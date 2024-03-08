Berkun Oya İmzalı "Kuvvetli Bir Alkış"ı Sevdiyseniz Netflix'te Yer Alan Bu Dizi ve Filmleri Sakın Kaçırmayın!
Berkun Oya İmzalı "Kuvvetli Bir Alkış"ı Sevdiyseniz Netflix'te Yer Alan Bu Dizi ve Filmleri Sakın Kaçırmayın!
Berkun Oya'nın etkileyici yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın sevenleri için Netflix üzerindeki aynı güzellik ve duygusallıkta dizi ve filmleri sizler için listeledik. Terzi'den Andropoz'a, Kübra'dan Zeytin Ağacı'na hepsi birbirinden güzel bu dizileri sakın kaçırmayın. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Gönül, 2022
19. Terzi, 2023
18. Kübra, 2024
17. Kuş Uçuşu, 2022-
16. Kağıttan Hayatlar, 2021
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15. Andropoz, 2022
14. Zeytin Ağacı, 2022-
13. Cebimdeki Yabancı, 2018
12. Pera Palas’ta Gece Yarısı, 2022-
11. Nuh Tepesi, 2019
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10. Cici, 2022
9. İftarlık Gazoz, 2016
8. Fatma, 2021-
7. Aşk 101, 2020-2021
6. Kulüp, 2021-2023
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5. Kuru Otlar Üstüne
4. Ayla, 2017
3. 7. Koğuştaki Mucize, 2019
2. Masum, 2017
1. Bir Başkadır, 2020
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