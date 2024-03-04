Hayranı Çok Olsa da Lazanya Sevdalısı Garfield'ın Filminden Paylaşılan Son Fragman Yerden Yere Vuruldu

Çocukluğumuzun popüler animasyon karakteri Garfield'ın Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan yeni filmi The Garfield Movie'den ilk fragman geldi. Odie ile maceradan maceraya koşan ve söz konusu lazanya olunca gözü hiçbir şey görmeyen Garfield'ın yeni filminin ayrıntılarına ve fragmana gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.