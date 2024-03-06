Ahmet Kaya Tartışması Alevlendi: Ahmet'in Türküsü Filminin Yönetmeni Kudret Sabancı'dan da Bir Açıklama Geldi
Ahmet Kaya Tartışması Alevlendi: Ahmet'in Türküsü Filminin Yönetmeni Kudret Sabancı'dan da Bir Açıklama Geldi
Kudret Sabancı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu “Son Şarkı - Ahmet’in Türküsü' filmi 1 Mart tarihinde vizyona girdi. Filmin yönetmeni Sabancı ile Ahmet Kaya'nın varisleri arasında tartışma çıktı. Kaya'nın eşi ve varisleri, Kudret Sabancı'nın filmini ticari bir proje olarak gördüklerini ve sanatçının hayranlarının filme gitmemesi gerektiğini dile getirmişti. Varislerin bu sözlerinin ardından yönetmen Kudret Sabancı'dan da bir açıklama geldi. Detaylar içerikte!
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1 Mart tarihinde vizyona giren "Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü" filmiyle ilgili ünlü sanatçının varisleri ve yönetmen arasındaki tartışma giderek büyümeye başladı.
Ahmet Kaya'nın Paris'te yaşadıklarına ve Türkiye'ye dönüş hikayesine odaklanan filmin başrollerinde Celil Nalçakan ve Ezgi Şenler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda ise Aliye, Zerda ve Binbir Gece dizilerinden hatırladığımız Kudret Sabancı oturuyor.
Film vizyona girmeden önce Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya Hayaloğlu ve varisler ünlü sanatçının filminin çekilmesinden rahatsızlık duyduklarını, filmi ticari bir proje olarak gördüklerini ve "Kaya'nın hayranlarının bu biyografik film tuzağına düşmemesi gerektiğini" vurgulayan bir açıklama yapmıştı.
“Son Şarkı - Ahmet’in Türküsü" filminin geçtiğimiz hafta vizyona girmesinin ardından yönetmen Kudret Sabancı'dan da bir açıklama geldi.
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Sabancı yaptığı açıklamada "Tarihsel ve somut olaylar üzerinde hiç kimsenin telif hakkı söz konusu değildir. Kamuya açık bilgilerle çekilen bir film için kimseden izin almaya gerekmemektedir" sözlerini ifade etti.
Kudret Sabancı'nın açıklamasını buradan okuyabilirsiniz:
Peki siz “Son Şarkı - Ahmet’in Türküsü" filmini izlediniz mi? Ahmet Kaya'nın hayatının film olması ve çıkan tartışmalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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