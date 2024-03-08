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Berkun Oya İmzalı "Kuvvetli Bir Alkış"ı Sevdiyseniz Netflix'te Yer Alan Bu Dizi ve Filmleri Sakın Kaçırmayın!

Berkun Oya İmzalı "Kuvvetli Bir Alkış"ı Sevdiyseniz Netflix'te Yer Alan Bu Dizi ve Filmleri Sakın Kaçırmayın!

dizi Netflix film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
08.03.2024 - 20:03

Berkun Oya'nın etkileyici yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın sevenleri için Netflix üzerindeki aynı güzellik ve duygusallıkta dizi ve filmleri sizler için listeledik. Terzi'den Andropoz'a, Kübra'dan Zeytin Ağacı'na hepsi birbirinden güzel bu dizileri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Gönül, 2022

20. Gönül, 2022

IMDb: 5.8 

Özet: Kemane çalan Piroz, erkek kardeşleriyle beraber köy köy gezerek düğünlerde ve cenazelerde çalıp söylemektedir. Piroz, bir düğünden önce Sümbül adındaki geline sevdalanır. Sümbül de Piroz'a ilk görüşte âşık olur. Düğün ise iki aile arasında çıkan trajik bir kavgayla sona erer. Sümbül artık istenmeyen bir gelindir ve öldürülmesi gerekmektedir. Piroz, sevdiğini korumak için mücadeleye girişince köylüleri onun en büyük destekçisi olur. Sümbül'ü kaçıran Piroz, onu kendi göçebe köyüne götürür. Sümbül'ün ailesi bu duruma kabullenmez ve silahlanıp onun peşine düşer. Piroz ise vazgeçmemeye kararlıdır. Zamanında benzer sorunlar yaşamış olan babası Mirze, Piroz'u destekler. 

Oyuncular: Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü, Bülent Emin Yarar 

Yönetmen: Soner Caner

19. Terzi, 2023

19. Terzi, 2023

IMDb: 6.2 

Özet: Ünlü terzi Peyami, en iyi dostunun müstakbel eşi için gelinlik dikmektedir. Ama hiç görmediği bu kız beklenmedik şekilde hayatına girince, Peyami’nin sırlarına bir yenisi eklenir. 

OyuncularÇağatay Ulusoy, Salih Bademci, Şifanur Gül 

Yaratıcı: Onur Güvenatam

18. Kübra, 2024

18. Kübra, 2024

IMDb: 6.3 

Özet: Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur. Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır.

Oyuncular: Seth Allyn Austin, Çagatay Ulusoy, Aslıhan Malbora

17. Kuş Uçuşu, 2022-

17. Kuş Uçuşu, 2022-

IMDb: 6.4 

Özet: Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine 'kuş uçuşu' gitmeye çalışır. Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı amacına ulaşabilecek midir? 

Oyuncular: Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol

16. Kağıttan Hayatlar, 2021

16. Kağıttan Hayatlar, 2021

IMDb: 6.6 

Özet: Genç bir adam olan Mehmet, kağıt toplayarak geçimini sağlar. Onun bu hayattaki en büyük destekçisi ise Tahsin Baba'dır. Mehmet'in yaşamı, hayatına Ali adında 8 yaşındaki bir çocuğun girmesiyle bambaşka bir hal alır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet, bu sırada küçük çocukla arasında farklı bir bağ kurar.

OyuncularÇağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul, Ersin Arıcı 

Yönetmen: Can Ulkay

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15. Andropoz, 2022

15. Andropoz, 2022

IMDb: 6.7 

Özet: Evli ve iki çocuk babası olan tuhafiyeci Yusuf, 50’li yaşlarının başında orta yaş bunalımına girer. Bedeninin yaşlanmasını kafasına takan Yusuf hem dış görünüşünü hem de yaşam tarzını değiştirmek ister. Yusuf’un en büyük hayali ise, Meryem ile evlendiği günden beri oturduğu evden ayrılıp, deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Hayalini gerçekleştirmeye çalışan Yusuf, evi almak için mücadele ederken kendisini beklenmedik durumların içinde bulur. 

