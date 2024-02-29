İzlerken Gözümüzden Kalp Fışkıran Aşk Filmlerindeki En Romantik 10 Tanışma Hikayesi

Noah ve Allie yazın bir tatil köyünde tanışırlar ve Noah ilk gördüğü anda aşık olur. Ancak sosyal sınıf farkı vardır ki bu aşk kavuşulmaz bir hal alır ve çok zorlu bir sınavdan geçer. Bir dizi mektuptan sonra yıllar sonra tekrar bir araya gelen bu çifti mutlaka izlemelisiniz!