Bi' Kere de Güldür Be! Zeki Demirkubuz'un En İyi Film Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü

Sosyal medyanın en aktif yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, her paylaşımıyla gündemde yer alıyor. Ünlü yönetmen en son yaptığı paylaşımda 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını ilan etmişti. Gelin Demirkubuz'un paylaşımlarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.