Yeni James Bond Kim Olmalı? Pierce Brosnan Oppenheimer Yıldızı Cillian Murphy'yi İşaret Etti

Perşembe gecesi Los Angeles'ta düzenlenen Oscar Wilde Ödülleri'nde, eski James Bond yıldızı Pierce Brosnan'a 2021'de Daniel Craig'in rolü bırakmasının ardından bir sonraki ikonik casusun kim olması gerektiği soruldu. Brosnan, bu soruya Cillian Murphy'nin Bond'u canlandırması gerektiği şeklinde bir cevap verdi.