Dune Serisinden Esinlenilerek "The Garfield Movie" Filmine Poster Hazırlandı!
Dune Serisinden Esinlenilerek "The Garfield Movie" Filmine Poster Hazırlandı!
Çıkmasını merakla beklediğimiz iki film tek afişte birleşti! Dune serisinin vizyona girmesi beklenen Dune: Part Two'dan esinlenilerek The Garfield Movie filmine poster hazırlandı. Detaylar içerikte. 👇
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Mark Dindal’ın yönettiği The Garfield Movie tamamen animasyondan oluşan bir macera komedi filmi.
Filmde Garfield ve arkadaşı Odie, lüks yaşamlarından ayrılıp Vic ile birlikte eğlenceli ve yüksek riskli bir soyguna katılmak zorunda kalır.
Bize nostaljik etkiler yaşatacağı muhtemel olan The Garfield Movie, ABD'de 24 Mayıs’ta, Türkiye’de ise 31 Mayıs’ta vizyona girecek.
Dune: Part Two ise Denis Villeneuve’un yönettiği, Timothée Chalamet, Zendaya gibi ünlülerin başrollerini paylaştığı, Frank Herbert'ün çok satan romanından uyarlanan bir devam filmidir.
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Film Paul Atreides'in ailesini yok edenlere karşı intikam savaşını ve Fremenlerle olan birlikteliğini konu alıyor.
Serinin çok beklenen Dune: Part Two filmi Türkiye'de 1 Mart 2024'te vizyona girecek.
Peki siz, hazırlanılan bu posteri beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım! 👇
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