Oyuncular: Engin Günaydın, Tamer Karadağlı, Derya Karadaş

14. Zeytin Ağacı, 2022-

14. Zeytin Ağacı, 2022-

IMDb: 6.8 

Özet: Ada, Sevgi ve Leyla'nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları yıllar içinde en zor zamanlarında bile onlara güç veren bir dostluğa dönüşmüştür. Ada, başarılı bir genel cerrah, Sevgi de hırslı bir avukattır. Leyla ise ikisinin aksine çalışıp kariyer yapmamıştır. Eşi ve oğlu ile rahat bir yaşam sürmektedir. Ancak bu üç kadının aralarındaki güçlü bağ Sevgi'ye kanser teşhisi konduktan sonra en büyük sınavını verir. Sevgi, Ada’nın istediği gibi hastaneye yatmak yerine bambaşka bir umudun peşinden gider. Leyla’dan kendisini Zaman isimli gizemli bir adamı bulmak için Ayvalık'a götürmesini ister. Sevgi’yi bu kararından döndüremeyeceklerini anlayınca da çaresizce hep birlikte yola koyulurlar. Henüz bilmedikleri şey, bu yolculuğun hayatlarını tamamen değiştireceğidir. Sevgi’nin başlattığı bu arayış, sadece onun değil Ada ve Leyla’nın da yaşamında beklenmedik olaylara neden olacaktır.

OyuncularTuba Büyüküstün, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz 

Yaratıcı: Nuran Evren Sit

13. Cebimdeki Yabancı, 2018

13. Cebimdeki Yabancı, 2018

IMDb: 6.8  

Özet: Film, bir akşam yemeğinde bir araya gelen yedi dostun maskelerinin ardındaki hayatlarını ve cep telefonlarını ortaya koymaları sonucu yaşananları gözler önüne seriyor.  

OyuncularBelçim Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu  

Yönetmen: Serra Yılmaz

12. Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2022-

12. Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2022-

IMDb: 7.0 

Özet: Genç bir gazeteci olan Esra, Pera Palas Oteli hakkında bir yazı yazmakla görevlendirilir. Bu yüzden otele giden Esra, gezdiği odalardan birinin 1919 yılına açılan bir kapı olduğunu keşfeder. Bu inanılmaz keşfi sayesinde zamanda yolculuk yapan Esra, bu sayede Mustafa Kemal Atatürk'e karşı düzenlenen bir komplodan haberdar olur. Artık Esra Türkiye tarihinin akışını ve geleceğini korumak zorundadır. Ancak Esra bu sırada Halit adındaki gizemli bir adamla tanışmasıyla aslında hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlar.

OyuncularHazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı 

Yaratıcı: Sam Anzel, Kelly McPherson, Emre Şahin

11. Nuh Tepesi, 2019

11. Nuh Tepesi, 2019

IMDb: 7.1  

Özet: Ömer, ölümcül bir hastalığa yakalanan ve son arzusu çocukken diktiğini iddia ettiği ağacın altına gömülmek olan babasını köyüne götürür ancak ağacın Nuh Peygamber tarafından dikildiğine inanan köylüler buna izin vermez.  

OyuncularAli AtayHaluk Bilginer, Hande Doğandemir  

Yönetmen: Cenk Ertürk

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10. Cici, 2022

10. Cici, 2022

IMDb: 7.1 

Özet: Cici, 1980'li yıllarda İç Anadolu'da yaşayan bir ailenin hayatına odaklanıyor. Aile, yaşadıkları acı kaybın ardından, yıllarca yaşadıkları yerden ayrılıp, şehre göç etmeye karar verir. Aradan geçen 30 yılın ardından, geçmişin izlerini taşıyan çiftlik evine geri döndüklerinde aile, yıllarca üstü kapalı duran gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır. 

Oyuncular: Ayça Bingöl, Fatih Artman, Funda Eryiğit 

Yönetmen: Berkun Oya

9. İftarlık Gazoz, 2016

9. İftarlık Gazoz, 2016

IMDb: 7.3 

Özet: 1970’ler Türkiye’sinin barış ve huzur dolu Ege kasabalarından birinde ailesi ile beraber yaşayan Adem, zeki ve çalışkan bir öğrencidir. 5.sınıfı yeni bitiren Adem, yaz tatilini boş geçirmek istemez ve ailesine Gazozcu Cibar Kemal Usta ile çalışmak istediğini söyler. Zor da olsa ailesinden izni koparan Adem gazozcu çırağı olarak çalışmaya başlar. Ramazan ayının başıdır ve Adem camide imamın oruç ile anlattıklarını üzerine alınır, üstelik Berna da oruç tutacaktır. Küçük olduğu için oruç tutmasına izin vermeyen ailesinden gizli oruç tutmaya başlar fakat Ege’nin yaz sıcağında, bir yandan da gazoz satarken oruç tutmak hiç de kolay değildir. Hele de bozmanın kefareti 61 gün iken ve Berna’nın aslında direk orucu tuttuğunu öğrenmişken. Susuzluk ve açlık onu çok yormuştur, seraplar görmeye başlar. Adem’in yaşadığı bu zorluklar, onu bir maceranın içine sürükler. 

