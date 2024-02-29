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İzlerken Gözümüzden Kalp Fışkıran Aşk Filmlerindeki En Romantik 10 Tanışma Hikayesi

etiket İzlerken Gözümüzden Kalp Fışkıran Aşk Filmlerindeki En Romantik 10 Tanışma Hikayesi

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
29.02.2024 - 23:47

Her biri farklı atmosferlere ve aşk hikayelerine sahip olan bu filmleri izlerken 'Keşke baş rolün yerinde ben olsaydım!' demek isteyeceksiniz... Duygusal anlamda sizi çökertecek ama bir o kadar da izlerken gözlerinizden aşk çıkacak filmleri izlemek için şimdiden başlayın!

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1. The Notebook

Noah ve Allie yazın bir tatil köyünde tanışırlar ve Noah ilk gördüğü anda aşık olur. Ancak sosyal sınıf farkı vardır ki bu aşk kavuşulmaz bir hal alır ve çok zorlu bir sınavdan geçer. Bir dizi mektuptan sonra yıllar sonra tekrar bir araya gelen bu çifti mutlaka izlemelisiniz!

2. Before Sunrise

Tren yolculuğunda tanışma fikri oldukça güzel geliyor.. Özellikle de bu yabancıyla bir gün boyunca Viyana'da vakit geçirmek hayatınız boyunca unutamayacağınız bir anıya dönüşecek. Jesse ve Celine'nin hikayesine ortak olmak için izlemeniz yeterli...

3. La La Land

Farklı yaşam tarzlarında hayatımızı sürdürmeye çalışırken ruh eşimiz bizim tahmin ettiğimiz gibi biri çıkmayabiliyor. Los Angeles'te tesadüfen tanışan bu ikili, birbirine hayallerinden ve tutkularından bahsediyorlar ve izlemesi oldukça keyifli bir film ortaya çıkıyor.

4. Serendipity

Kadere inanmayanlar varsa bu film tam onlara göre! Birbirlerine olan çekimlerini reddeden bu ikili başka ilişkilerde devam etmeyi seçseler de kader onları tekrar bir araya getirmeye kararlıdır.

5. Notting Hill

William, bir kitap dükkanı sahibidir. Bir gün ünlü aktris Anna Scott ile tanışır ve ikili farklı dünyalardan gelmelerine rağmen birbirlerine çekildiklerinden habersizlerdir. İmkansız gibi görünen bu ilişki izleyen herkesi şoke etmeye yetecek...

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6. 500 Day Of Summer

Özellikle filmin kronolojik sırayla değil de kendisine has bir şekilde bu yolculuğu anlatması en dikkat çekici unsurlardandır. Tom'un aşkına karşılık bulamaması ise işleri daha karmaşık bir hale sokar...

7. Eternal Sunshine of the Spotless Mind

Büyük bir aşk yaşayan ikili, bir teknolojik işlemle hafızalarını sildirmek istediklerine karar verir. Ancak bu süreç birbirlerini tekrar tanımalarına neden olur ve hikayeleri baştan yazılır...

8. Pride and Prejudice

Gururlu ve zengin Mr.Darcy ile tanışan Elizabeth, kendisinden hiç hoşlanmaz. İlk başta aralarında olan gerilim git gide kimyalarının güçlenmesine neden olur. Bu klasik tanışmanın perde arkası ise oldukça tutkulu...

9. Silver Linings Playbook

Bipolar bozuklukla başa çıkmaya çalışan bir adam ve eşi ölen bir kadın tanışmaya kalkarsa ne olur? Zorlu yaşam mücadelesinde birbirlerine destek vermeye çalışan bu ikilinin tanışma hikayesini mutlaka izleyin.

10. Her

Teknoloji ve duygular arasındaki bağı en güzel şekilde gözlemleyebileceğiniz Her filminde bir adam, yapay zeka sistemi olan Samantha ile tanışır ve derin bir bağ kurarlar. Konusu oldukça ilginç olan bu film tam günümüze uygun...

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