silence of the Lambs' 5 Büyük Oscar'ın (Yönetmen, Erkek Oyuncu, Kadın Oyuncu, Senarist, Film) tamamını kazanan sadece üç filmden biridir ve bunun nedeni sinema tarihinin en iyi iki kötü adamı olan Hannibal Lecter ve Buffalo Bill'e sahip olması olabilir. Bu gerçek bir 'kötü adam' filmidir; hapisteki bir kötü adam, kahramanın (Jodie Foster) başka bir kötü adamı yakalamasına yardım etmek üzere işe alınır. Gerçek bir kedi-fare gerilimi olan filmde Anthony Hopkins, odadaki herkesten daha zeki, bilgili ama hasta bir yamyamı oynama fırsatının tadını çıkarıyor.

One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)

IMDb: 8.7

One Flew Over the Cuckoo's Nest filminde Louise Fletcher tarafından canlandırılan Mildred Ratched, sinema tarihinin en korkunç ve kötü karakterlerinden biridir. Ratched, hastanesindeki mahkumları manipüle etme yeteneği ve soğuk zevkleriyle tanınır. Mutlak kontrolü altında hastalara elektroşok tedavisi uygulayabilir, ilaçlarını ve tuvalet saatlerini belirleyebilir ve hatta onları çeşitli ameliyatlara (lobotomi) tabi tutabilir. Aşağılık bir zalim olan bu kişi, gücünün her zerresini acımasızca kullanan gerçek bir kötü adamdır.

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)

IMDb: 8.7

Darth Vader ne kadar ikonik bir karakter, değil mi? 'The Empire Strikes Back' filmindeki karakterinin büyüleyici yönlerinden biri de ona eklenen derinlik ve karmaşıklıktır. Bir kötü adam olmasına rağmen, karakterinde onu ilgi çekici kılan katmanlar vardır. Heybetli varlığından gizemli geçmişine ve çatışmalı duygularına kadar, Vader tipik bir antagonistten çok daha fazlası. Gerçek kimliğinin ortaya çıkması ve Luke Skywalker ile olan karmaşık ilişkisi hikâyeye ilgi çekici bir dinamik katıyor. Ayrıca, o ikonik 'Ben senin babanım' repliğini kim unutabilir ki? Vader'i sinema tarihinde böylesine unutulmaz bir karakter yapan işte bu gibi anlardır.

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight (2008)

IMDb: 9.0

Heath Ledger, Christopher Nolan'ın Batman 'in devam filmi 'The Dark Knight 'ta Joker rolünü üstlendiğinde, bazı koyu Batman hayranları tarafından tepkiyle karşılanmıştı, özellikle de ünlü oyuncuyu suç dünyasının palyaço prensi rolünde görmek istemeyenler tarafından. Ancak Filmin 2008'de gösterime girmesiyle ve Ledger 'in aylar önce üzücü bir şekilde hayatını kaybetmesiyle birlikte, Joker'i canlandırmasına ilişkin tüm endişeler unutuldu.

Schindler's List (1993)

Schindler's List (1993)

IMDb: 9.0

Nazilerin çoğu tasvirini, tarihsel bir kötülüğü temsil ettikleri için 'en iyi' kötüler olarak göstermek çok kolay olabilir. Bu yönde bazı harika performanslar da olmuştur (Downfall'da Bruno Ganz'ın Adolf Hitler'i, The Zone of Interest'te Christian Friedel'in Rudolf Höss'ü, Marathon Man'de Laurence Olivier'in Dr. Christian Szell'i gibi) ama hiçbiri Steven Spielberg'in popüler filmi Schindler's List'teki Amon Goeth'in acımasızlığı ve insanlık dışılığıyla kıyaslanamaz.

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