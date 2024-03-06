Ahmet Kaya Tartışması Alevlendi: Ahmet'in Türküsü Filminin Yönetmeni Kudret Sabancı'dan da Bir Açıklama Geldi

Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Son Şarkı - Ahmet’in Türküsü' filmi 1 Mart tarihinde vizyona girdi. Filmin yönetmeni Sabancı ile Ahmet Kaya'nın varisleri arasında tartışma çıktı. Kaya'nın eşi ve varisleri, Kudret Sabancı'nın filmini ticari bir proje olarak gördüklerini ve sanatçının hayranlarının filme gitmemesi gerektiğini dile getirmişti. Varislerin bu sözlerinin ardından yönetmen Kudret Sabancı'dan da bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!