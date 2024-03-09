Filmlerdeki Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Derinden Etkileyen En Sevilen Kötü Karakterler!
Filmlerdeki Muhteşem Performanslarıyla İzleyicileri Derinden Etkileyen En Sevilen Kötü Karakterler!
Kaynak: https://movieweb.com/best-movie-villa...
Sinematik kötüler, farklı boyutlarda ve ideolojilerde ortaya çıkan, zamanın kendisi kadar eski bir hikaye haline geldi. Bu kötüler gerçek hayattaki insanlardan esinlenebileceği gibi, kendi korkularımızın ya da arzularımızın birebir yansıması da olabilirler. Bazıları, hoşnutsuzluğumuza rağmen, kötülüklerinde o kadar ileri giderler ki, bir izleyici olarak bile onlara haklılık atfederiz. Freddy Krueger gibi canavarlarla ya da Xenomorphs gibi uzaylılarla değil, onların duygusal, entelektüel ve içgüdüsel performanslarıyla ve bizde uyandırdıkları duygularla ilgileniyoruz. İşte sinema tarihinin en iyi 30 kötü adamı:
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Mission Impossible 3 (2006)
Something Wild (1986)
Cape Fear (1991)
Kiss of Death (1947)
Gangs of New York (2002)
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A Fish Called Wanda (1988)
Johnny Guitar (1954)
The Vanishing (1988)
Naked (1993)
Training Day (2001)
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Blue Velvet (1986)
Misery (1990)
Mildred Pierce (1945)
The Big Heat (1953)
Dogville (2003)
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Rosemary's Baby (1968)
Touch of Evil (1958)
The Night of the Hunter (1955)
No Country for Old Men
Fanny and Alexander (1982)
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Ran (1985)
2001: A Space Odyssey (1968)
Inglourious Basterds (2009)
Django Unchained (2012)
Léon the Professional (1994)
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The Silence of the Lambs (1991)
One Flew Over the Cuckoo's Nest (1975)
Star Wars: Episode V - The Empire Strikes Back (1980)
The Dark Knight (2008)
Schindler's List (1993)
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