Bi' Kere de Güldür Be! Zeki Demirkubuz'un En İyi Film Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü
Bi' Kere de Güldür Be! Zeki Demirkubuz'un En İyi Film Paylaşımı Goygoycuların Diline Düştü
Sosyal medyanın en aktif yönetmenlerinden biri olan Zeki Demirkubuz, her paylaşımıyla gündemde yer alıyor. Ünlü yönetmen en son yaptığı paylaşımda 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını ilan etmişti. Gelin Demirkubuz'un paylaşımlarına ve gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Yönetmen Zeki Demirkubuz, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminde açıklamalarıyla sıkça gündemde yer alıyor. Kader ve Masumiyet filmleriyle hepimizin severek izlediği Demirkubuz, en son geçtiğimiz yılın Aralık ayında vizyona giren 'Hayat' filmiyle çok konuşulmuştu.
Son günlerde yönetmeni gündeme getiren bir paylaşımı da 3 Mart günü X'te paylaştığı gönderi oldu. Zeki Demirkubuz, bu paylaşımında 'bugüne kadar yapılmış en iyi filmi' ve 'en etkileyici oyunculuğu' açıklayacağını duyurmuştu.
İşte Zeki Demirkubuz'un gündem olan o paylaşımı:
Zeki Demirkubuz'un bu paylaşımına ise birbirinden ilginç yorumlar gelmişti. Kullanıcılar yorumlarda yönetmene "Zeki ağabey sende hafif ergenlik var mı?", "Bir röportajınızda bugüne kadar yapılmış en iyi filmin Roma olduğunu söylemiştiniz" yorumlarından tutun da...
"Kral adam ya Beşiktaş’ın maçı olduğu için açıklamayı yarına bırakmış" ve "Nefesimi tuttum gökten vahiy inmesini bekler gibi bekliyorum Zeki abi" gibi birbirinden ilginç yorumlar yapmıştı.
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Tüm bu goygoyun ardından Zeki Demirkubuz sözünü tuttu ve dün yani 4 Mart tarihinde X'te bir paylaşım yaptı. Demirkubuz yaptığı paylaşımda Kenneth Lonergan'ın 2016'da vizyona giren Manchester Bye The Sea (Yaşamın Kıyısında) filmini beğendiğini söyledi.
Peki sosyal medyadaki kullanıcılar bu paylaşımına ne tepki verdi? Gelin onlara bi' bakalım.
1. +1
2. Konu nereye gelmiş?
3.
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4. Potansiyel var, yapabilir...
5. Acaba neden?
6. Adamın modu bu ne yapalım...
7. Demirkubuz duy bunu:
8. Derin bir analiz geldi:
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9. Demirkubuz şok:
10. Neden olmasın?
11. Sürprizzz:
12. O kadar da değil...
13. Doğru, yeni izlemiş de olabilir...
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14. İşte aradığım çıkarım:
15. Gizli gizli izliyor olabilir.
16. +1
17. Ortalığı karıştıracaksınız gene...
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