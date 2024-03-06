Türk Sinema Tarihinin Unutulmaz Karakterlerini Canlandıran Kemal Sunal'ın Birbirinden Harika Rolleri

19. yüzyılda Mısır'da, İskenderiye'nin Yeşil Vadi'si için Tellioğulları ve Seferoğulları aileleri arasında büyük bir mücadele yaşanır. Vadiyi ele geçirmek için her iki aile de devlet memuru Daver Bey'in kızı Leyla'yı almak ister. Daver Bey, Leyla'yı Seferoğulları'na vermeye karar verir. Bunun üzerine Tellioğulları, evin uşağı Şaban'ı Tosun Paşa olarak tanıtır. Ancak Şaban, Leyla'ya aşık olur ve durumu karmaşıklaştırır. Sonunda gerçek Tosun Paşa ortaya çıkar, Yeşil Vadi'ye el koyar ve Leyla'yı eşi olarak alır. Tellioğulları, bu olaydan kıl payı kurtulurken, suçlu olarak Şaban görülür.