İzlerken Gözümüzden Kalp Fışkıran Aşk Filmlerindeki En Romantik 10 Tanışma Hikayesi
İzlerken Gözümüzden Kalp Fışkıran Aşk Filmlerindeki En Romantik 10 Tanışma Hikayesi
Her biri farklı atmosferlere ve aşk hikayelerine sahip olan bu filmleri izlerken 'Keşke baş rolün yerinde ben olsaydım!' demek isteyeceksiniz... Duygusal anlamda sizi çökertecek ama bir o kadar da izlerken gözlerinizden aşk çıkacak filmleri izlemek için şimdiden başlayın!
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1. The Notebook
2. Before Sunrise
3. La La Land
4. Serendipity
5. Notting Hill
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6. 500 Day Of Summer
7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind
8. Pride and Prejudice
9. Silver Linings Playbook
10. Her
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