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Yeni James Bond Kim Olmalı? Pierce Brosnan Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'yi İşaret Etti

Yeni James Bond Kim Olmalı? Pierce Brosnan Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'yi İşaret Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.03.2024 - 11:44

Perşembe gecesi Los Angeles'ta düzenlenen Oscar Wilde Ödülleri'nde, eski James Bond yıldızı Pierce Brosnan'a 2021'de Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından bir sonraki ikonik casusun kim olması gerektiği soruldu. Brosnan, bu soruya Cillian Murphy'nin Bond'u canlandırması gerektiği şeklinde bir cevap verdi.

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Brosnan, 1995-2002 yılları arasında Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough ve Die Another Day filmleri ile Bond'u canlandırmıştı.

Brosnan, 1995-2002 yılları arasında Golden Eye, Tomorrow Never Dies, The World Is Not Enough ve Die Another Day filmleri ile Bond'u canlandırmıştı.

Ardından bayrağı 2006'dan 2021'e kadar beş filmde ikonik figürü canlandıran Daniel Craig'e devretmişti.

Ardından bayrağı 2006'dan 2021'e kadar beş filmde ikonik figürü canlandıran Daniel Craig'e devretmişti.

Geçtiğimiz gün ise Brosnan'a Craig'in 2021 yılında emekli olmasının ardından yeni James Bond'un kim olması gerektiği soruldu.

Geçtiğimiz gün ise Brosnan'a Craig'in 2021 yılında emekli olmasının ardından yeni James Bond'un kim olması gerektiği soruldu.

70 yaşındaki yıldız, "Cillian Murphy, James Bond olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir" dedi.

70 yaşındaki yıldız, "Cillian Murphy, James Bond olarak inanılmaz bir iş çıkarabilir" dedi.

Brosnan'ın bu açıklamasının ardından Murphy'den cevap geldi. Oppenheimer yıldızı "Bence, bu rol için fazla yaşlıyım" açıklamasında bulundu.

Brosnan'ın bu açıklamasının ardından Murphy'den cevap geldi. Oppenheimer yıldızı "Bence, bu rol için fazla yaşlıyım" açıklamasında bulundu.
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Sizce yeni James Bond kim olmalı? 🚀

Sizce yeni James Bond kim olmalı? 🚀
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