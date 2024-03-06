Türk Sinema Tarihinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandıran Kemal Sunal'ın Birbirinden Harika Rolleri
Türk Sinema Tarihinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandıran Kemal Sunal'ın Birbirinden Harika Rolleri
1972'de Tatlı Dillim ile sinema kariyerine adım atan Kemal Sunal, Türk sinemasında birbirinden harika karaktere hayat vermiştir. İnek Şaban, Davaro, Zübük, Kibar Feyzo ve Apti rolleriyle 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmuştur. Bu içerikte Kemal Sunal'ın en ikonik karakterlerini sizler için listeledik.
İyi okumalar.
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1. Köyden İndim Şehire - Saffet (1974)
2. Mavi Boncuk - Kaymakam Cafer (1974)
3. Hababam Sınıfı - İnek Şaban (1974)
4. Salako (1974)
5. Hanzo - Cabbar/Hanzo (1975)
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6. Tosun Paşa - Şaban (1976)
7. Sahte Kabadayı - Kemal (1976)
8. Kapıcılar Kralı - Seyyit (1976)
9. Çöpçüler Kralı - Apti Şakrak (1977)
10. Kibar Feyzo (1978)
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11. Zübük - İbrahim Zübükzade (1980)
12. Davaro - Memo (1981)
13. Yedi Bela Hüsnü (1982)
14. Tokatçı - Osman (1983)
15. Katma Değer Şaban (1985)
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16. Deli Deli Küpeli - Deli Kaymakam (1986)
17. Polizei - Ali Ekber (1988)
18. Varyemez - Ragıp Elibol (1991)
19. Propaganda - Mehdi (1999)
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