OyuncularCem Yılmaz, Berat Efe Parlar, Adam Bay 

Yönetmen: Yüksel Aksu

8. Fatma, 2021-

8. Fatma, 2021-

IMDb: 7.4 

Özet: Temizlik işlerine giden Fatma, kayıp eşi Zafer’i ararken beklenmedik bir kaosun içine çekilir. Fatma kimsenin şüphelenmediği görünmez bir “temizlikçi” olduğunu fark eder. 

OyuncularBurcu Biricik, Uğur Yücel, Mehmet Yılmaz Ak 

Yaratıcı: Özgür Önurme

7. Aşk 101, 2020-2021

7. Aşk 101, 2020-2021

IMDb: 7.4 

Özet: Öğretmenlerinin bir basketbol koçuna âşık olmasını sağlamaya çalışan dört isyankâr ve bir örnek öğrenci, birlikte arkadaşlığı, aşkı ve kendileri olma cesaretini öğrenir. 

Oyuncular: Alina Boz, Mert Yazıcıoğlu, Kubilay Aka

6. Kulüp, 2021-2023

6. Kulüp, 2021-2023

IMDb: 7.8  

Özet: 1950'lerin kozmopolit İstanbul'unda bir anne, sorunlu geçmişi yüzünden yetiştiremediği asi kızıyla yeniden bağ kurmak için bir gece kulübünde çalışmaya başlar.  

Oyuncular: Gökçe Bahadır, Barış Arduç, Asude Kalebek  

Yaratıcı: Zeynep Günay Tan

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5. Kuru Otlar Üstüne

5. Kuru Otlar Üstüne

IMDb: 7.9 

Özet: Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesinde zorunlu şark görevini yapmakta olan genç bir resim öğretmeni üzerinden, bir bireyin iç dünyasına, bölgede yaşayan insanların zorlu hayat mücadelelerine ve onları kuşatan coğrafi, etnik ya da sosyal dokunun dinamiklerine göz atmayı deneyen bir film.  

Oyuncular: Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici  

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

4. Ayla, 2017

4. Ayla, 2017

IMDb: 8.2 

Özet: 1950 yılında Kuzey Kore, Güney Kore' ye saldırdığında Birleşmiş Milletler' in yaptığı yardım çağrısı sonucu Türkiye, Kore'ye bir tugay gönderir. Her şey gönderilen tugayın içindeki askerlerden birisi olan Süleyman Astsubay'ın savaş meydanında annesi babası öldürülmüş küçük bir kız bulmasıyla başlar. Süleyman Astsubay bulduğu 5 yaşındaki küçük kıza ay gibi yüzü olduğu için Ayla ismini verir. 15 ay boyunca Ayla'nın bakımını üstlenen Süleyman Astsubay'ın artık Türkiye' ye dönmesi gerekmektedir. Ayla'yı bırakıp gitmek istemeyen Süleyman, Ayla'yı Türkiye'ye götürmek için birçok yolu dener ancak bir türlü Kore yasalarını aşıp Ayla'yı Türkiye'ye dönerken yanına alamaz. Savaş günlerini geride bıraktıktan 60 yıl sonra Ayla ve Süleyman tekrar bir araya gelirler. 

Oyuncular: Çetin Tekindor, İsmail Hacıoğlu, Lee Kyung-jin 

Yönetmen: Can Ulkay

3. 7. Koğuştaki Mucize, 2019

3. 7. Koğuştaki Mucize, 2019

IMDb: 8.2  

Özet: 1983 yılında bir Ege kasabasında sıkıyönetim komutanının kızının ölümü üzerine küçük kızı ve babaannesiyle yaşayan Memo idam cezasına çarptırılır. Herkes adalet peşindeyken Memo ve kızı Ova'nın tek isteği birbirlerine kavuşmaktır.   

Oyuncular: Aras Bulut Iynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Deniz Baysal  

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

2. Masum, 2017

2. Masum, 2017

IMDb: 8.3 

Özet: Emekli Komiser Cevdet ve karısı, ömürlerinin son yıllarını şehirden uzaktaki küçük çiftlik evlerinde huzur içinde geçirmektedirler. Ta ki küçük oğulları bir gece yarısı korkunç bir haberle eve gelene kadar.

OyuncularHaluk Bilginer, Nur Sürer, Ali Atay

1. Bir Başkadır, 2020

1. Bir Başkadır, 2020

IMDb: 8.5 

ÖzetDizi, birbirlerinden oldukça farklı karakterde olan ve bambaşka hayatlar yaşayan bir grup insanın yollarının kesişmesiyle değişen yaşamlarını konu ediyor. Bu karakterler ya yeni bir yola yürümek ya da karmaşık bir geçmişle hesaplaşmak zorunda kalacaklardır. 

Oyuncular: Öykü Karayel, Fatih Artman, Funda Eryiğit 

Yaratıcı: Berkun Oya

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