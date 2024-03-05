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Bi' Kere de Güldür Be! Zeki Demirkubuz'un En İyi Film Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü

Bi' Kere de Güldür Be! Zeki Demirkubuz'un En İyi Film Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü

film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 13:03

Sosyal medyanın en aktif yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, her paylaşımıyla gündemde yer alıyor. Ünlü yönetmen en son yaptığı paylaşımda 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını ilan etmişti. Gelin Demirkubuz'un paylaşımlarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.

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Yönetmen Zeki Demirkubuz, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde açıklamalarıyla sıkça gündemde yer alıyor. Kader ve Masumiyet filmleriyle hepimizin severek izlediği Demirkubuz, en son geçtiğimiz yılın Aralık ayında vizyona giren 'Hayat' filmiyle çok konuşulmuştu.

Yönetmen Zeki Demirkubuz, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde açıklamalarıyla sıkça gündemde yer alıyor. Kader ve Masumiyet filmleriyle hepimizin severek izlediği Demirkubuz, en son geçtiğimiz yılın Aralık ayında vizyona giren 'Hayat' filmiyle çok konuşulmuştu.

Son günlerde yönetmeni gündeme getiren bir paylaşımı da 3 Mart günü X'te paylaştığı gönderi oldu. Zeki Demirkubuz, bu paylaşımında 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını duyurmuştu.

Son günlerde yönetmeni gündeme getiren bir paylaşımı da 3 Mart günü X'te paylaştığı gönderi oldu. Zeki Demirkubuz, bu paylaşımında 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını duyurmuştu.

İşte Zeki Demirkubuz'un gündem olan o paylaşımı:

İşte Zeki Demirkubuz'un gündem olan o paylaşımı:
twitter.com

Zeki Demirkubuz'un bu paylaşımına ise birbirinden ilginç yorumlar gelmişti. Kullanıcılar yorumlarda yönetmene "Zeki ağabey sende hafif ergenlik var mı?", "Bir röportajınızda bugüne kadar yapılmış en iyi filmin Roma olduğunu söylemiştiniz" yorumlarından tutun da...

Zeki Demirkubuz'un bu paylaşımına ise birbirinden ilginç yorumlar gelmişti. Kullanıcılar yorumlarda yönetmene "Zeki ağabey sende hafif ergenlik var mı?", "Bir röportajınızda bugüne kadar yapılmış en iyi filmin Roma olduğunu söylemiştiniz" yorumlarından tutun da...

"Kral adam ya Beşiktaş’ın maçı olduğu için açıklamayı yarına bırakmış" ve "Nefesimi tuttum gökten vahiy inmesini bekler gibi bekliyorum Zeki abi" gibi birbirinden ilginç yorumlar yapmıştı.

"Kral adam ya Beşiktaş’ın maçı olduğu için açıklamayı yarına bırakmış" ve "Nefesimi tuttum gökten vahiy inmesini bekler gibi bekliyorum Zeki abi" gibi birbirinden ilginç yorumlar yapmıştı.
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Tüm bu goygoyun ardından Zeki Demirkubuz sözünü tuttu ve dün yani 4 Mart tarihinde X'te bir paylaşım yaptı. Demirkubuz yaptığı paylaşımda Kenneth Lonergan'ın 2016'da vizyona giren Manchester Bye The Sea (Yaşamın Kıyısında) filmini beğendiğini söyledi.

Tüm bu goygoyun ardından Zeki Demirkubuz sözünü tuttu ve dün yani 4 Mart tarihinde X'te bir paylaşım yaptı. Demirkubuz yaptığı paylaşımda Kenneth Lonergan'ın 2016'da vizyona giren Manchester Bye The Sea (Yaşamın Kıyısında) filmini beğendiğini söyledi.
twitter.com

Peki sosyal medyadaki kullanıcılar bu paylaşımına ne tepki verdi? Gelin onlara bi' bakalım.

Peki sosyal medyadaki kullanıcılar bu paylaşımına ne tepki verdi? Gelin onlara bi' bakalım.
twitter.com

1. +1

1. +1
twitter.com

2. Konu nereye gelmiş?

2. Konu nereye gelmiş?
twitter.com

3.

3.
twitter.com
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4. Potansiyel var, yapabilir...

4. Potansiyel var, yapabilir...
twitter.com

5. Acaba neden?

5. Acaba neden?
twitter.com

6. Adamın modu bu ne yapalım...

6. Adamın modu bu ne yapalım...
twitter.com

7. Demirkubuz duy bunu:

7. Demirkubuz duy bunu:
twitter.com

8. Derin bir analiz geldi:

8. Derin bir analiz geldi:
twitter.com
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9. Demirkubuz şok:

9. Demirkubuz şok:
twitter.com

10. Neden olmasın?

10. Neden olmasın?
twitter.com

11. Sürprizzz:

11. Sürprizzz:
twitter.com

12. O kadar da değil...

12. O kadar da değil...
twitter.com

13. Doğru, yeni izlemiş de olabilir...

13. Doğru, yeni izlemiş de olabilir...
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14. İşte aradığım çıkarım:

14. İşte aradığım çıkarım:
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15. Gizli gizli izliyor olabilir.

15. Gizli gizli izliyor olabilir.
twitter.com

16. +1

16. +1
twitter.com

17. Ortalığı karıştıracaksınız gene...

17. Ortalığı karıştıracaksınız gene...
twitter.com

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