Hayranı Çok Olsa da Lazanya Sevdalısı Garfield'ın Filminden Paylaşılan Son Fragman Yerden Yere Vuruldu
Hayranı Çok Olsa da Lazanya Sevdalısı Garfield'ın Filminden Paylaşılan Son Fragman Yerden Yere Vuruldu
Çocukluğumuzun popüler animasyon karakteri Garfield'ın Mayıs ayında vizyona girmesi planlanan yeni filmi The Garfield Movie'den ilk fragman geldi. Odie ile maceradan maceraya koşan ve söz konusu lazanya olunca gözü hiçbir şey görmeyen Garfield'ın yeni filminin ayrıntılarına ve fragmana gelen yorumlara gelin hep birlikte bakalım.
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Tüm zamanların en sevilen animasyon karakteri Garfield'ın yeni filmi heyecanla bekleniyor. Gösterim tarihi 24 Mayıs olarak planlanan 'The Garfield Movie' sosyal medyada her yeni gelişmesiyle çok dikkat çekiyor.
Senaryosunu David Reynolds'un kaleme aldığı; yönetmenliği ise Mark Dindal'ın üstlendiği bu animasyon komedi filminin seslendirme kadrosunda ise birbirinden harika isimler yer alıyor.
Garfield karakterini 'Guardians of the Galaxy' serisinden tanıdığımız Chris Pratt seslendirirken ona Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult, Cecily Strong, Hannah Waddingham, Brett Goldstein, Bowen Yang ve Ving Rhames gibi isimler eşlik ediyor.
Çocukluğumuzdan beri giriştiği her macerasıyla bizi güldüren, lazanya sevdalısı tombik kedimiz bu filmde vahşi bir maceraya atılıyor.
Babası Vic ile yolları kesişen Garfield ile onun ayrılmaz ekürisi Odie, yüksek bahisli bir soyguna katılmak için konforlu hayatlarını terk etmek zorunda kalıyorlar.
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Geçtiğimiz saatlerde The Garfield Movie'den yeni bir fragman yayınlandı. Gelin önce fragmana, sonra da Garfield'ı filmini eleştiren yorumlara hep birlikte bakalım.
"Bundan daha iyisi gelmedi" diyen de oldu:
"Chris Pratt tüm ikonik karakterleri seslendiriyor. Bundan sonra Ben 10'u veya Naruto'yu seslendirirse şaşırmayacağım" diyen de.
Bizce de öyle: OMG!
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"Teşekkür ederim ama bunun yerine canlı aksiyon dizisini tercih ederdim"
Tabii bebek Garfield olması heyecanlandırmıyor değil.
"Chris Pratt Garfield rolünde mi? Lazanya aşkını mı yoksa sadece kedinin miyavlaması mı yansıtacak? Hadi tartışalım!"
"Her zamanki gibi Garfield'ı kahraman yapmak için karakteri değiştirdiler"
"Vegan kedi mi? Harika!!!"
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"Çocuklarla dolu bir sinema olsa bile Garfield'ı çıktığı gün göreceğim"
Siz bebek Garfield'ın babasıyla yeni maceralara atıldığı bu film hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara!
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